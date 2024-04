A sus 25 años, Luren Marquez ha logrado conquistar diversos rubros en la industria de la moda y el entretenimiento. Desde que ganó el Miss Teen International 2018, su carrera como modelo fue en ascenso: desfiló en pasarelas de Los Ángeles, Nueva York y Miami de la mano de diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona, Walter Méndez y Gianina Azar, entre otros. Su carisma la llevó a grandes alfombras rojas, a protagonizar videoclips musicales e incluso a abrirle el camino como comunicadora y presentadora en importantes cadenas televisivas, convirtiéndose en todo una celebridad para la comunidad latina en Miami. En esta carrera por superarse y hacer lo que le apasiona, el consulado del Perú en Miami le otorgó un reconocimiento en honor a su prometedora trayectoria; logro que hizo que Luren asumiera un nuevo reto: de modelar en las pasarelas a organizarlas. Hoy te contamos la historia de esta joven peruana que ahora asume un nuevo rol para mostrar la moda peruana ante los ojos del mundo.

Desde que se subió a su primera pasarela y posó ante las cámaras, Luren supo que lo suyo era brillar y hacer brillar a los demás. Según cuenta, su pasión por el mundo de la moda nació cuando apenas era una adolescente. Su actitud carismática, determinada y resiliente la llevó a protagonizar desfiles que empezaron en su natal Ica (fue reina del Festival Internacional de la Vendimia) y terminaron en capitales mundiales de la moda. Una exitosa carrera que si bien agradece y atesora con mucho cariño, ahora se ha convertido en un trampolín para dar el gran salto a convertirse en un agente de cambio para su comunidad.

(Fotos: Andrés Piñate)

De modelar en pasarelas a organizarlas: así nació Peru Moda Usa

Luego de establecerse como una reconocida modelo en el medio, Luren decidió que era hora de retribuir a la tierra que la vio crecer mostrando lo mejor que tiene que ofrecer desde el campo que le apasiona: la moda y el entretenimiento. Así, tras ganar el reconocimiento y apoyo del Consulado de Perú en Miami en el 2023, asumió un nuevo rol: ser la fundadora de su propia plataforma que impulse la moda peruana en Estados Unidos. Así, en plena semana de celebración por 28 de julio, Luren lanzó Moda Peru Usa con un exitoso desfile que incluyó a talentosos diseñadores peruanos.

Este evento marcó un punto de partida para el nuevo rol de embajadora de Luren. A través de la organización de desfiles y eventos organizados en alianza con otras plataformas, logró que Moda Peru Us a se convirtiera en un referente de plataforma que funcione con el único propósito de promocionar la moda peruana en el extranjero , empezando por Estados Unidos. “Queremos mostrar el talento y trabajo de los diseñadores peruanos. Así, ellos podrán abrirse camino en la industria y el mercado tanto a través de eventos reconocidos como Semanas de la Moda o en desfiles independientes que organizamos de la mano del Consulado de Perú en Estados Unidos”, explica. “El nivel de acogida de los medios se concentra aquí para luego difundir contenido en el resto de Estados Unidos, Europa y más”, agrega.

Una prometedora propuesta que buscará explotar al máximo la moda peruana este 2024. El desfile que presentó en Orlando tan sólo es el primero de una serie de eventos programados este año: Swim Week en Miami, Latin Fashion Week Colorado y Semana de la Moda en Nueva York y Los Ángeles son algunos de los desfiles que incluirá talentosos diseñadores peruanos que dejarán en alto el nombre del Perú gracias a Luren y su equipo detrás de la plataforma.

(Fotos: Redes Sociales / Luren Márquez)

La moda peruana ante los ojos de Luren y el mundo

El Perú es un país lleno de talento, solo falta difundirlo. Luren sabe muy bien esto y por eso dedica todo el esfuerzo detrás de Moda Peru Usa para demostrar que nuestro país no solo debe ser aplaudido por sus exquisitas materias primas (como la alpaca), sino también por quienes trabajan con ellas. “Si bien es cierto que la materia prima de nuestro país es conocida a nivel mundial, ahora queremos impulsar el diseño como creación de arte . Es un nuevo perfil con el que ven a los diseñadores peruanos. Es algo que llama la atención y se va integrando a los líderes en moda latinoamericana como por ejemplo Colombia, que cuenta con diseñadores con muy alta trayectoria”, revela.

Para Luren, la moda peruana cada vez más se diversifica. Crece. Adquiere libertad y vuela con alas propias. Hace cinco años, la moda peruana no es lo que es ahora, ha evolucionado y es justamente eso lo que busca mostrar en su plataforma. Para ella, la nueva pieza clave de nuestra industria es la libertad artística que cada diseñador tiene a la hora de crear. Una cualidad que si es expuesta correctamente en los medios, desfiles y eventos del rubro puede hacer que se convierta en un buen distintivo de la moda peruana. “Con todos los beneficios que tengo en las manos y los medios con los que trabajo, si puedo, voy a presentar diseñadores e incluso hacer que ciertos artistas usen sus prendas”, re

Modelo, reportera, embajadora y más: Luren, una peruana multifacética

Su experiencia en el mundo del modelaje, las comunicaciones y la malla de contactos que ha logrado en la industria del entretenimiento le han permitido a Luren explorar distintos roles que al final la llevaron a querer liderar su propia plataforma de moda. “Es un lado que me ha enseñado mucho. Me gusta mucho saber que con este nuevo comienzo puedo seguir creciendo no solo como modelo, sino como presentadora e impulsora de la moda y los diseñadores de mi país. Todos estos trabajos me han permitido ver las cosas con distintos ojos. Me han servido para asumir esta nueva faceta”, afirma.

Y aunque Luren radica en Miami desde hace un tiempo, su amor y orgullo por el Perú se mantiene inquebrantable. Sobre todo porque el nuevo rol que desempeña le permite retribuir a quienes la apoyaron cuando en sus inicios apenas era una joven llena de sueños. “Realmente me siento feliz de poder contribuir de esta manera con esta área que puede impulsarse mucho más fuera de nuestro país. Saber que yo puedo ser una pieza que aporte, no solo al país sino también a aquellos diseñadores que en mis primeros años me dieron muchas oportunidades, es muy gratificante. Siento mucha pasión por este nuevo rol que estoy desempeñando”, confiesa.