Viola Davis hizo historia durante los Premios Grammy 2023 al convertirse en la persona número 18 en lograr un EGOT, nombre coloquial al que se refieren a los cuatro mayores premios del entretenimiento estadounidense.

Es así que al Grammy que se llevó la actriz en la categoría de Mejor audiolibro por su autobiografía “Finding Me” se le suma su victoria en el Emmy por la serie “How to Get Away with Murder”, el Oscar con la película “Fences” y dos premios Tony por las obras de teatro “King Hedley III” y “Fences”.

Con esto, la artista de 57 años se convierte en la tercera mujer afroamericana en haber logrado lo que se refiere frecuentemente como el santo grial de los premios de entretenimiento, junto a Whoopi Goldberg y Jennifer Hudson. La artista puertorriqueña Rita Moreno y el cantante estadounidense John Legend son otros miembros de este exclusivo club.

Durante la ceremonia, Davis se mostró jubilosa por su victoria, la cual dedicó a su yo más joven. “Escribí este libro en honor a la Viola de seis años. Para honrar su vida, sus alegrías, sus traumas y todo”, afirmó. “Ha sido un gran viaje, ¡logré el EGOT!”.

Davis no fue la única mujer en hacer historia, con la cantante Beyoncé rompiendo el récord del mayor número de victorias en los Grammy con 32 galardones, superando al conductor de orquesta húngaro Georg Solti. Antes del comienzo de la ceremonia la artista ya había marcado un hito al lograr el mayor número de nominaciones al premio de la Academia de Grabación, con 88, un honor que comparte junto a su esposo Jay-Z.

La cantante estadounidense Beyoncé en los Grammy 2023, donde rompió un récord: es la ganadora de más estatuillas en esta ceremonia en toda la historia. / VALERIE MACON

Beyoncé se llevó los gramófonos dorados en las categorías de Mejor grabación dance/electrónica por “Break My Soul”, Mejor canción R&B por “Cuff It” y Mejor álbum dance/electrónica por “Reinassance”. Visiblemente emocionada, la cantante agradeció por sus triunfos a Dios, a su familia, a la comunidad LGBT y a su tío Johnny, quien ayudó a criarla y sirvió de inspiración para el disco.

Sin embargo, la artista estadounidense se quedó nuevamente fuera de los cuatro principales premios, con la Canción del año yendo a Bonnie Raitt por “Just Like That”, la Grabación del año a Lizzo por “About Damn Time”, Artista revelación a la cantante de jazz Samara Joy y Harry Styles ganando Álbum del año por “Harry’s House”. Mientras tanto, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se llevó el Grammy a Mejor álbum de música urbana por “Un verano sin ti”.

En un discurso de agradecimiento en español, el cantante urbano dedicó el premio a “todos los latinos del mundo” y a su país natal, Puerto Rico, “la cuna y capital del reguetón”. “Gracias a todos los nuevos talentos, sigamos llevando este género a otro nivel”, afirmó el ‘conejo malo’.