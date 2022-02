Harry Styles, el ‘golden boy’ actual de la industria musical y del entretenimiento está de cumpleaños, y es que hoy, 1 de febrero, el cantante británico cumple veintiocho años. Lo cierto es que Styles no solo ha logrado ser reconocido a nivel mundial por su carrera solista, en los últimos años, el ex One Direction también incursionó y conquistó al mundo de la moda con sus coloridas y vanguardistas propuestas que no solo exhiben su vena creativa, sino también el deseo que posee para desafiar las normas de género y las definición tradicional de masculinidad al momento de vestir.

Por ello, para celebrar el cumpleaños de uno de los artistas más populares y queridos del momento, a continuación hacemos un recuento de algunos de los momentos más fashionistas de Harry Styles.

