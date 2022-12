Dueña de una carrera que inició a los ocho años, la artista peruana (1996, La Victoria) tiene muy claro que quiere hacer música toda su vida; pero más que pretender elogios o reconocimientos, busca dejar un legado y una historia que sirva de inspiración y motivación para quienes quieren seguir una carrera ligada al arte.

─”Esa soy yo” es una frase que repites siempre y es el nombre de tu primer álbum. ¿Quién es Daniela Darcourt?

Yo soy Daniela Darcourt, la loca, desatada, que siempre dice lo que piensa dentro y fuera del escenario. La historia de esa frase es divertida. Cuando me voy a lanzar como solista grabo 10 canciones y me piden un eslogan, pero como no se me ocurre ninguno, recurro a Paula Arias y al manager de Son Tentación. Juntos hacemos una lista con las frases que siempre repetía cuando estaba en el grupo y después de más de una hora de intercambiar ideas, entre pisco y nasca, la elegimos.

─¿Te ha costado convertirte en la mujer que eres actualmente?

No ha sido fácil. Después de dos años, tres meses y tres días de estar en Son Tentación decidí saltar de un trampolín de no sé cuántos metros de altura a una piscina que no sabía si tenía agua o no. Tardé dos meses en tomar la decisión porque tenía dudas, confiaba en mi trabajo, pero la gente no me conocía tanto, sentía que una carrera como solista en ese momento era arriesgada. Igual me lancé y el día que debuté, el 8 de junio del 2018, a la 1:30 a.m., me llevé una gran sorpresa. La casa de la salsa estaba repleta, no cabía ni un alfiler.

─¿Qué recuerdas de aquel debut?

Me pasó de todo, el vestuario se me rompió, el maquillador se quedó dormido, nunca llegó, tuve que maquillarme sola, en el carro, faltando quince minutos para ingresar al escenario. Así empecé y desde entonces no he parado, es sacrificado y cansado, muchas veces he querido estar en un prado y como una niña de cinco años, saltar y jugar, sin responsabilidades.

─¿Sientes que te saltaste etapas?

Ahora que soy adulta te puedo decir que no porque no he sido de las típicas chicas que cuadran su fin de semana para conocer o salir con alguien, me crie con mis abuelos y tuve valores bien a la antigua, soy de las personas que creen en el matrimonio y en los finales felices.

Daniela Darcourt inició su camino artístico cuando tenía 8 años de edad. (Foto: Lenin Tadeo)

─¿Tuviste que dejar algún sueño por la música?

Me hubiese gustado jugar un poquito más de fútbol, embarrarme de la tierra de mi barrio, pero también agradezco y aplaudo la decisión que tomé: hacer lo que hoy hago.

─Hace algunos años decías sentirte muy joven para manejar un equipo de casi 40 personas. ¿Sigues sintiendo lo mismo?

Tenía 22 años cuando dije eso y empezaba como cantante solista, actualmente tengo 26, las responsabilidades cambian, la carga laboral es mayor; pero también he adquirido más experiencia y preparación. Me ha ido bien, increíble. Con esfuerzo, lágrimas, sacrifico y apoyo del público he conseguido lo que tengo actualmente.

─¿Es verdad que al salir de Son tentación para iniciar una carrera como solista, un fuerte cuadro de depresión te llevó a querer atentar contra tu vida en tres oportunidades?

Es verdad que me deprimí, me aislé de muchas cosas, de mi familia, amigos, y en tres ocasiones -lo he dicho públicamente- a veces de joven uno piensa que es mejor no estar porque no sabes si vas a aguantar tanta carga o si realmente es para ti. Gracias a la ayuda de personas de mi entorno no caí en ese hoyo feo, por eso cuando alguien habla de su ansiedad, depresión o frustraciones, créeme, me identifico mucho.

─En estos tiempos, ¿cómo asumes los momentos difíciles?

Una de las armas que tengo a mi favor es que siempre he sido yo y a mi gente siempre le cuento la verdad: si me siento bien, si estoy frustrada, si lloro, pues al final soy un ser humano. ¿Quién no se ha frustrado en la vida?, ¿quién no ha tenido un sueño gigante y lo dejó porque algo pasó? Vivo eso todos los días, es una constante en mi vida. Es difícil ser artista, es muy sacrificado, hace poco regresé de Las Vegas y no sabes toda la ola de información que tuve allá, las buenas entrevistas, lo bonito que hablan sobre lo que estamos haciendo aquí y de lo poco que hacemos. Ahora tengo ayuda profesional, un equipo que me alivia un poco la carga, pero hay gente que no la tiene y que en lugar de criticarlos, debemos apoyarlos, levantarles el ánimo, consumir lo que ofrecen porque no sabemos cuánto sacrificio hay detrás.

─¿Estás trabajando en alguna nueva producción

Definitivamente se viene un tercer álbum, ya estoy en toda la faceta de creación, luego voy a encerrarme en el estudio otra vez y a seguir buscando, tocando puertas. Quiero ser fuente de inspiración y motivación para muchos que de repente me están viendo, que me están escuchando y que también pretenden hacer música y se les hace medio complicado, quiero dejar un legado.

Daniela trabaja en su tercera producción discográfica. Esta vez sus temas hablarán de amor. (Foto: Lenin Tadeo)

─¿Cómo te fue en tu primera gira oficial por Estados Unidos junto a Tito Nieves?

Fue una gira de un mes y una semana, tuvimos doce presentaciones en 12 ciudades. Definitivamente fue muy linda la aceptación del público, pero muy cansado ir de un lado a otro, todo el grupo viviendo en una misma casa, manejar por todo Estados Unidos, hablar el bendito inglés para poder comunicarnos. También tuve mi primer acercamiento con los Latin Grammy, no sabes la cantidad de entrevistas que hay, medios de comunicación de todo el mundo.

─¿Es difícil ganar una posición como mujer dentro de esta industria en nuestro país?

La verdad que sí y creo que cada vez se vuelve más difícil por los famosos estereotipos. Entra a tallar mucho el tema de la vida personal, pues si estas soltera más de una año, eres del otro bando; y si estás con alguien que no ha logrado lo mismo que tú o no es conocido, seguro está buscando colgarse de tu fama. Además está el tema de cómo te ves o vistes, de lo que proyectas, de que debes mostrar las piernas si eres cantante solista o mujer. En estos tiempos eso es algo estúpido, nadie critica a Bad Bunny porque se pone falda rosada, y por qué nosotras estamos obligadas a mostrar el cuerpo, a estar delgadas. Me ha costado revelarme muchas veces contra eso.

─El día que cantaste el himno nacional en el Perú Paraguay por la clasificación al Mundial Qatar 2022, criticaron tu look. ¿Cómo recibiste las críticas?

Whitney Houston, una de las voces más grandes e imponentes de la música a nivel mundial, cantó el himno de Estados Unidos con un buzo blanco con franjas azul y roja. Becky G entonó el himno nacional de Estados Unidos previo al duelo de los Dodgers de Los Ángeles y los Yanquis de Nueva York con un polo y jean. ¿Cómo querían que fuera?, ¿con un moño y un vestido de gala?. Yo soy futbolera, me encanta jugar fútbol y soy hincha de la selección peruana. Después de cantar, me quedé a ver todo el partido y grité lo dos goles que metieron junto a las más de 50 mil personas que fueron. Yo no quería ir a aparentar, además fue un pedido de la misma organización, me alineé a sus parámetros.

No tienes idea de la emoción que sentí, de la adrenalina de cantar el himno nacional y de que todo salga bien. Son cosas que jamás voy a olvidar y no voy a sentirme mal por el comentario de una o dos personas.

─¿Si no hubieses sido cantante, qué te hubiese gustado ser?

Tranquilamente hubiese sido delantera del equipo de fútbol femenino de Alianza Lima o de la Selección femenina de fútbol del Perú.

─¿Tus canciones están inspiradas en tus vivencias?

Definitivamente, sí, y creo que va a ser una ley que no podré cambiar, pues no sería lo mismo contar algo que no he vivido. Después de la pandemia entendimos que todos somos iguales y “Frente al espejo” refleja eso. Somos seres vulnerables, lloramos y nos caemos. “Fuera” es una canción que a muchas mujeres nos empodera, cuando me la pasó Johnny Lau, autor del tema, me sentí identificada porque no soy la misma de hace un año. Ahora se viene un álbum bien chévere, posiblemente uno de los mejores.

─¿Los temas de tu nuevo álbum van a reflejar ese amor bonito que estás viviendo con tu pareja, Jeremy Montalva?

Hasta ahora no he escrito algo de amor y más allá de lo bonito que estoy viviendo y del cómo lo estoy manteniendo, creo que también es reivindicarme con mis fans que están felizmente casados, comprometidos o enamorados. Se los debía y me debía también a mí porque soy romántica, solo que me acostumbré al empoderamiento de mis canciones que me han atrapado, pero sí, voy a sacar cositas bonitas con respecto al amor.

Odisea New Year Fest

─Tito Nieves dice que te ve haciendo cine. ¿Cómo van los proyectos que tenías de actuación?

De hecho hay varios planes que están ahí, esperando, porque fui actriz improvisadora durante muchos años y me gustaría hacer algo, no lo descarto; pero tampoco lo confirmo. Lo que sí puedo confirmar es que este 31 de diciembre estaré en el evento Odisea New Year Fest en el Green Arena, en Lurín, junto a grandes artistas. Van a estar Lil silvio & El Vega, Demphra, Víctor Muñoz, Los Bacanos y otros artistas más.

─¿Cómo recibes los elogios y reconocimientos?

El reconocimiento y las buenas palabras de los demás hacia uno y más aún si se trata de estos grandes creo que lo es todo. Vale más que un premio o una estatuilla porque quienes lo escucharon van a decir: “Oye, esta chiquita que no se baña todos los días está creciendo”. Tito Nieves, además de ser como un papá para mí se ha vuelto parte del equipo, siempre está fiscalizándome, me da recomendaciones, consejos, me cuenta anécdotas, historias. Imagínate a un viejito lindo, en una mecedora, hablándote con amor y calma todos los días. Si por él fuera ya me hubiese adoptado y estuviese viviendo allá, no le pesa la mano ni las ganas.

─¿Y siempre vas a ir a vivir al extranjero?

Creo que todavía no estoy lista para dejar mi pollo a la brasa, mi salchipapa, mis desayunos.... No es fácil, aquí tengo mi espacio, vivo de mi arte, de mi esfuerzo; afuera prácticamente sería un empezar de cero. No lo descarto, pero tampoco puedo decir que es a corto plazo. Lo más importante de este año es disfrutarlo al máximo.

─¿Eres feliz?

Soy feliz con lo poco o mucho que tengo, con los pocos o muchos fanáticos que tengo, soy feliz con mi familia, con los pocos amigos que me quedan, con mi música, mi equipo. Soy feliz en mi casa, cocinando, viendo películas, soñando en que el mundo va a ser mejor. Soy feliz así sin caretas, sin cosas que me aten a tener que fingir todo el tiempo, soy feliz porque soy muy revolucionaria, un alma libre y creo que siempre lo seré.

─¿Te sientes exitosa?

Creo que nunca me voy a sentir exitosa porque esa es la clave para seguir creciendo. Mientras menos te la creas, más grande vas a ser y mejores resultados vas a tener.

─¿Qué le dirías a la Daniela adolescente, no famosa?

Que juegue más y lo piense un poquito más porque lo que se viene es bien difícil. No le diría que no lo haga, pero que lo haga un poquito después, de los 20 para adelante.