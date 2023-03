El director James Gunn se encuentra nuevamente en una polémica luego de lanzar un fuerte comentario contra un fan. Aunque parezca que él hizo algo malo, lo cierto es que fueron los fanáticos quienes lo hicieron enojar y él solo salió a defenderse.

En esta ocasión, la razón de la discordia ha sido por la elección del actor Chukwudi Iwuji como el Alto Evolucionador para “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″. Para Gunn, el británico de origen nigeriano es perfecto para el papel, por lo que quiso compartir la noticia en redes sociales, pero nunca esperó que le fueran a llegar comentarios racistas.

“Otro hombre blanco convertido en un hombre negro. ¿Por qué no podrían dejarlo como está o, no sé, ¿coger una minoría diferente?”, escribió un “fan” enfurecido en la foto que subió James. “Triste y patético”, concluía. “Están eligiendo [actores] basándose en la raza y la corrección política y no en el talento o en el canon”.

La respuesta de Gunn no se hizo esperar y fue contundente: “Elegí al mejor actor, y punto, y la mejor persona para el papel. Me importa una mierda la raza de Chukwudi Iwuji, así que paren el carro con sus asunciones racistas de POR QUÉ lo elegí”.

El director remataba su comentario recordando que el aspecto del Alto Evolucionador en los cómics no tiene que ver con el de ninguna etnia de la Tierra: “Por cierto, él interpreta a un sujeto que casi siempre sale de color púrpura”.

¿QUIÉN ES EL ALTO EVOLUCIONADOR?

Según informa Cinemanía, el Alto Evolucionador fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966 como personaje secundario en las aventuras de Thor, convirtiéndose desde entonces en un villano de culto para los fans de Marvel. Su historia está muy relacionada con la de Adam Warlock, personaje que será interpretado por Will Poulter en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″. Iwuji le ha descrito como “un sociópata, un narcisista, pero encantador”.