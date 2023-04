La expectativa en torno al estreno de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ sigue aumentando conforme avanzan los días. Ahora, el director James Gunn ha sido el encargado de revelar que el soundtrack oficial de la nueva película de Marvel Studios ya se encuentra disponible en Spotify.

A través de sus redes sociales, el cineasta James Gunn reveló el título de las canciones que forman parte de la banda sonora oficial de la película que marca no solamente el final de la trilogía de superhéroes bajo el mando de James Gunn, sino que también el adiós de algunos personajes icónicos.

“¡La banda sonora de Guardianes de la Galaxia Vol3 ya está disponible en Spotify! Escucha la música antes de ver la película en cines el 5 de mayo”, escribió el director junto a la portada oficial del álbum en Spotify.

A continuación, los 17 temas que forman parte de la banda sonora de la película.

“Creep” - Radiohead

“Crazy on You” - Heart

“Since You Been Gone” - Rainbow

“In the Meantime” - Spacehog

“Reasons” - Earth, Wind, and Fire

“Do You Realize??” - The Flaming Lips

“We Care a Lot” - Faith No More

“Koinu no Carnival” - From “Minute Waltz”- (Instrumental) - EHAMIC

“I’m Always Chasing Rainbows” - Alice Cooper

“San Francisco” - The Mowglis

“Poor Girl” - X

“This is the Day” - The The

“No Sleep Til Brooklyn” - Beastie Boys

“Dog Days Are Over” - Florence + Machine

“Badlands” - Bruce Springsteen

“I Will Dare” - The Replacements

“Come and Get Your Love” - Redbone (Rerecorded Version)

