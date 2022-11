Christian vivió desde pequeño en el distrito de Breña, Lima. Durante la época de los 90, se involucró a fondo con la música gracias a sus amigos más cercanos. En ese momento, se enamoró de esta industria. Con tan solo 19 años, Christian emigró a Los Ángeles (Estados Unidos) desde Perú para vivir junto a su padre. Llegó sabiendo muy poco inglés y -según confiesa- fue duro al inicio, pero luego de un par de años pudo adaptarse.

Durante ese tiempo no olvidó la música, aunque aceptó que no se convertiría en un músico. Su pasión iría por otro lado: la ingeniería de sonido. Averiguando entre sus conocidos, descubrió esta carrera y optó por la escuela Full Sail de Orlando (Florida) para estudiarla.

“Llegando a los Estados Unidos, me di cuenta de que la competencia (para ser músico) era muy alta, me dio miedo. Me dio miedo estar al costado de músicos jóvenes, de mi edad. La duda siempre estuvo en mi cabeza. Pero quiero creer yo que eso me llevó al lado correcto porque me encanta lo que hago”, dijo en conversación exclusiva con El Comercio.

Hasta los 19 años, Christian vivió en Lima junto a su familia. Esta fotografía fue tomada en el año 1988, cuando el peruano tenía alrededor de 6 años. (Foto: Archivo personal de Christian Zuñiga)

Trabajar con grandes de la industria

Tras salir de las aulas, empezó a trabajar. Su primer contrato fue con una compañía de cruceros y mezclaba en una sala para los espectáculos que se realizaban cada noche. Posteriormente, se movió a la producción del “Cirque du Soleil” (“Circo del Sol”).

Su incursión en el ámbito artístico se dio gracias a la oportunidad que le otorgaron en 2016 para trabajar en el concierto que la banda británica The Rolling Stones iba a ofrecer en el Complejo Deportivo de La Habana, Cuba. Christian se desempeñó como sonidista y aún recuerda con mucha emoción aquel concierto gratuito al que asistieron alrededor de 500 mil personas.

“Necesitaban gente para que vaya a Cuba, que hable español y tenga esta posición un poco más técnica. Fui allá y desde ese momento, desde que trabajé con ellos, las puertas se abrieron mucho y la verdad es que no he parado de trabajar. Yo creo que esa fue la oportunidad que me abrió esa puerta para este tipo de eventos, de conciertos y cosas de esa magnitud”, explicó.

Meses después, se unió a la gira que realizó la agrupación estadounidense Aerosmith por diversas ciudades de América Latina. Uno de los destinos fue Lima y el concierto se realizó el 24 de octubre del 2016 en el Estadio Nacional. Además, era la primera ocasión en la que Christian Zuñiga llegaba a su país como parte de una gran producción internacional. “Ese momento fue grandísimo”, aseguró el ingeniero de sonido.

Christian Zuñiga (izquierda) durante su visita a Lima por el concierto de Aerosmith en 2016 junto a Davis Landa, la persona que lo influenció para dedicarse a la ingeniería de sonido. (Foto: Archivo personal de Christian Zuñiga)

Posteriormente, y gracias al trabajo desempeñado, Zuñiga fue llamado para trabajar con The Weeknd entre 2017 y 2018, Ricky Martin en 2017, Florence and the Machine entre 2018 y 2019; así como con Kanye West entre 2019 y 2020. Aunque, hasta el momento, no ha tenido oportunidad de colaborar con la producción para algún artista peruano.

“Todavía no se ha dado la oportunidad (de trabajar con cantantes nacionales) y eso es lo que he estado hablando últimamente aquí en México, donde conozco mucha gente. En Perú, la verdad que no conozco muchos (músicos). Entonces, un poquito difícil estar en contacto”, aseveró.

Salir de tour en pandemia

Al trabajar con Florence and the Machine, Christian conoció a algunos managers británicos, por lo que, finalizados los shows, continuó en contacto con ellos. Es así que, un día, uno de ellos lo llamó para que se una a la gira de Harry Styles, programada inicialmente para el 2020. Y no lo dudó.

“Al principio fue durísimo por las regulaciones que nos dieron en Estados Unidos y todos los inconvenientes que trae esta pandemia. Hicimos 3 meses de tour en EE.UU. y fue fuertísimo, teníamos que aislarnos. No podíamos juntarnos mucho, no podíamos hablar con Harry, tenías que comunicarte de lejos, era muy bravo. Teníamos examen de exámenes de covid tres veces al día, incluso cuatro a veces”, contó a este Diario.

Como el trabajo fue exitoso en esa primera etapa de la gira, el equipo convocó nuevamente a Christian para la nueva fase del tour que llegaría a Europa y Latinoamérica. Además, también formó parte del show que brindó Harry Styles en Coachella, realizado en abril de este 2022; así como la producción para su último disco “Harry’s House” lanzado en mayo pasado.

Christian Zuñiga durante la gira "Love on Tour" de Harry Styles. (Foto: Archivo personal de Christian Zuñiga)

“Cuando sale este disco, ya sabías que él iba a ir para otro nivel. Antes estábamos en coliseos y arenas de basquetbol, ahora estamos en estadios. En todo Sudamérica vamos a estar en estadios como el Nacional de Lima y el River Plate de Buenos Aires. Es la euforia de la llegada de Harry”, aseguró.

Dentro de esta gira, Christian tiene una de las labores más importantes para que el show salga como se tiene planeado. Su trabajo como ingeniero de sonido consiste en establecer la comunicación entre los músicos y el cantante. Esto significa que Harry, a través de los In Ear Monitors, debe escuchar perfectamente la pista marcada por los integrantes de la banda.

“Debo organizar todo lo que son las frecuencias en el aire y la comunicación de toda la producción. La posición que tengo aquí es ingeniero de sonido, con especialidad en frecuencias inalámbricas. Coordino todo lo que es sonido con los músicos y con Harry directamente. Es más fácil mostrarlo que explicarlo”, dijo entre risas, evidenciando el gran cariño que le tiene a su profesión.

De regreso a la patria

Faltan pocas horas para que Christian Zuñiga se presente nuevamente en Perú, pero esta vez como parte del ´crew´ de una de las máximas estrellas musicales del momento. Esto le genera gran alegría al ingeniero de sonido, quien no puede creer que volverá a trabajar en el Estadio Nacional; porque, en un principio, el concierto de Styles -programado para 2020 en Lima- iba a ser en el Jockey Plaza.

“Es emocionante ser peruano e ir a tocar a Lima. Es genial que la gente que va contigo conozca un poco de dónde naciste, dónde creciste y que lo disfrute. Hay muchas emociones. Yo me quisiera quedar, pero esta industria te limita y demanda bastante tiempo (…) Para mí, regresar a mi patria, ver a mi familia y amigos, va a ser increíble. Todos están muy emocionados”, aseguró.

El peruano está encargado de establecer la comunicación entre los músicos y el cantante británico. (Foto: Archivo personal de Christian Zuñiga)

Asimismo, el peruano aseguró que todo el equipo de Harry Styles, incluido el propio cantante, se encuentra emocionado por regresar a Perú, país que –como se recuerda- visitó en 2014 al lado de One Direction.

“(Harry) tiene mucha emoción de estar allá. Los días son un poco cortos, no hay mucho que disfrutar. Él está emocionadísimo, o sea él nunca ha tocado en Lima (como solista). Es un súper show. Hemos estado esperando ir a Sudamérica desde hace muchos meses. Acabar el año así está increíble”, puntualizó.

Por último, Christian Zuñiga dejó un mensaje a todas las personas que buscan ser parte de la industria musical, porque –desde su experiencia- no hay límites para cumplir con tus sueños. “Siempre hay obstáculos en todo, pero cuando tienes una mentalidad, ya sabes lo que quieres ser en la vida. Eso es lo importante. Quisiera que chicos que están en la secundaria, que piensan hacer una carrera en lo que es esta vida de entretenimiento, se inspiren un poco. Los americanos no son los que corren todo el sistema, también hay muchos de nosotros (los latinos) que estamos aquí”, finalizó.