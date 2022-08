El día que dijo “no” y empezó a tomar sus propias decisiones, Danna Paola cambió el llanto por sonrisas y libertad. La estrella mexicana, quien llegó al Perú para participar esta noche en el festival “Juntos en concierto”, se encuentra en uno de los momentos más estables, el cual se evidencia en “XT4S1S”, su nueva y más “fiel” entrega musical.

Desde el Swissotel, lugar en el que está alojada, la artista de 27 años nos habla de su encuentro con sus fans peruanos, de sus planes de escribir una serie, de volver a actuar, de formar una familia con su pareja, Alex Hoyer, y de las lecciones que le dio Lucrecia, su personaje en “Élite”, la exitosa serie de Netflix.

“Es maravilloso poder conocer en persona a mis fans peruanos, fue lindo bajar del avión y encontrarlos escuchando ‘XT4S1S’, mi nuevo sencillo, a todo volumen. Llevaba bastante tiempo queriendo venir a Perú, estoy en total celebración, aunque esto es solo una probadita de lo que se viene: el XT4S1S Tour”, detalla.

─¿Cómo surge “XT4S1S”?

Tiene un proceso creativo muy interesante, salió en la sala de la casa, con mi novio, empezamos a experimentar creando música sin que nadie nos dijera qué hacer. Seguí mi instinto, mi manera de crear música, quería hacer algo más allegado a lo que soy, al pop puro, al pop electrónico..., y esto es algo que me encanta poder presentar. Mucha gente dice que no suena a Danna, y es que, en realidad, todo lo que he hecho antes no es que no sea yo, sino es que con esta nueva propuesta musical estoy arriesgando todo, este lanzamiento es el más fiel de mi carrera musical.

─¿Por qué es el más fiel?

Porque tiene una magia que me hizo volver a creer en mí en todos los sentidos, no me dejé guiar por nadie, fue creada desde el amor, de trabajar con tu pareja. Es parte de una rebeldía muy grande porque es crecer, madurar y hacerle entender a la gente que ya no soy una niña, que tengo 27 años, que soy independiente y que cada día me empodero más.

La artista mexicana asegura que es tiempo de arriesgarse y vivir experiencias nuevas. (Foto: Universal Music Group)

─¿El look atrevido y sexy que muestras en el lyric video de “XT4S1S” forma parte de ese destape a la madurez?

Completamente, pues uno no necesita tener el cuerpo fitness para mostrarse como quiere, ahora me visto como quiero, estoy feliz con lo que soy, esta soy yo. No debemos espantarnos por estas nuevas generaciones, debemos comprenderlas, necesitamos libertad de expresión, de sexualidad, de elegir a quién amar.

─A propósito del amor, Alex Hoyer comentó que desea formar una familia contigo, habló de boda y hasta de hijos. ¿Compartes sus sueños?

Por supuesto, pues formar una familia es una de las cosas que anhelo desde que tengo uso de razón. He pasado por momentos de soltería duros, como los que narro en “K.O.” (su sexto álbum de estudio), pero cuando la vida te sorprende con un ser humano tan luminoso como Alex, es imposible no pensar en toda una vida juntos. Tenemos muchos sueños y dos perritas maravillosas que son lo máximo. Lo más bonito de la vida es poder compartir con gente que realmente te suma.

INICIOS

Danna Paola se involucró con el mundo artístico cuando tenía cuatro años de edad y desde entonces no ha parado. Debutó como actriz en “Rayito de Luz”, interpretando a Lupita Lerma, y paralelamente inició una carrera musical con el álbum “Mi globo azul”, grabado por la disquera Universal Music.

─¿Es verdad que al inicio de tu carrera tu papá no quería que te dediques al arte?

Un poco, porque era cantante, estaba dentro de esta industria y sabía lo complicado que era. Sin embargo, nunca dejó de apoyarme y siempre he tenido la suerte de quedar en proyectos muy rápido.

─¿Es cierto que en “Atrévete a soñar” buscabas ser la villana Antonella, en lugar de ‘Patito’?

Desde que vi la versión argentina, amaba a Antonella, sobre todo por los looks y por esa parte de ser coqueta. Además, toda la vida he sido muy fan de las villanas, sobre todo de las de Disney, de niña jugaba a ser mala, no quería ser buena. Creo que viene un poco de este alter ego de rebeldía, de defenderte, pues algo dentro de mí siempre quería decir lo que pensaba, pero no se me permitía. Entonces, cuando llega ‘Patito’ a mi vida, me queda esa cosquillita de ser villana.

─¿Hasta que llegó Lucrecia Montesinos en “Élite” y pudiste consolidar ese deseo pendiente?

Así es, con ella logré cumplir ese sueño. Fue un reto de interpretación, aprendí mucho más siendo villana que siendo buena, aunque muchas personas pensaban que yo era así, como Lucrecia. Fue un personaje que me hizo entender muchas cosas de la vida, me dio lecciones, me enseñó a que sí hay gente buena y a valerme por mí misma. Lo disfrute mucho.

─¿Cómo construiste el personaje? ¿Es verdad que recurriste a villanas de otras producciones y a situaciones que viviste en carne propia, como el bullying?

Como soy una actriz intensa, me gusta empaparme de mis personajes y adaptarlos a mi cerebro, a mi vida, a mi día a día. Me inspiré en experiencias propias, como el bullying que viví por ser actriz, cantante, por no tener muchos amigos, por las relaciones estables que me fueron mal. Fue un trabajo psicológico muy grande, fuerte, después de ese personaje, del que aprendí mucho, tuve que liberar y sacarlo de mi ser.

─¿Qué lecciones te dejó Lucrecia?

Me enseñó a ser franca, pues siempre viví diciendo que “sí” a todo, aprendí que el “no” es mi súper poder, es mi enunciado completo. Lucrecia me enseñó el empoderamiento femenino, a que necesitas un hombre para alcanzar éxito, que no necesitas un amor a medias ni ordinario, aprendí a que debo rodearme de gente que sume a mi vida, a quererme mucho más.

─Volviendo a tu faceta musical, ¿es verdad que quien inspiró “Oye Pablo” apareció luego de dos años?

Así es (Risas), conocí a Pablo cuando llegué a Madrid, un viernes, a las 8:00 p.m., estaba sola, literal, me pidió mi teléfono y sin querer le di un número equivocado; luego no volví a verlo más. Años después, Georgina Amorós, mi compañera de “Elite”, me dijo que había encontrado a Pablo, que una señora se le acercó en un restaurante para decirle que era su primo, y que este solía parar a chicas en la Gran Vía para pedirles su teléfono. Vi una foto y, efectivamente, era él, pero no era el hombre de mi vida, ni el príncipe azul, no sé por qué le escribí esa canción, fue una locura.

─Gran parte de tu vida está resumida en tus canciones, “Bajo cero”, por ejemplo, describe momentos de depresión, de ansiedad...

De hecho, todo mi álbum “K.O.” fue acerca de mis relaciones, de todo lo que sufrí en el amor, del drama que fue mi vida en los últimos años, fue una catarsis muy grande enfocada a romper esquemas, y a decir que esto no me vuelve a pasar, como es el caso de “Me Myself”, que habla del amor propio. Hasta ese momento, no sabía escribir canciones de amor, solo de despecho. Realmente, es interesante descubrirte en diferentes etapas de tu vida.

─¿“En qué momento de tu vida escribiste “XT4S1S”?

Fue después del Latin Grammy, de renacer de las cenizas, de superar la depresión que sufrí debido a una decepción laboral. Hablé mucho con Dios, le pedí sabiduría, aquel día empezamos a componer con Alex y “XT4S1S” salió en 30 minutos. Salté de alegría, estaba extasiada, de ahí vino el nombre. Siete meses después, estamos acá. Hoy en día, estoy más orgullosa que nunca de haber pasado por situaciones complicadas, porque aprendí y porque ahora te puedo contar sin ninguna lágrima de por medio, lo que me está pasando, de estar segura de mí misma y de sentirme empoderada, de seguir creando y trascendiendo. “XT4S1S” para mí es un sueño hecho realidad.

─¿Qué otros sueños persigues?

Tengo muchos, quiero sacar mi línea de maquillaje, de ropa, hacer un tour mundial, crear una familia, seguir haciendo música, colaborar con mucha gente. Estoy escribiendo una serie, también quiero escribir y producir un show, seguir actuando y abrir un restaurante. Mi futuro no tiene límites y eso me quedó muy claro el día que me tatué esa frase.