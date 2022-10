Puerto Rico es el país que ha visto nacer a algunas de las grandes estrellas de la música latina: desde Daddy Yankee hasta Ricky Martin. Hoy que la movida urbana tiene en este país a su principal semillero, el Festival Heat ha apostado por traer al cartel de su edición 2022 en Guayaquil a una voz que se perfila para el futuro. Se trata de Chis Andrew.

A sus 22 años, el boricua ha sido fichado para la disquera de Wisin, uno de los integrantes del famoso ‘Dúo de la historia’, a quien conoció gracias a un contacto cercano, quien le permitió mostrarle su música y de esa manera ganar su interés.

“Yo empecé en la música interesado en la composición, yo no quería ser artista o famoso, no tenía esa visión, pero sí tenía el amor por la música. Cuando era independiente, yo sacaba mis canciones en SoundCloud desde los 16 años, llegué a oídos del contable de Wisin, que es cercano mío, él me dio la oportunidad de conocer a Wisin”, nos contó Andrew, que espera continuar el legado de algunos de los artistas que los inspiraron de chico.

“Yo soy bien fanático de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Zion y Lennox, y de artistas ya retirados como Julio Voltio y Héctor ‘El Father’. Esas son mis influencias. Como nuevo talento quisiera con mi talento llevar el reggaetón a otro nivel y refrescarlo, traer cosas nuevas, pero sin salirme de la línea que estos grandes artistas hicieron”, explicó.

De momento, el artista se encuentra promocionando “Llamé pa’ verte”, una nueva versión del hit de Wisin y Yandel que cuenta con la aprobación de su padrino musical. “Le enseñé el tema con anticipación y le gustó”.