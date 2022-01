Desde su lanzamiento, la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker ha causado revuelo. Lejos de cautivar al público de la tan querida y recordada ‘Sex and the City’, el reboot ha generado polémica por la nueva trama que, muchos consideran, no hace justicia a los personajes de la serie de los noventa. Sin embargo, los productores de ‘And Just Like That’ no se dan por vencidos y buscan cambiar la opinión del público con una segunda temporada. Por lo menos, así lo señalan los rumores.

Según las redes sociales y el medio The Cut, el equipo detrás de la serie estaría preparando una segunda temporada. A pesar de las críticas, los productores de ‘And Just Like That’ parecen estar dispuestos a lanzar un nuevo producto y demostrar que la historia sí puede mejorar. Aunque hasta el momento, esta información no ha sido confirmada.

En los primeros capítulos de la serie, el rápido duelo de Carrie o la vida amorosa de Miranda han sido algunos de los puntos más fuertes de crítica en las redes sociales. Esto sin contar la desaparición del personaje de Samantha, interpretado por Kim Cattrall, en la entrega.

Por el contrario, entre los aciertos del reboot se deben considerar los nuevos personajes y el valor de la inclusividad que le han dado al proyecto. Un punto a favor que muchos seguidores en redes sociales resaltan.