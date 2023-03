El pasado 4 marzo, los cantantes Lele Pons y Guaynaa contrajeron matrimonio en una boda de lujo a la que asistieron celebridades de talla mundial como Chayanne, Camila Cabello, la socialité Paris Hilton, quien de hecho fue dama de honor, entre otros. Sin duda, fue un día para recordar y sumar a su historia de amor, pero ¿sabes cómo comenzó su relación? A continuación te contamos.

El año pasado, la influencer venezolana fue invitada al podcast del youtuber Chente Ydrach, espacio donde se sinceró y reveló que tuvo que armar una estrategia para conquistar el corazón del reggaetonero, pues él ya no estaba interesado luego de que ella inicialmente lo rechazara por no ser su tipo.

En su conversación, Lele admitió que se obsesionó con Guaynaa hasta el punto de “hacer lo imposible” para coincidir nuevamente con él. Dentro de su plan involucró a terceros, como el colombiano Sebastian Yatra, e incluso la propia familia de la venezolana influyó para que pudiera juntarse con su actual esposo.

“Me obsesioné, me obsesioné con reconquistarlo. Llamé a Sebastián Yatra y le dije ‘Sebastián yo quiero que tú hagas fiestas privadas en tu casa y lo invites a él’”, recoge El Universo del minuto 32 del podcast.

Además, la estrategia en la que incluía a su familia, consistía en una reunión en donde previamente alertó a todos a través de mensajes qué debían decirle o preguntarle a Guaynaa para acercarlo más a ella.

“Le dije a mi familia: ‘vamos a hacer una cena y viene Guaynaa todo el mundo agarre su celular’ y yo les mandaba todo lo que le tenían que decir a Guaynaa”, confesó. Pero eso no es todo, parte de su plan también incluía conocer al padre del cantante para relacionarse más con él.

Tras publicar el podcast en Youtube los comentarios no tardaron en aparecer. Usuarios de la plataforma llegaron a catalogar a la venezolana como “tóxica” e incluso hay quienes mencionan que su actitud hacia Guaynaa fue de “acoso”.

“Ahí demuestra su condición de obsesiva compulsiva. Suena brutal porque es una mujer linda, pero es enfermizo. Imaginen el demonio que tendrías si quisieras salir de ella y le entrara la obsesión”, “No gente, no porque Lele este “bonita” o lo que quieras, está bien. Todo eso que hizo es enfermizo, cuando alguien te da a ver que no quiere nada contigo a la primera: tú te mueves y no lo molestas”, son algunos de los comentarios que citó Fama en aquel momento.

A pesar de lo que diga el público, los cantantes hacen caso omiso y siguen con su estable relación, dejando claro que están más enamorados que nunca.