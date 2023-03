Aunque generalmente el trabajo de Quentin Tarantino es bastante elogiado, el cineasta reconoció en una entrevista que no siempre se ha sentido satisfecho con lo que ha hecho y que de hecho, es consciente de cuál es su peor cinta.

Así lo reveló Tarantino, hace unos días, en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter. Él confesó que incluso para sus fans es considerada como la más floja de su carpeta de filmes. ¿A qué película se refiere? Se trata de “Death Proof”.

“Death Proof tiene que ser la peor película que he hecho”, comienza a contar y añade: “[…] no fue tan mala, ¿verdad? Si eso es lo peor que hago, estoy bien”. Lo cierto es que las críticas profesionales no la calificaron tan mal. En Rotten Tomatoes cuenta con una media de 66%, mientras que la media del público se fija en un 71%.

Este filme, que salió en el año 2007, pasó un poco desapercibido por el cine a pesar de contar con Kurt Rusell como protagonista y de ser parte del proyecto “GrindHouse”, en el que colaboraban tanto el director de 59 años como Robert Rodriguez, según informa MeriStation.

¿DE QUÉ TRATA “DEATH PROOF”?

“El Especialista Mike (Kurt Russell) es un doble profesional al que le encanta llevar a chicas a realizar carreras de muerte en su tiempo libre. Ha doctorado su coche para tener el máximo impacto: cuando Mike se choca a propósito, los cuerpos se apilan mientras se aleja sin apenas un rasguño. El loco Mike se jugará la cabeza cuando pone el objetivo en un duro grupo de amigas”, se puede leer en la descripción proporcionada por Rotten Tomatoes.

Kurt Russell (Especialista Mike) está acompañado en el reparto por la popular doble Zoë Bell, que interpreta el papel como sí misma. Le acompañan Rosario Dawson (Abernathy), Vanessa Ferlito (Arlene), Sydney Tamiia Poitier (Jungle Julia), Tracie Thoms (Kim), Rose McGowan (Pam), Jordan Ladd (Shanna), Mary Elizabeth Winstead (Lee), Marcy Harriell (Marcy), Eli Roth (Dov), Omar Doom (Nate), Machael Bacall (Omar), Monica Staggs (Lanna Frank), Jonathan Loughran (Jasper) y el propio Quentin Tarantino, que hace un cameo como Warren.