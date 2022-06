Renata Flores será parte de “Imagina Perú”, esperado espectáculo de la compañía D1 de Vania Masías en el Gran Teatro Nacional —los días 20 y 21 de agosto— donde también estarán artistas como Ruby Palomino y Lucho Quequezana.

A puertas de su esperado show, la artista ayacuchana de 21 años conversó con este medio y habló de sus gustos musicales. Con cierta timidez, ella se declaró ARMY (fandom de BTS) y opinó sobre la separación temporal de la agrupación K-pop.

“Me gusta BTS, me gusta el K-pop en general y la cultura coreana. Creo que son un buen referente y una buena inspiración para mí. Ellos aman su cultura y lo llevan por todos lados, son un boom y pienso que nuestra cultura peruana puede llegar a ser reconocida como la coreana”, expresó Renata desde su natal Ayacucho.

Flores adelantó que lanzará un ‘cover’ en quechua de la canción “Mikrokosmos” de BTS. El tema será presentado en este mes de junio y contará con un video musical en las plataformas digitales.

“Antes he hecho algunos covers de BTS y pronto sacaré otro con un video musical. El tema se llama ‘Mikrokosmos’ y espero que a ARMY le guste. Con mi equipo elegimos ese tema porque fue el más solicitado en mi perfil de TikTok”, contó.

Además, Renata Flores se animó en comentar sobre la separación temporal de BTS. Ella dijo sentirse sorprendida por la noticia, pero recalcó que comprende la decisión porque todo artista “necesita un descanso”.

“Escuchar que no lanzarán más música como agrupación me pone triste, pero esto es un descanso temporal. Creo es muy bueno que se tomen un descanso como artistas. No sabemos que hay detrás de esta decisión, pero finalmente ellos son personas que sienten y viven. Los extrañaré mucho, pero primero es la salud de ellos”, comentó.

Renata Flores estrenará nueva canción antes de su presentación en “Imagina Perú”

La intérprete adelantó que el lanzará la canción “Pachamama” el 21 de junio. El tema contará con un video musical en la plataforma YouTube, donde suma 100 mil suscriptores.

Sobre su presentación en “Imagina Perú” de Vania Masías en el Gran Teatro Nacional, la artista nacional comentó sentirse feliz de compartir música con Lucho Quequezana y Ruby Palomino, a quienes admira desde pequeña.

“Es un sueño tocar con Lucho Quequezana, lo admiro desde pequeña y a Ruby Palomino también porque la sigo desde ‘La Voz Perú'. A ella no la conozco en persona, pero sé que es una gran artista y lo ha demostrado en todos los programas donde ha participado”, indicó Renata.

“Desde muy pequeña los he escuchado a ambos y los admiro. Creo que ‘Imagina Perú' será una gran noche para unir la música y el baile”, dijo.

Sobre “Imagina Perú”

Después de su éxito en Londres, la Compañía D1 de Vania Masías presenta un espectáculo innovador de raíces peruanas. Es una pieza de teatro físico y danza, emocionarte desde el principio, con cuatro historias de jóvenes peruanos cargadas de esperanza, que serán narradas gracias al despliegue coreográfico y la fuerza audiovisual. El espectáculo contará con invitados especiales, Lucho Quequezana, Renata Flores y Ruby Palomino.

“Imagina Perú” cuenta historias y experiencias que nos hablan del valor y de la fragilidad, de la vulnerabilidad y de la tolerancia, de equidad de género y de la resiliencia, pero sobre todo de la búsqueda de la identidad de estos chicos que han encontrado en el arte, una herramienta para luchar constantemente por la transformación de su país. Se representarán a los 4 elementos, relacionados con historias de superación: Agua (Lucha), Aire (Valientes), Fuego (Orgullo) y Tierra (Resiliencia).

La obra peruana ha brillado en Londres en el 2019 y 2022, se presenta por primera vez en Lima de manera presencial, con visuales creadas con alto impacto por Valicha Evans y musicalización de Ricardo Gallardo. Además, es una co-producción de Crea D1 y El Gran Teatro Nacional.

Las entradas se pueden conseguir en Joinus. Contarán con el 20% de descuento hasta el día 24 de julio.