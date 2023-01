El exluchador de la WWE, Dave Baustista, declaró en una entrevista para la revista GQ lo agradecido que se siente con su personaje de Drax de Marvel, pero que ya llegó el momento de dejarlo en el pasado.

Tras casi una década de integrar el equipo de Star Lord, parece ser que “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ será la última película en la que veamos a Bautista en la piel del cómico héroe.

“Estoy muy agradecido por este personaje, pero hay una parte de mi que se alivia por haber cerrado esta etapa. No todo fue agradable. Fue duro interpretar este papel. El proceso de maquillaje me estaba haciendo mella y simplemente no sé si quiero que Drax sea mi legado; es una actuación un poco boba y quiero hacer cosas más dramáticas”, explicó el actor.

La salida del actor entristecerá a los fanáticos del MCU; afortunadamente, se podrá disfrutar de su talento en la comedia eternamente gracias a las 6 películas y un especial navideño que hizo para el Universo Cinematográfico de Marvel.

“NUNCA HE QUERIDO SER EL PRÓXIMO ‘THE ROCK’”

Por otro lado, Dave Bautista ha sido consciente del paralelismo que existe con Dwayne Johnson, ya que ambos tienen mucho en común: sus musculosos cuerpos, “el mismo estilo de cabello” y ambos provienen del mundo de la lucha libre.

Según recoge Cinemanía, Bautista señaló que la comparación con “La Roca” no le ha causado más que incomodidad. “Nunca he querido ser el próximo ‘The Rock’. Solo quiero ser un actor jodidamente bueno. Un actor respetado”, expresó.

Teniendo esto en cuenta, lo cierto es que Bautista si está teniendo una carrera opuesta a la de su colega. Mientras Dwayne Johnson participa en blockbusters, Bautista se está enfocando en proyectos más serios. Por ejemplo, recientemente lo hemos visto en “Glass Onion: A Knives Out Mistery” de Rian Johnson y pronto lo veremos en los cines con la segunda parte de “Dune” de Denis Villeneuve.