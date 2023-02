El excampeón de la WWE dio un gran salto de las calles al ‘ring’ y después decidió aventurarse en el mundo del cine. Antes de inciar en la pantalla grande, Dave Bautista era de los mejores luchadores de la WWE, su personaje arrasaba con todos los obstáculos que se le presentaban en la lona.

El luchador volvía locos a sus fanáticos por la forma en que sometía a sus rivales con un remate llamado ‘powerbomb’, que consistía en encajar la cabeza del contrincante en su entrepierna, alzarle en hombros, y finalmente tirarlo contra el suelo. La perfecta ejecución y disciplina que tenía al realizar esta acrobacia hacía estallar a sus seguidores y rivales, quienes le tenían un gran respeto.

Sin embargo, antes de ser mundialmente conocido tuvo que pasar por muchas adversidades. Su madre, una mujer soltera que trabajaba arduamente para sacar adelante a su familia, a duras penas podía dar de comer a sus hijos. “No es que tuviéramos muy poco, es que no teníamos nada. Hubo, y no estoy bromeando, momentos en los que ni siquiera teníamos comida”, confesó el actor en el podcast Muscle Expert.

EL DIFÍCIL MOMENTO QUE VIVIÓ AL DEJAR SU CARRERA DE LUCHADOR

Una vez que se retiró de la WWE, el actor no la tuvo nada fácil, pues en una entrevista con IGN reveló que en un principio no recibía ofertas para ninguna película, por lo que llegó al extremo de tener que vender sus cosas para sobrevivir. Afortunadamente, todo cambió cuando fue fichado por Marvel.

“Antes de conseguir el papel de Drax en Guardianes de la Galaxia, estaba quebrado económicamente. Todo el dinero que gané como luchador en WWE se me había acabado por no conseguir trabajo en Hollywood. Llevaba 3 años desde que me fui de WWE para ser actor y casi no conseguía papeles en películas, ni siquiera me daban oportunidades para audicionar”, comentó.

“Así que me quedé sin nada y lamentablemente tuve que vender todas mis cosas. De hecho, hubo problemas con mi casa y el Servicio de Impuestos Internos. Estaba perdido y desesperado. Hasta que un día, mi agente me llamó y me dijo: ‘No quiero que te hagas ilusiones, pero te acabo de conseguir una audición para Drax’. Hice la audición y ellos dijeron: ‘Felicidades Señor Drax, el papel es suyo’. Yo me largué a llorar. Fue un gran logro para mí, dejé el mundo de la lucha libre profesional, mi mundo, por esto, trabajé muy duro para conseguir un papel en una película importante y finalmente lo había conseguido. Así que Drax no solo cambió mi vida como actor, sino que literalmente cambió mi vida entera. Mi vida mejoró en todo sentido desde que interpreté a Drax”, relató bastante emocionado, demostrando el agradecimiento eterno que le tendrá Marvel y Drax por haberlo “salvado”.