Casi tres años después de aquel duro episodio, la mítica agrupación responsable de populares temas como “El último beso” y “El amor”, vuelve renovada con nuevos integrantes y proyectos que involucran lanzar un nuevo disco con temas originales y versiones.

“Cuando mi padre, Fernando Bolarte, fallece, asumo la dirección del grupo, y entre todos decidimos tomarnos un tiempo prudencial antes de volver. Fue la mejor decisión porque no estábamos anímicamente bien, además necesitábamos encontrar un vocalista y un baterista que estén a la altura, pues nuestro mayor objetivo era mantener la esencia del grupo, el estilo, el nivel”, destaca Fernando Bolarte Jr..

“En ese tiempo, varios cantantes nos llamaban preguntándonos cuándo íbamos a reactivar el grupo; pero decidimos tomarlo con calma. La elección de Hernán de Amores (voz) y de Félix Berenguel (batería) fue inmediata, apenas tuvimos conocimiento del talento que tenían supimos que eran los indicados”, añade.

De fan a voz principal

Para Hernán Escalante, nombre real de Hernán de Amores, ingresar a Los Doltons fue “un sueño hecho realidad”. Cuenta que a los trece años de edad, le regalaron su primer cassette, y este fue de la agrupación nuevaolera. “Lo cuidaba como oro, cantaba todas las canciones, a esa edad me cambió la voz, tenía el registro parecido al de César Ychikawa, era barítono, me empezaron a salir las canciones”, recuerda el cantante.

“Cuando crecí empecé a tomar la música como una especie de terapia, cantaba en algunos casinos, locales, cumpleaños, en casas de algunos pacientes, pues soy médico; aproveché para componer, hacer conciertos gratuitos, y precisamente en un tributo a Los Doltons por sus 54 años, los muchachos me escucharon y convocaron. Ingresé el 4 de marzo de este año. Fue uno de los días más felices de mi vida”, asevera.

Los Doltons está conformada actualmente por: Hernán de Amores (vocalista), Litho Valencia (teclados), Charlie Arteaga (primera guitarra), Felix Berenguel (batería) y Mario Gutiérrez (bajo). Fernando Bolarte Jr. es el manager y director.

Banda de amigos

Los Doltons se formó en 1965, durante la época de oro de la Nueva Ola, con Walter y Fernando Bolarte, además de Roberto Andía y Javier Román. Por aquel entonces, en el Perú se vivía la Beatlemanía y muchas bandas juveniles encontraban espacios en la radio y la televisión. Fue así como estos cuatro talentosos músicos peruanos llegaron al programa “El show de Sergio”, (Canal 2), donde conocieron a Gerardo Manuel, y lo invitaron a formar parte del grupo.

“Gerardo Manuel fue nuestra primera voz, fue quien le puso el nombre a la banda. Así también le había puesto a la agrupación que tenía en Ica, pero esta no trascendió. Posteriormente, se fue y tomó la posta César Ichikawa”, recuerda el bajista Mario Gutiérrez.

Foto del recuerdo. Durante una visita de Gerardo Manuel a la banda. (Archivo de Los Doltons)

La banda debutó oficialmente en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, en Breña. Los primeros instrumentos que utilizaron fueron donados por el padre de Roberto Andía: un amplificador FARFISA y una guitarra eléctrica KLIRA de fabricación italiana.

En su primer 45 RPM se incluyeron los temas “Visión de otoño” y “El rey tablista”. Poco tiempo después vendrían sus mayores éxitos, infaltables en las matinales dominicales: “El último beso” (cover de “Last Kiss”) y “Tema: El amor” (versión de “Tema” de la banda italiana I Giganti). Este EP se consiguió gracias a la ayuda de Mario Cavagnaro, director de Radio Sono en ese entonces. Su productor fue el músico argentino Enrique Lynch. Gracias a este primer disco fueron artistas exclusivos en Panamericana Televisión.

Los Doltons grabaron siete Long Play y varios discos de 45 RPM. En sus inicios interpretaban covers, los cuales se hicieron conocidos en todo el Perú y en parte de Latinoamérica. En 1967, la revista Billboard los nombró como mejor agrupación latina de ese año. La banda se retiró en 1970 por mutuo acuerdo y por causas personales. César Ychikawa partió a los Estados Unidos por motivos laborales.

“La banda tuvo éxito por su energía juvenil y su letra en español. Empezó a aparecer con gran potencia, nos llamaban Los Beatles del Perú”, indica Charly Arteaga, guitarrista de la banda.

Un clásico

“El último beso”, tema insignia de Los Doltons, no es una composición original. Su creación se remonta a 1962, cuando el estadounidense Wayne Cochran creó el tema “Last Kiss”, pero no tuvo mucha acogida sino hasta dos años después de la mano de J. Frank Wilson and The Cavaliers, cuando alcanzó el segundo puesto del Top 40 Pop Chart de Estados Unidos.

“Last Kiss” cuenta la historia de una pareja de adolescentes que sale de paseo en el auto y en el trayecto sufren un accidente; la muchacha muere y el chico describe el suceso y los últimos instantes con su amada. La canción toma su nombre cuando la joven, con sus últimas fuerzas, le da el último beso.

Segunda etapa

En 1985, Fernando Bolarte, motivado por la onda retro, reconstruyó al grupo con nuevos integrantes. Uno de los vocalistas más importantes que tuvo la banda, después de César Ichikawa, fue Micky Sánchez, pues le dio un toque fresco y marcó una época determinante en la historia musical de la agrupación. En 2000, anunció su retiro para iniciar una carrera como solista. Luego vinieron Álex Morales, Alfredo Correa y Kike Goya.

Tercera etapa

El 30 de abril, de este año, tras superar la partida de su director y baterista Fernando Bolarte y de su vocalista Kike Goya, Los Doltons volvieron a los escenarios con nuevos integrantes. “Esto va a continuar todos vamos a salir adelante”, manifiesta Fernando Bolarte Jr.

Los Doltons vuelven renovados. Integrantes y representante durante un recorrido por Jirón de la Unión, en el Centro histórico de Lima. (Foto: Alessandro Currarino)

“En esta tercera etapa buscamos modernizarnos, pero manteniendo la esencia del grupo, tanto en la voz, como en el bajo, el teclado, la batería.... Vamos a grabar una nueva producción con temas propios, con mis composiciones, tendrá el mismo estilo, pero con temas originales”, aclara Hernán de Amores.

Responden

Por otro lado, Bolarte Jr. señaló que Alfredo Correa, exvocalista de la agrupación viene realizando presentaciones utilizando el nombre del grupo. Aclaró que al no encontrar una respuesta positiva luego de enviarle una carta notarial, inició una demanda penal y ante Indecopi, exigiendole que deje de usar la marca.

“Aprovechando que hicimos un alto por los tristes sucesos ocurridos, empezó a hacer conciertos haciendo show de Los Doltons. Tengo un video en el que él se promociona diciendo: ‘Hola, somos Los Doltons’. Le enviamos una carta notarial y lo que hizo fue crear la empresa dy el show de Los Doltons EIRL. para seguir engañando a la gente y, lamentablemente, los empresarios que lo contratan también incurrirían en un delito porque estarían engañarían a su público. Él puede cantar las canciones que desee, incluso me conviene que cante “El último beso” a nuestro estilo, en español, y no en inglés como la versión original, porque a mí me pagan regalías. Lo que no puede hacer y no es legal es presentarse como Los Doltons”, aclara.

“Eso se llama publicidad engañosa, eso no se hace”, añade Mario Gutiérrez. “Indigna que venga alguien a quien le enseñamos a cantar, a enfrentarse al público teniendo como respaldo a una agrupación de tantos años”, enfatiza Charly Arteaga.

Asimismo, Bolarte Jr. negó que en algún momento la agrupación haya eliminado archivos audiovisuales o páginas web en los que aparecía Correa. Aclaró que estos nunca existieron. “Qué vamos a eliminar si en ese tiempo no teníamos páginas, ni redes sociales, ni canal de YouTube. Ese señor tampoco estuvo en la agrupación los años que asegura, fueron muchos menos”, subraya.

¿Qué opinan sobre la nueva etapa de Los Doltons?

Charly Arteaga: “Es alegre, romántica sentimental, muy rock. Sentimos la misma emoción nervios y ganas de la primera vez”.

Mario Gutiérrez: “Los Doltons de esta época somos más rock”.

Hernán de Amores: “Sentimos gran responsabilidad por este legado que tenemos encima”.

Fernando Bolarte: “No competimos con nadie”.

Litho Valencia: “Seguimos manteniendo esa imagen, ese enigma de la agrupación”.

Félix Berenguel: “Bolarte dejó la valla muy alta”.

Presentaciones El 27 de agosto en la sala de juegos Emporium de San Borja. El 23 y 24 de setiembre en Centro de Convenciones Bianca de Barranco

Además LOCACIÓN: Restaurante Quechua Grill (Jirón de la Unión 364)