Conforme a los criterios de Saber más

Si eres fan de los melodramas, uno de los más emblemáticos ya está de vuelta. “Pasión de gavilanes 2” se estrenó en la señal de Telemundo y cumplió, en su primera hora al aire, con las expectativas de sus fans. La telenovela ofreció romance, drama, sorpresa y planteó el misterio de lo que se viene para la historia en su capítulo 1. En esta nota te contamos algunos de los momentos más impactantes.

Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes), Natasha Klauss (Sarita) y Michel Brown (Franco) encabezan el elenco que incluye a varios nuevos talentos. A continuación algunos spoilers de lo que fue el episodio inicial de “Pasión de gavilanes 2″:

1. Un asesinato

La trama de “Pasión de gavilanes 2″ estará marcada por un crimen. En el primer capítulo, la Villa de Leyva, donde transcurre la historia, se ve alborotada por la desaparición de un maestro del pueblo, Genaro Carreño. Tras 13 días, la policía encuentra el cadáver en el fondo de la piscina de la escuela en la que enseñaba, atado a una silla metálica.

El hijo de Genaro Carreño acusa a los mellizos Reyes del asesinato de su padre.

Su hijo recibe una llamada anónima que lo alerta del lugar en el que está el cuerpo de su padre y le revela el nombre de los culpables: Erick y León, quienes resultan ser los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo.

2. Los mellizos en problemas

En este primer capítulo, nos enteramos que los mellizo Reyes son las ovejas negras de la familia. Aunque tienen tres hijos, Norma y Juan nunca han tenido problemas con Juan David (Bernardo Flores), su primogénito, quien se comporta de manera ejemplar. Los menores, en cambio, son siempre motivo de preocupación, pero nunca se imaginaron que los involucrarían en un asesinato.

En "Pasión de gavilanes" conoceremos a los mellizos reyes: León Reyes (Juan Manuel Restrepo) y Erick Reyes (Sebastián Osorio).

Juan y Norma están convencidos de la inocencia de los mellizos, quienes de todas formas pasan a ser detenidos mientras se realiza la investigación. En el capítulo 1, descubrimos que los jóvenes saben algo que no quieren revelar y que están involucrados en algo turbio, aunque el asesinato de Genaro Carreño parece ser un caso más complejo.

“Yo no sé por qué ese señor nos tenía tanto odio, buscaba pretextos para ofendernos y castigarnos, solo que nosotros nunca nos quejamos”, dijo Erick Reyes a la policía. “Como profesor era un tipo detestable, maltrataba a la mayoría de sus alumnos, pero a nadie se le desea una muerte así”, añadió León.

3. El amor intacto de los Reyes y las Elizondo

Aunque hay mucho drama en este capítulo 1 de “Pasión de gavilanes 2″, también hay momento para el romance. En las primeras escenas vemos cómo Juan y Norma se adoran a pesar de los años y vemos que Óscar y Jimena disfrutan de su nueva vida.

El 'Gato' Baptista y Paolo Reyes en "Pasión de gavilanes 2".

Los personajes de Juan Alfonso Baptista y Paola Rey aparecen en el gran anuncio que tiene que hacer ella. Jimena ha decidido retirarse de las pasarelas, pero está lista para dar el siguiente paso y lanzar su propia colección de ropa. “Lanzaré mi propia marca con el apoyo de mi esposo, que es también mi socio y mánager”, anuncia Jimena Elizondo.

Óscar y Jimena en "Pasión de gavilanes 2".

4. Cambio en el reparto

Aunque en la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” volvemos a ver a casi la totalidad de su elenco original, un rostro muy querido de la historia será cambiado. Se trata del abuelo Martín, famoso por su frase “Las pelotas del marrano”. Jorge Cao, actor cubano que dio vida al personaje, anunció que no sería parte de esta temporada por una “decisión personal”.

Sin embargo, el personaje continúa en la trama, esta vez a cargo de Germán Quintero, quien de hecho aparece en la segunda secuencia de este primer capítulo, preocupado por una palpitación sobre una próxima tragedia en la familia.

5 El regreso de Rosario

El gran momento de este primer capítulo lo protagoniza Rosario Montes. El personaje de Zharick León vuelve al pueblo junto a Gunter, su nuevo asistente (ya no estará más Panchita) y descubre que allí está su esencia. En una escena la vemos volver al Bar Alcalá, donde se oye la emblemática canción “¿Quién es ese hombre?”. Tras ello dice: “Tuvieron que pasar todos estos años para aceptar que no puedo huir de este lugar. Necesito recuperar sueños que el pasado me robó”.

El regreso de Rosario a "Pasión de gavilanes 2".

El clímax de la trama llega en los últimos minutos del capítulo 1 de “Pasión de gavilanes”, cuando Rosario pasea por el pueblo alborotado por la detención de los hermanos Reyes. De inmediato, alquien roba la atención de la mujer: el joven Juan David Reyes, quien ha clavado su mirada en ella.

Norma notará la presencia de su ex enemiga y se generará un clima de tensión con el que se cierra el episodio. ¿Qué pasará? No podemos esperar para ver más.

VIDEO RELACIONADO:

Saltar Intro | Tráiler de "Pasión de gavilanes 2". (Fuente: Telemundo)

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM: