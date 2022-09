¿Quién es el más fanático de Coldplay? Podría ser aquel que estudió y analizó el setlist de la banda en cada uno de sus últimos shows, o quizá el que subió 253 stories en Instagram durante el concierto de su banda favorita. Tal vez los que treparon las rejas del Nacional para colarse y ver a Coldplay. O lo es aquel que pagó el doble o hasta el triple por entrar a ver a este grupo de británicos que por primera vez tocaron durante dos noches en suelo peruano.

Coldplay siempre fue mi banda favorita. Desde que el “Parachutes” lleno de melancolía apareciera con temas como “Sparks”, “Yellow” o “Trouble” o cuando, aún jóvenes, lanzaron el “A rush of blood to the head” (uno de los mejores discos de la historia, a mi humilde entender). Esa misma banda que hoy es capaz de presentarse 10 fechas seguidas (y todas sold-out) en el estadio de River Plate, en Argentina, o que tiene la frescura para cantar con la agrupación juvenil más popular del momento -BTS-, y lanzar junto a ellos la pegajosísima “My Universe”.

Seis años después de su última presentación, en abril del 2016, siempre en el Estadio Nacional, varias cosas cambiaron. Aquí, tuvimos varios presidentes, la tecnología hoy nos permite tener tres, cuatro o hasta cinco cámaras en nuestros celulares. TikTok e Instagram emergieron como las redes sociales más populares y así, efectivamente, muchas cosas cambiaron.

Aquí, una cosa que no cambió es el comentario popular (o impopular) en las redes sociales. Que como hay que comportarse en un concierto, o cómo Chris Martin le pide a la gente que no usen sus celulares por una canción, que si devolvimos la pulsera entregada para el concierto. El criticar, algunos para bien, y otros no tanto, claro está. Todo, absolutamente todo, es cuestionable, y más aún en las redes sociales.

Lima, martes 13 de septiembre del 2022. Los británicos de Coldplay desarrollan el primero de los dos conciertos para el país en marco de la gira Music of the Spheres. Estuvieron como teloneras la peruana Andrea Martínez y la cubana Camila Cabello. / Alonso Chero/ El Comercio

¿Qué está bien y qué está mal? Ahí entra la subjetividad. A continuación, contaré como se vivieron los dos shows (el primero desde la tribuna Occidente y el segundo desde Cancha 2) que agotaron entradas con bastante anticipación.

Día 1: 13 de septiembre - Tribuna Occidente

El 13 de septiembre llegué temprano al estadio. Muchas de las personas que estuvieron a mi lado tenían entradas de cortesía (suertudos ellos). “Yo vine porque una tía trabaja en…”, me comenta una de ellas. Otros tienen acceso a cabina, pero como ya se llenó, ocupan otros espacios. Al final, todos acomodados y listos para disfrutar.

Valgan verdades, siempre me ha molestado la actitud de grabar todo el concierto con el celular. Los videos son muy mal grabados, cosas como el encuadre, la estabilidad, el zoom óptico elevado a la x potencia. Y tiene sentido, no todos tenemos las cualidades para grabar con la calidad o la firmeza que un profesional pueda tener. Pero, si nuestro video va a estar tan defectuoso, ¿vale la pena tener un video así (o varios) del show que vinimos a ver?

Siempre he creído que un comportamiento promedio debería ser algo como esto:

Grabar nuestra canción favorita (estrofa y coro)

Grabar algún fragmento pequeño de otra canción que nos guste

Grabar cuando el artista habla en español, los fuegos artificiales o el espectáculos que dan las pulseras cuando entran en acción (en “Charlie Brown” o en “Clocks”, por ejemplo)

Y sobre todo, y aún más importante que todo lo anterior, disfrutar del show.

Para todo lo demás, siempre nos quedará YouTube. Hagan una prueba buscando Coldplay en Lima 2022 y entenderán de qué les hablo.

Lo bonito que se ve cuando la mayoría deja el celular y se dedica a vvir el momento. “Viva la Vida” de Coldplay desde Cancha 2. @Luces_ECpe pic.twitter.com/0UTmo4zhnh — Miguel Rocca (@miguelrocca89) September 15, 2022

Las pulseras son un espectáculo en sí mismas y le dan al asistente una forma más de interactuar con la banda. Lo hacen desde la pista de baile cinética o las bicicletas estáticas para nutrir de energía al espectáculo en su totalidad. Algunos (creería que la gran mayoría) devuelven las pulseras y otros no. Aunque en esta ocasión, a diferencia del 2016, esta pulsera no tenía nada alusivo a Coldplay. Ni el nombre o algún logo, nada. Simplemente era una pulsera blanca, hecha con material reciclable, que emitía una infinidad de luces. Una cosa de nada y lista para ser devuelta y seguir siendo usada en los demás conciertos de la gira.

Si leyeron el titular de la nota entenderán, que desde mi apreciación, Coldplay es la mejor banda del mundo. Por presente y en esas cifras que tanto nos gusta conocer hoy: en Spotify, son la banda más oída, con más de 57 millones de reproducciones mensuales. En sus tours, son la banda que agenda más fechas y más dinero recauda también. Por actualidad musical, su vigencia se percibe en sus temas y singles más recientes. “Higher Power” y “My Universe” suenan en todo el mundo.

El primer concierto transcurre entre temas de casi todos sus álbumes, es decir, desde el pop británico, hasta los ribetes de electrónica y pop muy melódico que tienen hoy. Ahora, cuando las baterías de celulares parecen pedir pausa, temas como “Fix You” o “Biutyful” (al cierre) hacen que la gente vuelva a sus dispositivos para tener ese último y añorado recuerdo.

Día 2: 14 de septiembre- Cancha 2

Para el segundo show, y ya con el revuelo mediático del “Chris Martin pidió a fans peruanos que disfruten de la canción sin sus celulares” (cosa que hace en todo los conciertos de la gira, y específicamente en “A Sky Full of Stars”), con los tuiteros expertos que dejaron de ser especialistas en pandemias, en conflictos armados (guerra Ucrania-Rusia) en compromisos de pareja e infidelidades (Shakira-Piqué o JLo-Ben Affleck) y más recientemente en la realeza británica (por la muerte de la reina Isabel II), ahora nuestras estrellas de Twitter decidieron ser analistas del público peruano en conciertos masivos. Algunos con licenciatura, otros con maestría y, los más avezados, con un doctorado en la materia.

Eso, quizá (no lo creo), o un poco de suerte, tal vez, hizo que la energía sentida en la segunda presentación de la banda en Lima fuera distinta. Una tribuna norte abarrotada y para aplaudir, dirigía casi todo con sapiencia. Las olas, el grito tradicional de “Viva la Vida”, los “Olé Olé Olé, Coldplay”, todo venía desde allí. Los que más lejos estaban, pero más fuerte se sentían. Y así el público en su totalidad, se contagió mucho más.

Perdonen los gallos y la emoción, pero esta, una de mis canciones favoritas de Coldplay, es “Sparks” y así sonó a metros de mi ubicación. @Luces_ECpe pic.twitter.com/x3DG5Wxv0M — Miguel Rocca (@miguelrocca89) September 15, 2022

Ya no era Chris Martin pidiendo que le ayuden a cantar “The Scientist” o que le ayuden a cerrar “Yellow” “Fix You”, quizá las 3 canciones más coreadas de la noche de ayer. Si no, era el vocalista respaldándose en su público y sintiendo la buena vibra (que fue enviada con un particular movimiento de manos) de todo el recinto.

Previo al show, conversé con un miembro del staff de la organización del concierto, y hablábamos acerca de lo que es bueno y malo de un concierto. El no devolver las pulseras, el grabar todo el tiempo con el celular y un poco de todo, esto me quedó grabado: “Es normal que la gente quiera grabar mucho con su celular. Esta es una banda que viene cada 5 o 6 años, ellos (el público) han pagado su entrada por verlos y si lo quieren ver desde su celular, está bien. Yo soy más partidario de disfrutar de la música, pero los entiendo, los entiendo perfectamente”. Y nuestro fugaz amigo siguió repartiendo los pines del Love Button ya tradicionales en cada concierto de la banda.

Ayer Viva la Vida fue quizá la canción más disfrutada de todo el concierto, junto a “A Sky Full of Stars”. Perdón por hacerle caso a Chris Martin y no tenerlo registrado, solo hice lo que pidió el británico: “Dejar el celular por un momento y disfrutar de la música, con todo nuestro corazón”. No hay video, pero seguramente algunos otros no hicieron caso. Felizmente, fueron pocos.

Los dos conciertos de Coldplay fueron inolvidables. Para los que asistieron, para los que lamentablemente hicieron negocio (sí, soy un enemigo de los revendedores) y para los que no. El consuelo final es siempre ir a YouTube y buscar aquello que no pudimos ver, pero queremos vivir.