Si bien sorprendió a muchos cuando Jenna Ortega reveló anteriormente que fue ella quien ideó su viral baile en “Merlina”, ahora impresiona nuevamente a todos con una nueva confesión.

Aparentemente la actriz de 20 años se metió tanto en el papel, que comenzó a conocer a Merlina hasta el punto en el que podía saber qué cosas diría y qué cosas no.

Esto se reflejó cuando leía el guión y sentía que había partes en las que pensaba que no eran frases que diría su personaje, por lo que cuenta que en algunas ocasiones modificaba el libreto, incluso sin autorización.

“No creo que haya puesto nunca un pie en un set de la forma en que lo hice en ‘Merlina’”, confesó en el podcast Armchair Expert With Dax Shepard. “Todo lo que ella hace, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje. Estar en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tenía que ponerse para un baile escolar, y ella decía ‘oh, Dios mío, me encanta. No puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio a mí misma’. Y yo me puse como ‘no, esto no puede ser’”, relató.

“Hubo momentos en ese set en los que incluso fui poco profesional, en cierto sentido, en los que simplemente comencé a cambiar las frases. El supervisor del guión pensaba que tenía algo, y luego tenía que sentarme con los guionistas y me decían ‘espera, ¿qué pasó con la escena?’. Y tenía que explicar por qué no podía hacer ciertas cosas”, añadió la intérprete.

Según recoge Cultura Ocio, Ortega reconoció que se volvió bastante protectora con su personaje, puesto que no quería alterar su esencia y aunque no estaba tan contenta con los arcos emocionales, sabía que eran necesarios.

La estrella también confesó que su icónico baile, originalmente era un flashmob, es decir, un baile grupal. “Inicialmente se suponía que sería un flash mob, y se suponía que ella comenzaría a bailar, y se suponía que todos se darían cuenta y comenzarían a bailar con ella. Y eso lo veté porque ¿por qué ella estaría de acuerdo con eso? Dije ‘o lo cortas o haces que Miércoles noquee a alguien’”, comentó.