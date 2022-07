El renombrado DJ David Guetta vuelve al Perú este 31 de diciembre para un concierto de fin de año en la Explanada Olguín Arena Perú.

El artista de 54 años, nombrado el DJ #1 del mundo por DJ Mag en 2020 y 2021, es uno de los mayores exponentes de la música dance en el mundo, con más de 45 millones de discos vendidos y éxitos como “When Love Takes Over”, con vocales de Kelly Rowland, exintegrante de Destiny’s Child; “Titanium” con Sia; o “Sexy Bitch” acompañado de Akon

Con su nueva visita a nuestro país, la estrella del dance así cumple un anhelo ya antes expresado de regresar a Latinoamérica para un concierto.

“A mí me gusta mucho el público latino y cada vez que con mis managers planeamos una gira, les digo que por favor me programen un tour por Latinoamérica, que eso siempre me hace bien”, dijo el artista en conversación con El Comercio en 2022. “Así que cuando se reanuden los viajes estaré en Perú, eso tenlo por seguro. He ido 4 o 5 veces, pero siempre del aeropuerto al show y del show al hotel. No tuve mucho tiempo para conocerlo, pero sé que es un país muy bonito””

Las entradas para el espectáculo estarán disponibles en la plataforma digital de Teleticket a partir del 22 de julio en calidad de preventa para clientes de Interbank y a partir del 24 de julio para la venta general.