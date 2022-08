La madrugada del domingo, antes de salir al escenario del Jardín de la Cerveza, en Arequipa, el cantautor colombiano Juanes prometió diversión, y cumplió con creces. La megaestrella conquistó con “El amor después del amor” y encendió los ánimos con “La camisa negra”. Más de 22 mil personas disfrutaron de una romanticona y potente descarga musical en una ciudad que en ese momento no la pasaba bien, pues enfrentaba un incendio forestal en las faldas del volcán Misti.

Pero no nos adelantemos. Los primeros en subir a la tarima fueron Alonso Briceño, Luis Buckley y Paul Schabauer, los integrantes de la banda indie folk We The Lion. Pasada la cinco de la tarde, estos tres amigos de la infancia tuvieron la difícil tarea de calentar la gélida tarde arequipeña y animar a un público que con el paso de los minutos se fue rindiendo ante el talento de los músicos peruanos. El momento más vibrante de su presentación llegó con “Found Love”. Previamente sonaron los temas: “So Fine”, “You” y “Move along”.

El local iba llenándose cuando le tocó el turno a Mike Bahía. El artista colombiano, quien se ganó el cariño de los peruanos tras su participación en “La Voz Perú”, conquistó al público (en su mayoría local) con temas como: “La vida” “Esta noche” y Buscándote. Luego de interpretar “Amantes”, anunció que en su próxima vivista a nuestro país, llegará con Greeicy Rendon, su pareja y madre de su hijo. “La próxima vengo con ella, lo prometo”, dijo. Un mes antes, el artista ofreció en Trujillo el que —sostuvo— fue el concierto “más importante de su vida”.

Cerca a las 8:00 a.m., los elocuentes animadores María Pía Copello, Óscar López Arias y El Marshall subieron al escenario para amenizar la velada, bromear con el público y darle la bienvenida a Gian Marco Zignago, el encargado de tomar la posta de este espectáculo musical que tuvo casi diez horas de duración.

Mike Bahía en el Jardín de la Cerveza 2022 en Arequipa. (Foto: Alejandro Infante)

Falla técnica

El músico peruano fue ovacionado en su salida al escenario, la misma que debido a una falla técnica tuvo que ser interrumpida. Ante este inconveniente, Gian Marco optó por retirarse y regresar luego de algunos minutos para interpretar “Canta corazón”, seguido de “Cuéntame” y “No te avisa”. Canciones como “Resucitar”, “Mandarina”, Sentirme vivo” y “Lejos de ti” también formaron parte del playlist del artista. Al culminar este último tema, Zignago ofreció disculpas al público por el incidente inicial. “Mil disculpas por el comienzo de este show, problemas técnicos, y para sonar bien hay que esperar”, sostuvo.

Gian Marco Zignago en el Jardín de la Cerveza. / Raúl Humeres/ Cortesía para El Comercio

Fonseca fue uno de los headliners del cierre del Jardín de la Cerveza en Arequipa. Inició su show con “En vivo y en directo”, uno de los temas de “Viajante”, su último disco. “Buenas noches Arequipa, han pasado como cinco años desde la última vez que vine, estamos felices de regresar”, sostuvo el artista colombiano. “Perú es un país en el que uno se siente en casa y lo digo de corazón, en estos 20 años de carrera ocupa un lugar importante”, añadió.

Posteriormente interpretó “Vine a buscarte”, “Enrédame”, “Arroyito”, “Simples corazones” y cuando llegó el turno de “Amanecer”, envío un mensaje: “Esta canción va para todos esos corazones que están latiendo esta noche en Arequipa”. El momento más ovacionado de su presentación llegó con “Te mando flores”.

Luego el turno fue de Juanes, el artista más esperado de la noche, quien abrió su show haciendo un repaso por su más reciente producción musical, “Origen”, con temas como: “El amor después del amor”, “No tengo dinero” y “La bilirrubina”. “Se preguntarán qué le pasó a este cantante, por qué canta canciones de Julio Jaramillo, Juan Luis Guerra”, sostuvo. “Es un reconocimiento a estos artistas”, aclaró y continuó regalando magia en Arequipa durante casi dos horas. Posteriormente vinieron temas como “Te vuelvo a ver”, “La camisa negra”, “Nada valgo sin tu amor” y más.

Fonseca y Juanes, un fin de fiesta de colección. / Raúl Humeres/ Cortesía para El Comercio

El artista colombiano, quien antes de salir al escenario se reunió con su gran amigo Fonseca en el backstage, hizo gala de una impresionante y arrolladora energía. Fue lo mejor y más aplaudido de la noche.

El cierre de fiesta llegó con el grupo musical uruguayo liderado por Fer Vázquez, Rombai. Fue una noche para no olvidar. El público se retiró satisfecho, con las gargantas adoloridas y los pies cansados; pero con el corazón feliz.

El cierre del Jardín de la Cerveza. / Raúl Humeres/ Cortesía para El Comercio

Juanes y Fonseca en Lima ¿Dónde y cuándo ver? Fecha: lunes 29 de agosto. Lugar: Arena Perú (Av. Javier Prado Este 4406, Santiago de Surco 15023) Entradas: Teleticket.