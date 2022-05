Bad Bunny es, actualmente, uno de los mejores exponentes del género urbano en el mundo. Eso lo demuestra con el éxito de sus canciones, así como todos los ´sold outs´ para su próxima gira “World’s Hottest Tour” que empieza en agosto para promocionar su nuevo álbum “Un verano sin ti”.

En medio del trabajo por los últimos detalles de su próximo disco, Benito habló con la revista estadounidense GQ sobre el proceso creativo para su nuevo álbum, el sencillo “This is not America” de Residente y su próximo papel en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Dentro de su casa de Miami Beach, el puertorriqueño vestía ropa de colores intensos que muestran lo tropical; sin embargo, Bad Bunny resaltó que siempre está cambiando de estilo. “Depende de mi estado mental. Todo el mundo tiene que encontrarse cómodo con lo que es y con lo que siente. ¿Qué define ser un hombre, qué define lo masculino y qué define lo femenino? Me cuesta adjudicar un género a la ropa. Para mí, un vestido es un vestido. Si llevo un vestido, ¿dejaría de ser el vestido de una mujer? ¿O al contrario? Pues no. Es un vestido, y punto. No es de hombre ni de mujer. Es un vestido”.

El cantante latino de trap urbano señala que América implica mucho más que Estados Unidos, lo cual ve reflejado en la canción de su compatriota Residente “This Is Not America”. Justamente, fue su compañero de la industria quien lo hizo despertar su conciencia política.

“Me encantó la canción desde la primera vez que la oí. Se me puso la piel de gallina. Estábamos tomando algo y René la puso. Cabrón, se me humedecieron los ojos, se me pusieron los pelos de punta. Supongo que porque había bebido un poco. La canción es buenísima”, recalca.

(Foto: Instagram)

“Un verano sin ti”

El cuarto álbum de estudio de Bad Bunny fue grabado en República Dominicana. El artista alquiló una casa e instaló el equipo de grabación para empezar con sus nuevas canciones. Trata de evitar lo más que pueda los estudios.

“Siempre elijo un lugar concreto y me llevo a mi gente. Nos quedamos allí́, pasamos un buen rato y trabajamos. (…) Nada más montarme en el coche para ir (al estudio), se me quitan las ganas. Pero, en casa, todo fluye. Aquí́ puedes levantarte, comer algo y ponerte otra vez a ello”, puntualiza.

Asimismo, recalcó que, tras culminar “El último tour del mundo”, no logró relajarse y sufrió problemas para dormir. “No sé si soy yo o le pasa a todo el mundo, pero cuanto más alto llego, más presión siento”, dice.

Su forma de producir

Si bien algunos artistas deciden crear música con la finalidad de vender, para Bad Bunny es todo lo contrario. Todo su éxito, según él, lo ha conseguido de manera orgánica. “Nunca he compuesto una canción pensando que se iba a escuchar en todo el mundo, en plan: ¡esta va para el público del mundo entero!; o ¡esta va para el público gringo! Nunca”.

Sino que escribe sencillos como si sólo los fueran a escuchar sus compatriotas. “Aún pienso que estoy allí haciendo música y que es para mis paisanos. Me olvido de que se me escucha en todas partes”, añade.

Bad Bunny inició su carrera en la música cuando subió sus primeras canciones en SoundCloud. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Además, Benito Martínez celebra que los artistas urbanos estén liderando la industria musical, que por mucho tiempo estuvo abarcado por los cantantes estadounidenses. “A veces, los latinos querrían grabar discos con estadounidenses. Piensan que tienen que hacerlo porque son estadounidenses. No, tío. Sólo porque lo sean no significa que estén al mismo nivel que yo, ¿sabes? Pero esta perspectiva ha cambiado. Ahora se puede comprobar fácilmente. La gente se ha dado cuenta”, precisa.

Cabe recordar que, durante su época universitaria, Bad Bunny empezó a escribir sus propias canciones, pero no las grababa. “Siempre hice ritmos, pistas, beats. Tenía claro que quería ser artista, pero quería que fuera en serio. En plan, estoy trabajando de verdad. No es que esté aquí tratando de hacer locuras, por eso no subí canciones hasta que me sentí realmente preparado, a nivel de flow, de ritmo, de letra”.

Pero no fue hasta que su amigo Ormani Pérez, su actual DJ oficial, lo convenció de que subiera sus creaciones a la plataforma SoundCloud. “Mis amigos siempre me decían que compartiera mis temas en una página de Facebook que aún existe. Pero no me sentía del todo seguro y les decía que no, que ahí no, que quería dedicarme a ello en serio y que las compartiría cuando estuvieran listas. Había entonces una escena de chavales que hacían música que subían a SoundCloud. Y dije: pues eso es lo que voy a hacer también”.

Nuevo reto en el mundo de superhéroes

En abril, Marvel anunció que Bad Bunny fue elegido para interpretar a El Muerto, un luchador con superpoderes y enemigo de Spider-Man. De esta manera, Benito se convierte en el primer personaje latino del MCU.

“Es posible que para mucha gente la experiencia sea diferente, y que cuanto más alto llegan, menos presión sienten porque confían en que todo lo que hagan será un éxito. Pero yo soy todo lo contrario: cuanto más público tengo, más fama tengo y más presión soporto. Pero siento que debo seguir. A veces no puedo dormir pensando en todo esto. Hay días que directamente no duermo”, señala.

Bad Bunny se presentó en la CinemaCon 2022 para el anuncio de "El Muerto", próxima película de Marvel. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Benito creció viendo lucha libre, por lo que “el papel es perfecto, y sé que El Muerto va a ser algo épico. Soy fan de Marvel, y el hecho de ser ahora un miembro de la familia me sigue pareciendo un sueño”.

Aunque, esta no será su primera experiencia en la pantalla grande. Él ha participado de la serie “Narcos” de Netflix y en la cinta “Bullet Train”, protagonizada por Brad Pitt. “A veces, durante el rodaje, gritaban ‘¡corten!’, y yo pensaba: ‘¡Qué cojones, pero si estoy aquí con Brad Pitt!´”, recuerda.

¿Qué opinan sus amigos?

GQ recabó la opinión de sus compañeros en la industria musical. Por su parte, el DJ y productor estadounidense Diplo considera que “es la estrella más grande que hay ahora mismo en todo el mundo. Es más grande que cualquier estrella anglosajona y, por supuesto, más grande que cualquier estrella latina. No hay estrella del pop más masiva, progresista e importante en el mundo”.

“Creo que es una persona con la que te puedes identificar. Es un tío completamente normal. Tiene una voz increíble. Sabe cómo vestirse y ser extravagante, y eso es lo que tienes que hacer: tienes que tener ese nivel de arrojo para conseguirlo. Está en una liga propia. Nadie está haciendo esos mash-ups tan salvajes, un disco en el que hay trap pero también grunge. Es él quien se está tomando su tiempo para componer estos discos tan audaces con todo lo que le gustaba cuando era pequeño, y lo está haciendo él solo. Se está arriesgando y está ganando”, agregó.

En tanto, el colombiano J Balvin recalcó que “es puro genio creativo”. “Rompe los estereotipos y muestra cómo los latinos vemos el mundo de verdad y cómo ha cambiado esa visión”, finalizó.