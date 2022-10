Ídolo juvenil, cantante solista revelación y ahora estrella de cine. Sí, hablamos del británico Harry Styles, quien se topó con la fama mundial allá por el 2010, año en el que audicionó para el programa concurso “The X Factor” y donde conformaría la popular ‘boyband’ One Direction. A tan solo dos meses de su concierto en Lima (pospuesto desde el 2020), te traemos los datos que no puedes dejar pasar si eres una de las afortunadas que consiguió una entrada para este espectáculo que promete.

Love on Tour: Una gira que superó la pandemia

Si creías que el COVID-19 no tuvo tanta repercusión en la vida de los artistas, pues te equivocas. A Harry Styles, por ejemplo, no le tocó un momento nada fácil para su despegue musical. El lanzamiento de “Fine Line”, su segundo álbum de estudio, se dio solo un par de meses antes de la confirmación de los primeros casos de este virus. Así, el intérprete de ‘As It Was’ tuvo que poner en pausa todos sus shows en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Sudamérica. Un año después, ya en el 2021, la música y movimientos característicos del popular artista volverían a múltiples escenarios alrededor del mundo.

El nacimiento de un actor de cine

Harry Styles transformó el distanciamiento social —causado por el coronavirus— en una nueva ventana para su carrera artística. Desde el 2021, ha pasado semanas enteras en estudios de grabación y diferentes locaciones. ¿El resultado? Dos películas sumamente promocionadas en las que él se lleva el papel protagónico. ‘Don´t Worry Darling’ —ya en cines— y ‘My Policeman’ son las cintas que probablemente le otorguen algo más que popularidad al ídolo de 28 años.

‘Pleasing’, una marca que va más allá del cuidado de piel

Lanzar una línea de belleza parece ser la nueva tendencia adaptada por los artistas y a su corta carrera como actor, Harry Styles también se ha sumado al movimiento del cuidado personal. Muy a su estilo retro y lleno de color, el británico presentó en noviembre del 2021 su firma de productos unisex, veganos y de género neutro. Los artículos estrella sin duda son los esmaltes —tan bien llevados por Harry— y las prendas como sudaderas y ‘tote bags’.

La sorpresa de Coachella 2022

Con un verdadero espectáculo de casi dos horas, Harry Styles hizo su debut en el siempre concurrido festival de California. El solista aprovechó esta mega plataforma para adelantar dos de los hits de su tercer disco (‘Boyfriends’ y ‘Late Night Talking’). Además, el dueto junto a la icónica cantante country-pop, Shania Twain, fue uno de los momentos que quedará para la historia.

Su privado romance con la directora de cine Olivia Wilde

Un amor que surgió en pleno rodaje del ya estrenado film ‘Don´t Worry Darling’ hoy por hoy es uno de los más comentados en Hollywood. La actriz —y ahora directora de cine— Olivia Wilde conoció al ex integrante de la banda One Direction en el 2021 y desde entonces se han mostrado juntos en más de una ocasión. Incluso, se sabe que ambos comparten una lujosa casa en la ciudad de Los Ángeles.

