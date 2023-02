Harry Styles nació un 1 de febrero de 1994, así que hoy todas las fans del cantante celebran sus 29 años. El británico, quien se hizo famoso por formar parte de la agrupación One Direction, hoy festejará con su público dentro de su ‘Love on Tour’.

Así que, para celebrar los 29 años de Harry Styles, hoy te contaremos cinco datos que todo fan tiene que saber.

Harry Styles tiene politelia, un fenómeno biológico por el que una persona tiene pezones extra en el cuerpo (dos a la altura del abdomen en el caso del músico). Antes de ser cantante de One Direction, Harry trabajó en una panadería. Su primera banda musical se llamó ‘White Eskimo’, conformada en su época de secundaria junto a Will Sweeny, Roy Bennet y Brad Nevison. Ha tenido diferentes apariciones en televisión, la primera de ellas en la serie de iCarly en 2012. Además ha participado en programas como ‘Saturday Night Live’ y ‘The Late Late Show with James Corden’. Dada su gran amistad, Harry Styles se realizó un tatuaje en común con Ed Sheeran.

¿Cómo es el proceso creativo de Harry Styles?

En conversación con el medio Variety, el intérprete de As It Was confesó como vivió el proceso de pasar formar parte One Direction a trabajar solo.

“¡Aprendí mucho! Cuando estábamos en la banda, solía intentar escribir con tantas personas diferentes como podía. Quería practicar, y escribí muchas cosas malas”, comentó Harry Styles.

“Cuando miras la historia de las personas que salen de las bandas y comienzan carreras en solitario, sienten la necesidad de disculparse por estar en la banda. ‘¡No se preocupen, todos, ese no fui yo! Ahora puedo hacer lo que realmente quiero hacer. Pero nos encantaba estar en la banda”, añadió el artista de Watermelon Sugar.

Respecto al repentino éxito del Harry Styles como solista, su amigo y colega, Jonathan Wilson comentó que se debe a la consideración que tiene el artista con la historia musical británica al momento de componer.

“Harry toca y escribe de forma instintiva. Él entiende la historia y dónde llevar la antorcha. Puedes ver el hilo de grandes artistas británicos, desde Bolan hasta Bowie, en su música”, dijo el productor.