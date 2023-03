A pocos días de la 95º edición de los Óscar, la premiación más importante de la industria del cine, aún quedan dudas de dónde poder ver la ceremonia, ya que ahora no solo será transmitida por la televisión, sino también por streaming.

Como es costumbre, TNT se encargará de emitir la ceremonia por cable, pero hace unas semanas Warner Bros. anunció que hizo un acuerdo con HBO Max para que también pudiera transmitir el evento.

El pacto se concretó y ahora desde ambas señales se podrá disfrutar de la gala que albergará a miles de celebridades. Ambas plataformas tienen la posibilidad de escuchar solamente el audio en inglés de la presentación o colocar los comentarios en español.

Según Xataka, las dos plataformas también contarán con un pre-show que comenzará a las 5:00 p.m. del domingo, una hora antes del evento en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Aclararon que en HBO Max estará disponible tanto la premiación como el pre-show durante tres días.

Se confirmó que las anfitrionas de “Countdown to the Oscars”, el pre-show, serán: Ashley Graham, Vanessa Hudgens y Lilly Singh. Otra de las sorpresas que tiene reservada la ceremonia de los Premios Oscar 2023, será la presentación musical de Lenny Kravitz.

Vale recordar que este domingo 12 también se estrena el último capítulo de la primera temporada de ‘The Last of Us’ y como para no competir con los Premios Oscar decidieron adelantar el horario del episodio a las 8:00 p.m. y no a las 9:00 p.m. como era normalmente.