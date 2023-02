Esta noche en la 65.ª edición de los Premios Grammy, Kim Petras hizo historia al convertirse en la primer mujer transgénero en ganar un premio Grammy en la edición principal. Anteriormente, la brasileña Liniker había conseguido una estatuilla en los Latin Grammys 2022. Gracias a su colaboración con el artista no binario, Sam Smith, “Unholy” se coronó en la categoría como la Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo.

Kim Petras

¿Quién es Kim Petras? La primera mujer transgénero en ganar un premio Grammy

En los últimos cinco años, Kim Petras se ha ganado poco a poco un título como la princesa del pop de la nueva generación. Tras su exitosa canción “Unholy”, junto a Sam Smith, la artista trans ha ganado más notoriedad en la industria.

“Soy la primera mujer transgénero en ganar un Grammy”, declaró la joven de 30 años de origen alemán. Petras llamó la atención tras someterse a una transición de género a temprana edad, dándose a conocer por ser “la persona transgénero más joven del mundo”. Así comenzó a grabar música cuando era adolescente, lanzando su música debut “One Piece of Tape” en 2011. En 2017 lanzó de forma independiente su single de debut “I Don’t Want It At All”, producido por Dr. Luke, que llegó a encabezar varias listas de música viral en Spotify.

Kim Petras creció en Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania. A los 2 años, los padres de Kim recordaron que Kim empezó a insistir en que era una niña y sus padres se dieron cuenta de que no era una fase y se dieron cuenta de que era transgénero. Sus progenitores la apoyaban pero le hacían llevar ropa de género neutro en público. Con el tiempo, ellos buscaron ayuda para su transición y les costó encontrar profesionales que supieran del tema pero finalmente lo consiguieron en la Universidad de Fráncfort.

Durante finales de 2017, Kim Petras comenzaba a dominar las listas de pop teniendo colaboraciones con artistas como Charli XCX para la pista “Unlock It”. Ese mismo año, Petras lanzó cuatro sencillos titulados “Hillside Boys”, “Hills”, “Slow It Down” y “Faded”.