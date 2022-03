Paciencia es lo que pedían los Guns N’ Roses en una de sus clásicas canciones ochenteras. Y paciencia, mucha paciencia, es la que han mostrado los seguidores de la banda para tenerlos de vuelta en estas tierras luego de que su concierto del 24 de marzo del 2020 se cancelara a pocos días de su realización, debido a la llegada del COVID-19 al Perú. Parece una fecha lejana, pero ocurrió hace casi dos años.

Esperado concierto

Lo cierto es que la espera ha terminado, porque la agrupación de Axl Rose, Slash y Duff McKagan finalmente confirmó en sus redes sociales que se presentará el sábado 8 de octubre en el Estadio de San Marcos, para retomar la gira que se vio interrumpida por la pandemia. Un show que seguramente servirá para destilar energía acumulada y para muchos será un reencuentro con los megaconciertos que tanto se extrañaban.

Ramón Larrea, representante de la empresa One Entertainment, que organiza el espectáculo, señala que hay tres razones a destacar de este concierto de Guns N’ Roses. “Primero, que después de mucho tiempo tendremos un concierto de este tamaño a realizarse un día sábado . Segundo, que tener el Estadio de San Marcos nos va a permitir acoger a más de 50.000 personas. Y tercero, que este será el único show de estadio del 2022 para un concierto de rock”, asegura el empresario. “Porque también está Coldplay, pero eso es pop”, aclara.

Además, la banda de temas como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain” estará acompañada por el grupo mexicano Molotov, que se encargará de abrir el show. Es decir, clásicos del rock por partida doble.

Sobre las devoluciones y canjes

Más allá de lo musical, no todo ha sido grato en estos dos años de espera por el concierto. Hace apenas unos días, Indecopi informó que ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa One Entertainment por supuestamente incumplir la devolución del dinero de las entradas para los show cancelados (y hoy reprogramados) de Guns N’ Roses y de Kiss.

En esa línea, Larrea asegura que “cada una de las entradas vendidas para el concierto del 2020 servirán para asistir al concierto del próximo 8 de octubre”. “Eso quiere decir que nos quedan unas 32.000 entradas por vender, lo que quizá es poco tratándose de los Guns N’ Roses”, afirma el organizador. Además, One Entertainment ya ha dispuesto que quienes se acojan a la modalidad de devolución o de otros beneficios puedan hacerlo a través de Teleticket, empresa encargada de gestionar los boletos.

“Nadie imaginó que todo esto iba a pasar y ha sido tremendamente difícil para nosotros –afirma Larrea sobre la suspensión del show–. No solo porque económicamente fue un desastre, pues estábamos a una semana del concierto, con todo casi armado en el estadio ; sino por el costo de nuestra imagen, ya que en muchos casos la gente no entendió que esto no fue una negligencia nuestra, sino un caso de fuerza mayor”.

Mientras el proceso administrativo en Indecopi sigue su curso, ojalá que con soluciones para el bien de todos los involucrados, lo cierto es que Guns N’ Roses llegará finalmente a Lima y eso será siempre una buena señal de que vamos recuperando esa normalidad por largo anhelada. Que así sea.

Sepa más Otros datos sobre las entradas La preventa de entradas –solo con tarjetas Interbank– se realizará este viernes 25 y sábado 26 de marzo. La venta general comienza el lunes 28.

Todos los procesos de compra, canje o devolución se realizarán en la página web de Teleticket.