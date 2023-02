Mario Vargas Llosa, en octubre de 2021, escribió el cuento ‘Los vientos’, el cual fue publicado en la revista Letras Libres. Sin embargo, la ficción tomó fuerzas a raíz de que el novelista anunció el fin de su relación con Isabel Preysler, ya que señalan que algunos pasajes fueron interpretados como un mensaje velado del declive del romance.

Tras estos rumores, el Nobel de Literatura negó que haya tratado de esconder su crisis amorosa en dichos “mensajes absurdos y disparatados”.

“Nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel”, dijo al diario El Mundo. “En esa época yo me llevaba muy bien con ella. Ni siquiera recuerdo cuando escribí yo esos episodios que han sacado en los periódicos”.

Vargas Llosa admitió que el relato “pasó completamente desaparecibido” en la fecha de su publicación, aunque “ahora está en todas partes”.

“El otro día la persona que se ocupa de mis libros, me dijo: ‘De pronto hemos empezado a recibir cartas que quieren ‘Los vientos’”, afirmó el hispanoperuano.

“Es un cuento sobre la vejez. Lo escribí para Letras Libres y ahora está saliendo en muchos países como librito”, agregó más adelante. Y subrayó que si hay algo con lo cual combate, esa es “la edad”.

“Hay que tratar de seguir adelante escribiendo hasta el final. Lo ideal es morirse con una pluma en la mano”.

MVLL afirma que no escribirá sobre su ruptura con Isabel Preysler

El anuncio de la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa acaparó titulares a nivel internacional y todavía hoy, un mes después, sigue dando qué hablar.

La causa real de la separación aún se desconoce; se habló de “celos infundados” por parte del escritor, del desgaste de la relación por ambas partes y hasta la presunta evasión del peruano para concretar un matrimonio con la socialité.

Lo único que ha quedado claro es que los dos protagonistas han decidido no ahondar más sobre el tema. El Nobel de Literatura abandonó la casa de Preysler donde vivía desde que se consolidó el romance; ahora regresó a su refugio de la calle Flora en el centro de Madrid, rodeado de los libros que reposan en su biblioteca.

En una reciente entrevista con el diario El País, el autor de ‘La ciudad y los perros’, ‘La fiesta del chivo’ y ‘Conversación en la catedral’ subrayó su decisión de no hacer más declaraciones sobre el idilio que mantuvo con la hispanofilipina; aunque admitió que la experiencia le pareció “magnifica”, no tiene la intención de plasmarla en un libro.

“La experiencia ha sido magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso”, sostuvo luego de explicar cómo logró ‘escapar’ de la “prensa rosa” tras su mediática separación.

“Yo no he hecho ninguna (declaración) sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba”, comenta.