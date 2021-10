Conforme a los criterios de Saber más

Bareto ya tiene todo listo para el lanzamiento de su nuevo disco “El amor no es para los débiles”, que será estrenado este 5 de noviembre. Este álbum tendrá un total de 10 canciones, la mayoría de ellas compuestas por el guitarrista Rolo Gallardo, y contará con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales como Bartola, Rossy War, Melcochita y Janio Coronado. Hasta el momento, han estrenado a modo de adelanto los temas “Tu recuerdo” y “Cumbia circular”, este último en colaboración con María Cardona.

Este viernes iniciarán una gira nacional de la mano de Ráfaga y Los Caribeños de Guadalupe, para celebrar los 50 años que cumple este último grupo. El tour comenzará en Cusco y los llevará a pisar escenarios en Lima, Arequipa, La Libertad y Ayacucho. “En un contexto tan complicado, poder planificar un retorno frente al público nacional es algo que estábamos buscando. Estamos felices porque esta gira nos permite viajar otra vez”, comenta al respecto Jorge Olazo, percusionista de Bareto.

Las nuevas voces

A mediados de septiembre, la banda hizo oficial la incorporación de Giuseppe Horna y Jair Montaño, quienes formaron parte de la última edición de “La Voz Perú”, como los nuevos vocalistas. Esta es la primera vez que Bareto trabajará con dos voces y esto les abrirá nuevas puertas de exploración musical. “Esto le da otra dimensión a la performance del grupo. Si bien últimamente la estabilidad de la banda se ha visto remecida por los cambios de vocalistas, esta es una buena oportunidad para replantear tanto las actuaciones en vivo como la dinámica que tenemos”, indica Olazo.

Al momento de emprender la búsqueda de un nuevo vocalista, los miembros de Bareto estaban buscando a un cantante joven que pueda aportar con frescura y nuevas ideas al proyecto que inició en 2001. Por eso es que pusieron su atención sobre los jóvenes talentos que se presentan en “La Voz Perú” y cuando escucharon a Giuseppe y Jair se dieron cuenta de que ambos podían combinar sus voces y crear una armonía cautivadora.

A pesar de estos cambios en las voces de Bareto, su estilo y esencia musical se mantiene, y esa combinación de ritmos como la cumbia y el huayno con el rock psicodélico, sigue siendo un sello característico en las nuevas canciones que han lanzado. Jorge asegura que en el nuevo disco podremos escuchar canciones bastante experimentales, como tipos de cumbias más lentas, más sensuales y también una adaptación de un vals de Augusto Polo Campos a la cumbia. Ese último tema lleva por nombre “Te sigo” y en él contarán con la participación especial de Bartola, quien es una de las grandes invitadas que colaborará en el álbum.

El nuevo álbum

“El amor no es para los débiles” es el nombre que llevará el nuevo álbum de Bareto, que se estrenará este 5 de noviembre. Si bien Bareto ha ganado fama nacional, en gran medida, gracias sus versiones de temas como “Elsa”, “Ya se ha muerto mi abuelo” y “Cariñito”, algo que resalta de este próximo estreno, es que nueve de diez canciones son composiciones originales de la banda.

Para Bareto, el hecho de que sus canciones más populares puedan ser covers de clásicos musicales, no es algo negativo, pues es una de las facetas del grupo que no quita el empeño y trabajo que le ponen a sus canciones originales. “Las canciones antiguas no son garantía de que uno vaya a tener éxito, porque las canciones las puede tocar todo el mundo. Todo el mundo puede tocar ‘Cariñito’ pero la versión que suena es la nuestra y así hay una serie de canciones que de alguna manera nosotros hemos ayudado a traer de vuelta”, apunta Olazo.

El nuevo disco de la agrupación lo tienen prácticamente listo antes de la pandemia, pero la situación en la que nos encontramos hizo que su lanzamiento se retrase. Sin embargo, esto les ha dado la oportunidad de lanzar el álbum con una disquera alemana, Agogo Records, que le dará una promoción internacional e incluso ha permitido que el sencillo “Tu recuerdo” ya esté sonando en las radios de Francia.

Una vez que “El amor no es para los débiles” sea publicado, la banda planea realizar al menos un concierto con todos los artistas que han colaborado con ellos para el disco y es algo en lo que ya están trabajando, aunque aún no tienen una fecha confirmada para el evento. Además, Olazo reveló que, gracias al trabajo con el sello discográfico alemán, tienen propuestas para ir de gira por Europa, lo cual es una magnífica oportunidad para mostrar el nuevo repertorio original de la banda.

Los retos de hacer música en pandemia

A pesar de que Bareto es una banda con larga trayectoria a nivel nacional y se ha sabido ganar el reconocimiento del público por su característica propuesta musical, la pandemia ha significado un gran obstáculo para el grupo. “Ha sido durísimo, cuando las puertas están cerradas para todos, no hay por dónde. Hemos tenido que dejar el lugar donde hemos grabado por más de 10 años y hasta ahora mis pies se van hacia la sala de ensayo, pero ya no es el lugar. Es como que vivas en una casa y de repente esa casa ya no está más. Solo con ese detalle se pueden dar una idea de que nos chocó un montón”, cuenta Jorge.

Antes de que la crisis sanitaria empezara, Bareto realizaba unas 12 presentaciones al mes y de pasar de esa cantidad de conciertos a no tener ninguno durante meses, significó un verdadero reto. “Hemos tenido que manejar nuestros fondos y reservas, hacer algo mucho más empresarial que es algo que se aprende ya en la cancha”, explica Olazo. Pese a los obstáculos que se presentaron, para Jorge la música y el arte en general han sido importantísimos durante la pandemia y ahora que las cosas poco a poco están volviendo a la normalidad, considera que el público le dará un mayor valor a toda la industria artística.

EL DATO

El nuevo disco de Bareto, “El amor no es para los débiles”, se estrena este 5 de noviembre y podrá escucharse en las principales plataformas de streaming musical, como YouTube y Spotify.

