Escuchar a Los Chopkjas es volver a tiempos más tradicionales. No hay composiciones que lleven un sonido extremadamente computarizado ni que desencajen con la acústica del Gran Teatro Nacional. Se valen de vientos y cuerdas, donde el bajo eléctrico es uno de los pocos instrumentos que añadieron al llevar su mirada artística hacia la tunantada que los catapultó nuevamente a los escenarios del país. Su virtud está en su perseverancia, pero también en un estilo que, irónicamente, confunde a muchos por la presencia de varios géneros musicales.

A su vez estilo es claramente andino, de romances tristes en su mayoría creados por César Tovar, líder y vocalista principal con 40 años en la industria. “Nuestras composiciones eran en su mayoría temas simples y románticos, vivencias de las personas que se conocen a lo largo de una vida; tristezas y felicidades. Ahora el proceso y el ritmo han cambiado, sacamos un sencillo, su videoclip, y lo lanzamos junto a la publicidad”, menciona Tovar en entrevista con El Comercio. Lo acompañan Arturo Armas (cuerdas y voz) y Christian Moreno (vientos).

Los Chopkjas se presentarán en el Gran Teatro Nacional junto a Lucho Quequezana y Óscar Arzapalo de Raíces de Jauja / Alessandro Currarino

—¿Cómo iniciaron?

César Tovar: Es por una conjunción de voluntades que nos formamos en el año 1993. Por aquel entonces, mi agrupación se fue al extranjero y me dejaron solo. Entonces, me junté con otros jóvenes que apenas habían terminado el colegio; me había enterado de que su agrupación, tan talentosa, ya no iba a continuar. Me reuní con ellos, lo conversamos y decidimos trabajar juntos bajo el nombre que ellos tenían.

—Chopkjas es un nombre poco común.

Tovar: Chopkjas es el nombre de una comunidad del departamento de Huancavelica, pero todo se remonta al nombre de un guerrero curaca que fue asesinado, al igual que Tupac Amaru. Alguien que evitó ser conquistado tanto por los españoles como por los incas. Ese es el espíritu de esta agrupación: defensores musicales.

—Y difícil de pronunciar también.

Arturo Armas: De hecho, Chopkjas no es la palabra original, sino una interpretación que hicimos y que es [relativamente] fácil de pronunciar. Antes de hacer este cambio, nos decían “Los chocas”, “Las chaufas”, “Las chompas”, incluso “Los chompiras”; cualquier cosa menos Los Chopkjas.

—En diversas entrevistas hablan sobre la importancia de la composición original ¿Cuál es su opinión sobre los covers?

Armas: Sí, tenemos algunos covers, pero principalmente trabajamos y componemos nuestros propios temas inéditos donde César es el principal creador.

Tovar: Bueno, los cantantes que hacen covers tienen que hacer la canción ya hecha. Simplemente creo que los cantantes buscan ya hacer un estilo y algo que los identifique y si llegan con gran performance al público, lo logran. Por ejemplo, el Grupo 5 no es un grupo compositor, es un grupo que hace covers*, pero han ganado algo muy especial con el público, se han mimetizado con ellos de tal manera que su público se ha ido identificando con su forma de trabajo, su desempeño. El cantante también le ha dado una buena performance. Entonces eso hacen muchos y surge una suerte de premio porque es difícil, para alguien que haga covers, que el público lo pueda hacer seguir, pero hay otros que sí lo logran, hay casos. Es el mismo caso que Daniela Darcourt o Yahaira, quienes fueron criticadas por hacer covers, pero les va bien haciéndolo. Sin embargo, no en todos los casos puede ser así.

Christian Moreno: De hecho, es mucho más sencillo que los covers peguen y tengan trascendencia, pues son canciones que uno escuchaba de niño y que ya están dentro de nuestras cabezas. Podemos decir que cada uno le pone su sello personal en cuanto a la voz y lo que está de por medio. Pero es más fácil que una canción que fue éxito hace 30 años vuelva a tener éxito. Nosotros trabajamos desde cero, creamos arreglos, los coros y muchos otros detalles, no tomamos temas de otros.

*Nota del editor: El Grupo 5 tiene temas propios, compuestos por diversos artistas, entre ellos Estanis Mogollón y Gian Marco Zignago. Consultados sobre si se reafirman en sus declaraciones, Los Chopkjas dijeron que sí.

Los Chopkjas se funda en 1993 y en tan solo tres años consiguió conciertos fuera del país

—¿Cómo fue tocar en escenarios nacionales y estadounidenses?

Tovar: Nos va muy bien y somos recibidos en diferentes partes del Perú junto a artistas que prácticamente conocemos de toda la vida. Uno de ellos es Pelo D’Ambrosio, con quien perdimos una vez un vuelo de regreso a Lima por culpa de un caldito. Pasó cuando volvíamos de nuestro concierto en Chachapoyas, donde Pelo se bajó del bus para tomar su sopita, con la mala fortuna de que ese retraso nos posicionara detrás de un accidente de auto. Intentando llegar todavía a nuestro vuelo, la banda de Pelo y Los Chopkjas estaban empujando el carro para despejar la vía. Al llegar al aeropuerto ya era tarde, no nos dejaron pasar y el avión prácticamente despegó sin la mitad de los pasajeros.

Armas: Lo de Estados Unidos fue antes, en 1996, año en que viajamos por primera vez a ese país para tocar en varias ciudades. Lo malo fue que de los seis que fuimos, solo regresamos cuatro, los otros querían hacer una vida allá. Años después, en nuestro tercer viaje a ese país, de los cuatro solo volvimos dos a Lima, convirtiéndonos en un dúo. Luego, un de los que se quedaron volvió y nos convertimos en un trío.

—¿Cómo se mantienen vigentes hasta la actualidad?

Armas: Está el tema de las tunantadas, música que gustó mucho a nuestro público y a la que nos aproximamos por primera vez en el disco “Flor de piel”, donde aprendimos a tocar ese tipo de canciones escuchando a Susan del Perú. Aunque no nos consideramos una banda tunantera, estamos felices de que este tipo de música triunfe actualmente.

Moreno: Lo que iniciamos en 2009 fue el punto de partida para lo que ahora es el boom de la tunantada en el Perú. A partir de este éxito es que aparecen nuevas agrupaciones que siguen esta corriente.

El éxito actual de Los Chopkjas se debe a las tunantadas que marcaron un nuevo inicio para la banda en el 2009 / Alessandro Currarino

—César es de Huancavelica, Arturo de Trujillo, Christian de Lima y las tunantadas de Junín. ¿No hubo críticas por tocar una música representativa de otra región?

Moreno: Al comienzo no era aceptado que tocáramos tunantadas porque no éramos tunanteros, además de que se pensaba que estábamos adueñándonos de un género musical para implementarle instrumentos ajenos. Luego de unos años, los que nos criticaban ya bailaban con nuestro nuevo estilo de tunantadas. Los años siguieron pasando y esa música pasó de padre a hijo, lo que la vuelve una nueva tradición. No somos creadores de nada, solo hemos adaptado a tiempos modernos algo que ya existía.

Tovar: Hemos puesto esa semillita, nuestro grano de arena, para que nuevos músicos aparezcan. Por ejemplo, están los chicos de Raíces de Jauja. Ahora nos sentimos contentos de escuchar sus nuevas canciones y ver todo el éxito que han conseguido. Creo que de alguna manera nuestra música ha calado en muchos jóvenes debido a que sus padres les han transmitido ese gusto musical.

—En su podcast mencionaron que antes era común colocar tunantada o música andina para sacar a la gente de la discoteca, pero ahora incluso se pide colocarlos. ¿Por qué pasa esto?

Armas: Los tiempos cambiaron. Antes era imposible encontrar un espacio en cualquier emisora, únicamente podíamos encontrar nuestras canciones en radios piratas que las transmitían sin nuestro permiso; sin embargo, ayudaron a mostrar nuestras canciones a más personas. Ahora, gracias a las redes sociales, esta promoción llega a más personas y a varias les gusta, niños, adolescentes y adultos. Otro factor importante es que nuestra música se transmite de abuelo a padre y de padre a hijo. Dejan su legado que no necesariamente tiene la etiqueta de un pueblo en particular, sino que es música que escuchamos desde niños y nos recuerda a las personas que nos lo han heredado.

—¿Qué nuevos proyectos les espera a Los Chopkjas?

Armas: Ahora que estamos casados y con hijos, si por cosas del destino salimos nuevamente del país hacia Estados Unidos, no se preocupen: Los Chopkjas regresarán al Perú o nos cae palo en casa.

Tovar: Seguiremos haciendo música con el mismo espíritu de siempre, grabando temas para continuar con lo que empezamos hace ya 30 años y seguir adelante, porque quisiera llegar a los 60 años, pero creo que ya no llego.

Armas: Para este concierto en el Gran Teatro Nacional, la gente puede esperar el reencuentro de la formación original de Los Chopkjas y la participación de Luchito Quequezana, quien es un amigo de la adolescencia, también a Óscar Arzapalo de Raíces de Jauja, a quien vimos crecer y ahora es un gran exponente. Todo esto se acompañará con danzas de los caporales y tunantadas, pues para nosotros eso es infaltable.