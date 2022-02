Conforme a los criterios de Saber más

La trama de “Pasión de gavilanes” se pone cada vez más intensa en su segunda temporada. Los hermanos Reyes enfrentan diferentes conflictos, pero el principal problema lo atraviesa Juan a causa de sus hijos, los mellizos Erick y León, que han sido acusados de asesinato.

En el primer capítulo de esta temporada, estrenado el 14 de febrero, conocimos cómo se encuentran los personajes originales de la telenovela estrenada en 2003, pero también los nuevos rostros, sobre los que recae parte importante del desarrollo de la historia.

En el capítulo 2, estos fueron los momentos clave:

Juan y Nora confrontan a los mellizos

En este episodio, vemos que los hijos menores de Juan Reyes y Norma Elizondo no escarmientan. Tras pasar unas horas en prisión, deciden salir a recorrer el pueblo de San Marcos. Su ausencia en casa genera tremendo revuelo. Juan recuerda que desde niños los mellizos eran problemáticos y hasta que incendiaron su salón de clases.

“Intentamos disciplinarlos pero allí está la abuela y se los llevó a su casa”, dice Juan, cuyas fricciones con la matriarca Elizondo vuelven a hacerse presentes en esta temporada. Pero, por otro lado, en el capítulo también vemos más pistas sobre el problema en el que están los hermanos. León tiene un flashback en el que queda claro que han sido testigos del momento en el que el maestro Genardo Carreño es asesinado.

Mientras ellos siguen siendo un dolor de cabeza para sus padres, su hermano mayor, Juan David, es la esperanza de sus padres, pero la pasa mal al confrontar a los mellizos e irse a los puños con Erick, que se burla de lo mucho que se parece a su padre.

Los sueños del abuelo Martín

Otro momento importante del capítulo es cuando el abuelo Martín, ahora interpretado por el actor Germán Quintero, se reúne con los mellizos, quienes muestran una buena relación con él.

Cuando están en más confianza, el abuelo exige saber más sobre el caso por el que los juzgan, pues les revela que ha tenido un sueño sobre su inocencia, pero también sobre el problema en el que están.

“Los vi en sueños, cayeron en el bosque en la trampa que le puso un cazador a una hiena”, dice el abuelo.

¿Quién está detrás de las extorsiones?

En este segundo capítulo de “Pasiones de gavilanes 2″, también descubrimos que León Reyes tiene sus propias sospechas sobre quién quieren inculparlo a él y a su hermano por el crimen de Genaro Carreño: nada menos que Félix, el hijo del fallecido maestro.

Los mellizos acuden al bar de Félix a increparlo, pero terminan generando una pelea en la que interviene el comisario del pueblo.

Sarita llora por Franco

Aunque hay mucho foco en el drama de Nora, otra hermana Elizondo sufre en silencio. Se trata de Sarita quien no aguanta más y revela lo que siente tras su divorcio de Franco.

“Soy una estúpida por creer que va a volver, soy una mujer incapaz de superar su perdida. No entiendo cómo un hombre te puede decir que te ama y de un día a otro se va sin ninguna explicación”, dice el personaje que cuenta que lleva un tiempo divorciada y ya hasta realizó la separación de bienes de su ex.

Pero el momento más interesante es cuando Sarita revela que pensaba que Franco había huido con Rosario Montes, a quien vimos en el primer episodio en San Marcos.

“Siempre imaginé que estaba con otra mujer, pero no con cualquiera, sino con ella. La única que le conocí, Rosario Montes. Pero después de verla a unos cuantos pasos de nosotras entendí que no es así, no sé qué pensar”, dice Sarita.

Una chica interesante

Este momento se conecta con la escena en la que Juan David Reyes, el hijo mayor de Juan y Nora, revela que está interesado en una mujer, que, aunque su padre no lo sabe, resulta ser Rosario Montes.

“¿Alguna vez te enamoraste a primera vista?”, pregunta el muchacho. “Sí me pasó, fue fulminante. Me pasó con tu mamá”, responde su padre.

Los dilemas de Rosario

Mientras tanto, Rosario Montes trata de avanzar en su nueva vida de vuelta en San Marcos. Vemos que se reúne con su amiga Pancha López, que esta vez es interpretada por otra actriz, la colombiana Constanza Hernández, y a quien le pide volver a ser su asistenta pues ha regresado a recuperar el bar Alcalá.

Esta cercanía genera celos en Gunter, el actual asistente de Rosario, quien revela tener contacto con Muriel y Samuel, la hija y el esposo de Montes.

En una escena muy oscura, descubrimos que Muriel trata desesperadamente de contactar a su madre, pero no puede. Su padre la amenaza: “Si no regresa la voy a traer viva o muerta”.

El regreso de Oscar

Finalmente, en este segundo capítulo, Óscar y Jimena, que estaba en Milán, Italia, viendo los negocios del mundo de la moda en los que están involucrados, se enteran por una llamada de la matriarca Elizondo lo que ha pasado con los mellizos.

Óscar decide que regresen de inmediato, sobre todo luego de ver un mensaje que ha recibido su esposa junto a un arreglo floral.

Al volver, Óscar, quien tiene una relación muy cercana a su sobrino Erick, decide tener una conversación en privado con los mellizos. Pero lo que se dirá en esta charal recién se descubrirá en el próximo episodio.

¿Llegará a Netflix?

La cadena de streaming tiene los derechos de transmisión de esta segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, pero ocurrió con “Café con aroma de mujer”, el remake con William Levy, habrá que esperar al final de su emisión en Telemundo para verla online.

