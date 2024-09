Dave Bautista, actor estadounidense conocido por interpretar al formidable Drax en la saga de Marvel “Guardianes de la Galaxia”, sorprendió a todos con una transformación física radical. No es para menos: el ex luchador de la WWE ha experimentado una pérdida de peso de 75 libras (un poco más de 34 kg) en poco más de dos años, dejando atrás su imponente figura para adoptar un aspecto más delgado.

Después de filmar “Knock at the Cabin” (2023), donde interpretó un personaje que requería una complexión mucho más corpulenta, Bautista se dio cuenta de que había llegado a su límite. Por aquel entonces, pesaba 315 libras (142 kg) y se sentía muy incómodo con su contextura.

“Me hice muy grande para un papel y era demasiado grande... Knock at the Cabin... Me hice muy grande. Pesaba alrededor de 142 kilos y subí de peso muy rápido”, dijo Bautista en conversación con el influencer Chris Van Vliet.

Foto: Universal Pictures

Para lograr su objetivo de pérdida de peso, el actor adoptó una dieta estricta y un riguroso régimen de entrenamiento: ha reducido drásticamente su consumo de calorías, centrándose en alimentos ricos en proteínas como el pescado y los huevos, y limitando su ingesta de carbohidratos y grasas.

Los secretos de Dave Bautista para bajar de peso: dieta baja en calorías, ayuno intermitente y jiu-jitsu brasileño

Además, incorporó el ayuno intermitente a su rutina, lo que le ha ayudado a acelerar el metabolismo y perder peso de forma más eficiente. Por otra parte, el actor indicó que el jiu-jitsu brasileño también ha sido clave en su pérdida de peso, destacando la importancia de encontrar un equilibrio entre una dieta saludable y un estilo de vida activo.

“He estado adelgazando y he sacrificado muchos músculos, pero estoy bien con eso, porque me siento más cómodo”, confesó.

Sin embargo, la pérdida de peso de Bautista no ha estado exenta de controversia. Algunos fans han expresado su preocupación por su salud, especulando que podría estar sufriendo algún tipo de trastorno alimentario.

Foto: David Swanson / AFP

El actor ha tenido que aclarar que su transformación se debe a una decisión consciente y que se siente saludable y fuerte.

“La gente me ha visto mucho más grande a lo largo de los años, piensan que soy anoréxico”, señaló. “Básicamente me estoy matando para estar en esta forma. Quiero decir que estoy entrenando duro, no solo entrenando duro, sino que mis calorías están bastante restringidas, a unas 2.500 diarias”.

“Para mí, no es nada. Simplemente no como mucho. No me muero de hambre ni nada”, agregó.

De hecho, el ex luchador planea perder algunos kilos más y agregó que su peso actual es el más bajo desde que tenía 19 años.