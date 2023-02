Kristina Lilley, la recordada Gabriela de Elizondo de ‘Pasión de Gavilanes’, reveló que en estos momentos no la está pasando bien porque le diagnosticaron cáncer. A través de sus redes sociales, compartió un video en el que se ve a su yerno rapándoles la cabeza.

“Verme así es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente: valentía”, escribió la actriz estadounidense nacionalizada colombiana junto a la emotiva grabación.

Sus colegas del medio artístico y algunos de sus compañeros de ‘Pasión de Gavilanes’ le dieron su apoyo.

Una de las primeras brindarle apoyo en estos difíciles momentos fue Paola Rey, quien dio vida a su hija Jimena Elizondo en PDG.

“Te abrazo muy, muy fuerte y con mucho amor”, escribió la actriz colombiana en su publicación.

El mensaje de su otra hija en la ficción, Natasha Klauss, tampoco se hizo esperar. “Te abrazo a la distancia. Acá estamos como te lo he dicho en privado, siempre para ti”, le dejó saber la actriz colombiana.

Kristina Lilley y su lucha contra el cáncer

En noviembre del año pasado, Lilley contó que, por segunda vez en su vida, fue diagnosticada con cáncer de seno, una noticia que golpeó emocionalmente a familia y sus seguidores.

En 2013, la actriz ya luchaba contra la enfermedad, pero fue sometida a una operación para quitarle un pequeño tumor para superar el mal.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, reveló la actriz.

En 2010, los médicos también le detectaron cáncer de cuello uterino y, por suerte de todos, el mal estaba focalizado, por lo que su tratamiento no fue complicado. Aunque pasó por una crisis depresiva y se llenó de miedo, su familia fue vital para enfrentar el mal momento.