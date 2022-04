Sus rostros pasaron por 40 países y conquistaron horarios estelares en la televisión. Más de una década después del éxito de “Pasión de Gavilanes”, los actores Michel Brown y Ana Lucía Domínguez toman un rumbo distinto y hablan de un nuevo proyecto juntos, “Pálpito”, una serie original de Netflix. El rodaje de esta historia que bordea el thriller y el romance cruzó con las grabaciones de la segunda temporada de la telenovela de Telemundo, por lo que la participación del actor argentino con el personaje de Franco Reyes Guerrero fue breve.

Hace cuatro meses, Brown lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram para confirmar su participación en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes″, pues se encontraba en medio de otro rodaje. Sus seguidores comentaron emocionados la noticia en las redes sociales, aunque no sabían lo corta que sería la presencia de ‘Franco’ en la telenovela. Hoy sabemos que “Pálpito” era la razón que obligó a Telemundo a replantear la historia. El personaje reaparece como desaparecido y su nombre es casi innombrable entre el resto de personajes. De esta manera, convencieron al actor argentino de embarcarse en el proyecto.

“La verdad, me lo estoy gozando mucho. Mi participación en Pasión (de Gavilanes, la segunda temporada) fue muy chiquita, no estuve inmerso. No me empujaron a eso, no me empujaron, pero fue chiquita la participación. Y ahora me encuentro con Libia Reyes (el personaje de Ana Lucía Domínguez en PSG1) y resulta que es mi pareja (en ‘Pálpito’)”, dijo Michel Brown en entrevista a Saltar Intro.

En la serie de Netflix, el romance nace en un contexto de clandestinidad que aún no ha sido descubierto por los personajes de Brown (Simón) y Domínguez (Camila). A una mujer le roban el corazón para implantarlo en otra persona, un acto de amor, según el guion de Leonardo Padrón. Para los actores, resultó una tarea extrema manejar las emociones en un drama que trata un tema tan serio, como el tráfico de órganos, y agregar a esa trama la parte de la pasión. Sin embargo, lograron el reto de ser una pareja enamorada, tal como lo hicieron en 2009 con la telenovela “El fantasma del gran hotel”, donde también interpretaron a una pareja de enamorados.

Ana Lucía Domínguez y Michel Brown también trabajaron juntos en telenovelas como "Te voy a enseñar a querer" (2004), "Madre luna" (2007) y "El fantasma del gran hotel" (2009).

“En el caso puntual con Michel (Brown), como somos un poco cercanos por todas las series y novelas que hemos hecho, teníamos la confianza de llamarnos por teléfono: ‘Oye, Mich, ayúdame por favor a pasar esta escena que mañana tenemos’. Y la pasábamos, y la pasábamos, hasta que ya la teníamos. Fue un trabajo muy rico juntos”, comentó Domínguez, quien el año pasado rechazó la oferta de Telemundo de volver a “Pasión de Gavilanes 2″.

“Y después, como decía Ana, también fue un regalo que nos haya tocado a nosotros dos juntos. Yo siempre digo que la piel del personaje cae en el actor al que le toca. Gracias a Dios nos tocó a Anita y a mí. Poder hacerlo con ella. Tuvimos una charla antes de empezar y dijimos: ‘tenemos que enamorarnos por completo y que sea absolutamente vivencial esto’. Porque viven una historia de amor muy poco particular”, agregó Brown.

Un matrimonio en "Pálpito" y en la vida real

No es la primera vez que Domínguez trabaja con el actor argentino en un romance. Pero es algo nuevo para ella hacerlo en compañía de la actriz Margarita Muñoz, la esposa de Michel Brown en “Pálpito” y en la vida real.

Muñoz interpreta en la serie una mujer con un matrimonio y dos hijos que es asesinada y le arrebatan el corazón para colocarlo en otro cuerpo. “Fue un gran regalo. (…) A mí, mi partner de escena, que es mi esposa, me la puso doblemente servida en bandeja. Porque hay escenas sumamente dolorosas y creo que fue muy fácil conectar a la hora de tenerla a ella en frente. Fue un experimento muy interesante”, afirmó el actor.

La trama se resume con el tema principal de la serie, el tráfico de órganos. Netflix construyó una historia que gira alrededor de un sistema temerario de negocios, donde una banda criminal convoca a un hombre desesperado por salvar a su esposa (Ana Lucía Domínguez) y le ofrece un corazón para la cirugía que ella necesita, a costa de asesinar a la dueña del órgano. “Me acuerdo cuando iba viajando a Bogotá, Colombia, a grabar. Me sentía llena de miedos, de nervios, de no saber cómo íbamos a hacer este personaje, pero gracias a los directores, mis compañeros, empezamos a hacer un trabajo muy bonito desde la mesa”, cuenta Domínguez.

Saltar Intro consultó a los actores Michel Brown y Ana Lucía Domínguez si en la vida real el mejor amor se vive como el amor de telenovela, y ellos dejaron siete segundos de silencio antes de responder si se trata de la serie que protagonizan.

“Todos crecimos viendo estas historias y siempre soñamos con llegar a nuestra vida real y adulta a encontrar ese gran amor, como el que veíamos en las telenovelas, pero también ahora hay un tema muy interesante de las telenovelas”, respondió la actriz colombiana. “Con esta serie de Netflix, estamos viendo un pasito más adelante. (…) Las telenovelas giran en torno al melodrama. Aquí, hay un drama que gira en torno a personajes que están viviendo la particularidad de que exista un personaje que vive con un corazón ajeno. Y esa es la historia principal, que habla sin tapujos de muchos temas: la política, el poder, el amor, el precio que tiene la vida. Anita y yo caímos en el proyecto y estamos muy contentos”, complementa Brown.

