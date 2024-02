Greeicy inicia el 2024 con un tema nuevo tema musical, que forma parte de su nuevo proyecto musical “Yeliana”, el nombre de su alter ego. Por eso, sus fanáticos podrán disfrutar de “De a Poco”, el cuarto capítulo de la historia de Yeliana.

Producido por La Crème, “De a poco” continúa la narrativa que Greeicy comenzó con los tres primeros capítulos del proyecto, las canciones “Que me quiera”, “Lokita”, “I Try For You” y “Química”.

La balada es una conmovedora dedicatoria al poder de la resiliencia y la determinación y a cómo un aliento a que sus oyentes cumplan sus sueños, interponiéndose a las dificultades.

Greeicy recuerda a sus fans que “poco a poco” se logran los objetivos, incluso sobre aquellos sueños que parecen imposibles. Este tema no sólo define su último sencillo, sino también todo el álbum ‘Yeliana’.

CONOCE MÁS: Karen Schwarz y Ezio Oliva comparten íntima foto con Mike Bahía y Greeicy

“Muy poco a poco logré terminar de escribir estas canciones que contienen tanto de mí, y agradezco a todas esas mujeres y madres valientes que me contaron sus historias, y con ellas me dieron toda la inspiración que necesitaba para escribir esta historia de ‘Yeliana’”, dijo Greeicy.

El video musical oficial, filmado en la famosa Times Square de Nueva York, ya está disponible en YouTube y promete dejar a sus espectadores una sensación renovada de valentía y confianza.

Greeicy se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 15 de marzo, donde empleará el concepto de “dos espectáculos, un concierto” para presentar a su alter ego.

Durante esta inolvidable noche de música, también consolidará su estatus como símbolo de compasión y esperanza, así como una voz motivadora para las mujeres y madres del mundo, recordándoles que son resistentes, capaces y que no están solas.