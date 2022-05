La boyband coreana BTS anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio “Proof” y la noticia emocionó a todo el ARMY. Este nuevo proyecto reúne lo mejor de los nueve años de carrera musical de la agrupación.

Durante el último concierto de su gira “Permission To Dance on Stage” en Las Vegas (Estados Unidos), las pantallas del Allegiant Stadium mostraron un vídeo donde Bangtan reveló que estaba trabajando en su nuevo disco que se estrena a mediados de este 2022. “Nosotros somos a prueba de balas (We are Bulletproof)”, se escucha decir en el clip. Aquí más detalles.

Fecha de estreno



Con el apoyo de diversas imágenes que retratan la trayectoria artística de BTS, la agrupación anunció en Las Vegas que el lanzamiento de “Proof” será este viernes 10 de junio a la 1 p.m. (hora KST), lo que se traduce a las 11 p.m. del jueves 9 de junio en Perú.

A continuación, los horarios en otros países de la región y el mundo.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11 p.m. del 9 de junio

11 p.m. del 9 de junio Costa Rica y Guatemala: 10 p.m. del 9 de junio

10 p.m. del 9 de junio Chile, Venezuela y Bolivia: 12 a.m. del 10 de junio

12 a.m. del 10 de junio Argentina y Brasil: 1 a.m. del 10 de junio

1 a.m. del 10 de junio España: 6 a.m. del 10 de junio

Cabe resaltar que la preventa del álbum de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, RM y V empezó el pasado 4 de mayo, a través de Weverse Shop.

Tracklist completo

“Proof” será un álbum de antología que incluirá tres CD, los cuales contarán la historia musical de BTS y marcará el inicio de un nuevo capítulo de los idols como artistas que han estado en la industria de la música durante los últimos nueve años.

Este nuevo proyecto musical de BTS involucra varios sencillos lanzados anteriormente, en el contexto de ´comebacks´ de la agrupación coreana; así como tres canciones nuevas. El último domingo, la boyband reveló las 19 canciones que se incluirán el primer disco, donde “Yet to come” será el single principal:

“Born singer”

“No more dream”

“N.O”

“Boy in luv”

“Danger”

“I need u”

“Run”

“Fire”

“Blood, sweat and tears”

“Spring day”

“DNA”

“Fake love”

“Idol”

“Boy with luv” feat Halsey

“On”

“Dynamite”

“Life goes on”

“Butter”

“Yet to come” (nuevo sencillo)

El sencillo principal del primer disco de "Proof" se titula "Yet to come". (Foto: Hybe)

Mientras tanto, este lunes, BTS reveló los quince sencillos que serán incluidos en el segundo disco de su nuevo álbum. En esta predominan canciones escritas en solitario o en colaboración con otros integrantes. Aquí la lista:

“Run BTS”

“Intro: Persona” (RM)

“Stay” (Jin, RM, Jungkook)

“Moon” (Jin)

“Jamais Vu” (Jin, J-Hope, Jungkook)

“Trivia: Seesaw” (Suga)

“BTS Cypher pt 3: Killer” feat Supreme Boi (Suga, J-Hope, RM)

“Outro: Ego” (J-Hope)

“Outro: Her” (Suga, J-Hope, RM)

“Filter” (Jimin)

“Friends” (Jimin y V)

“Singularity” (V)

“00:00 Zero o’ Clock” (Jin, Jimin, V y Jungkook)

“Euphoria” (Jungkook)

“Dimple” (Jin, Jimin, V y Jungkook)

Tracklist del segundo disco del álbum "Proof". (Foto: Instagram @bts.bighitofficial)

Por último, se conoce que este martes 10 de mayo se revelará el tracklist del tercer disco de “Proof”.

¿Qué incluirá “Proof”?

Los fanáticos de BTS suelen adquirir todo el ´merchandising´ que lanza la boyband, y esta no parece ser la excepción. “Proof” tendrá dos versiones: la estándar y la compacta.

Cada uno de los álbumes incluirá:

Sleeve y caja exterior

The art of Proof (132 páginas)

Imágenes (104 páginas)

Sección de epílogo

Letras (44 páginas)

3 CDs

Photocards de dos tipos: en la versión A habrá 7 modelos distintos y 8 de la B.

1 postcard con imagen aleatoria de las 8 disponibles

1 póster

"Proof", el nuevo álbum recopilatorio de BTS. (Foto: Hybe/Bighit Music)

En el caso de la edición compacta, esta tendrá prácticamente el mismo contenido, con la diferencia de que el número de páginas y fotos será menor.

Si los fans de BTS desean adquirir la versión compacta deberán pagar 17.92 dólares; mientras que la estándar tiene un costo de 51 dólares. Si ARMY desea adquirir ambos, el precio es de 68.93 dólares.

Todas las actividades

BTS ha revelado un calendario sobre las actividades alrededor del estreno de “Proof”, el cual empieza esta semana. Aquí todos los detalles:

9 al 11 de mayo: tracklist de canciones

tracklist de canciones 17 al 23 de mayo: “Proof of inspiration”

“Proof of inspiration” 28 y 29 de mayo: foto conceptual de “Proof”

foto conceptual de “Proof” 31 de mayo al 2 de junio: foto conceptual de “Door”

foto conceptual de “Door” 7 de junio: sorpresa

sorpresa 8 de junio: teaser oficial del videoclip de “Yet to come”

teaser oficial del videoclip de “Yet to come” 9 de junio: teaser oficial de “Yet to come” en YouTube Shorts

teaser oficial de “Yet to come” en YouTube Shorts 10 de junio: videoclip oficial de “Yet to come”

videoclip oficial de “Yet to come” 13 de junio: sorpresa

Calendario de actividades por el estreno de su nuevo álbum "Proof". (Foto: Hybe/Bighit Music)

Cabe destacar que todas estas fechas están en el horario de Corea del Sur; por lo que algunas de las fechas podrían variar para los países de Latinoamérica.

Más información

Este 13 de junio, BTS celebra nueve años en la industria musical y habría preparado una sorpresa a todo su ARMY. Durante su estadía en Las Vegas por su gira “Permission to dance on stage”, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, RM y V habrían grabado un video musical.

Esta teoría parte del hecho de que Lumpens, director de MV como “Butter” y “Dynamite”, viajó a Los Ángeles; así como la llegada del director de fotografía Eum Sang Tae, quien se ha encargado de los conceptos promocionales de cada ´comeback´ de los artistas.

Aún no se conoce si este videoclip será el de “Yet to come” o formará parte de la sorpresa que está preparando Bangtan por su aniversario.