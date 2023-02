En esta nueva etapa del programa, Maju Mantilla comparte la conducción con los periodistas Fernando Díaz y Karina Borrero, además del presentador español Santi Lesmes.

─Tengo entendido que te llamaron de varios canales. ¿Qué te llevó a apostar por la propuesta de Latina?

No había pensado volver tan pronto a la TV, me animó lo que me dijeron en Canal 2: cómo trabajan con sus artistas, la importancia que les dan, cómo se preocupan por cada uno de ellos.

─¿Fue una decisión que tomaste de inmediato?

Me llamaron en octubre y la decisión la tomé en diciembre, antes conversé con mi familia, que es lo más importante para mí. Como el programa sale en la mañana, cuando mis hijos están en el colegio, por la tarde puedo estar con ellos. Además, es distinto a lo que he venido haciendo, pues se tocan temas diversos, sobre coyuntura, problemas de la ciudadanía, del Perú, cultura, arte, espectáculo.

Maju inicia una etapa nueva en su carrera en el horario de las mañanas. Después de 10 años dejó la conducción del mediodía. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

─Un año antes de la cancelación de “En boca de todos” ya habías tomado la decisión de retirarte del programa. ¿Por qué?

Estoy súper agradecida porque han sido 10 años de aprendizaje en la televisión, pero era una etapa que debía culminar, quería buscar otros proyectos, hacer cosas nuevas, necesitaba cambios porque eso también es muy enriquecedor e importante para todos los que estamos en TV. Nunca me imaginé que iba a regresar tan rápido, pero Dios quiso que así sea, que esté acá, en “Arriba mi gente”, y estoy muy feliz de la decisión que tomé.

─Cada conductor tiene una personalidad distinta, ¿cuál será tu aporte en el programa?

Cada conductor es único, tiene su esencia, por algo somos un equipo, todos tenemos algo que aportar. En el programa del mediodía había más show, espectáculo, este es diferente, hay más coyuntura.

─¿Te molesta que te sigan encasillando como reina?

Es muy gracioso porque fui Miss Mundo cuando tenía 20 años, pero no me molesta que me sigan diciendo reina, lo tomo con mucho cariño. Finalmente, soy una conductora más de un gran equipo, somos como una familia.

─¿La corona del Miss Mundo te cambió la vida?

Por supuesto que sí. Era muy jovencita en esa época, inmadura, quería hacer muchas cosas, ser modelo, trabajar en una agencia, viajar. Se me abrieron puertas, me dieron la responsabilidad de conducir un espacio para el ama de casa, la que asumí con agradecimiento, optimismo, energía y mucha responsabilidad. Sin embargo, no sabía si iba a funcionar, y diez años después aquí seguimos.

Maju Mantilla fue coronada Miss Mundo el 2004. (Foto: Getty)

─¿Cuánto sientes que has crecido durante estos diez años?

Siento que he crecido y aprendido mucho de todas las personas con las que he trabajo y estoy orgullosa de eso porque no ha sido fácil. Muchas veces te señalan solo por el hecho de haber sido una reina de belleza, te ponen ciertos calificativos, te dicen que no vas a poder desempeñarte como quisieras.

─¿Te pasó a ti?

Bueno, siempre pasa, la diferencia es que en esa época no había el boom de las redes sociales. Las críticas siempre han existido y uno las toma de la mejor manera. Entendí que yo decido hasta dónde quiero llegar, qué reto quiero afrontar, qué sueño pretendo alcanzar.

─¿Alguna vez las críticas te llevaron a replantear tu camino profesional?

Nunca he permitido que me afecten. Cuando era niña tuve que olvidarme de mis sueños de seguir compitiendo como atleta porque sufrí una lesión, me operaron tres veces la rodilla y por más que yo quiera seguir corriendo, porque amo correr, no puedo. Sé que tengo un límite. Y eso me llevó a otro plano, a participar en los concursos de belleza. Desde entonces nunca dejo que las barreras impidan que siga adelante.

─¿Qué te pareció el trabajo de Alessia Rovegno en el Miss Universo?

Que haya quedado en el Top 16 es algo que tenemos que aplaudir porque no es fácil. Hemos tenido otras representantes bastante preparadas, lindas, que lamentablemente no llegaron a esa etapa de la competencia. Alessia logró el nombre del Perú sonará en el mundo. No tenía mucha experiencia, era la primera vez que competía, pero noté un gran cambio en ella y una evolución importante. Es una hermosa chica, sencilla, amable carismática, con ganas de crecer. He hablado con ella, tiene un trato muy bonito.

─¿Cómo tomas el hecho de que se haya juzgado su color de ojos y piel?

Lamento mucho que eso haya sucedido porque a nadie podemos juzgar por sus rasgos físicos o la familia que tenga, o de dónde venga. Nuestra mentalidad tiene que cambiar si queremos sobresalir, tenemos que apoyar a quienes representan a nuestro país.

─¿Está en tus planes postular al Señora Perú?

Esa etapa terminó para mí. Fue hermoso, me ayudó, me abrió puertas; pero ahora estoy con la actuación y la conducción, y quiero seguir dedicándome a eso. Me encanta la conexión con el televidente, es muy gratificante saber que gente que no te conoce, te abre las puertas de su casa, te acoge en su hogar y te convierte en su más importante compañía. Eso lo valoro con el alma.