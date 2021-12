Los artistas musicales buscan complacer a todos sus fanáticos y constantemente están publicando nuevas canciones para demostrar el talento que tienen. Los peruanos Nia Vanie y Adrián Bello son ejemplo de ello antes el reciente estreno de su colaboración “Si tú me quisieras”.

Asimismo, otroas cantantes nacionales e internacionales han estrenado nuevos sencillos durante esta semana. Aquí te dejamos una pequeña lista de singles para disfrutar.

Nia Vanie y Adrián Bello

“Si tú me quisieras” es un bolero clásico compuesto por los cantautores peruanos Nia Vanie y Adrián Bello, el cual genera una sensación de romanticismos de la cual no puedes escapar.

"Si tú me quisieras". (Foto: Difusión)

El sencillo es un homenaje a todas las veces que callamos nuestros sentimientos hacia otra persona. “Cuando empecé a escribir esta canción solo quería botar todo el dolor que venía con aceptar que alguien no me quería de la misma manera. Adrián se sumó a la composición y no solo entendió, sino que abrazó todo eso y complementó la canción de una manera hermosísima que nadie más habría logrado”, resalta Nia en nota de prensa.

Paola Neyra

La artista peruana lanzó su nuevo sencillo “Vivas Fuertes”, el cual vio la luz durante noviembre del 2020, en plena pandemia. Esta canción es producto de su obra de arte performático CholaPowerProducciones.

“Vivas Fuertes” habla de la transformación y la fortaleza de las mujeres a través de una reflexión sobre nuevas posturas de la mujer versus lo que se espera de ella en la sociedad; y busca motivarlas a seguir su propio camino. El single ha sido compuesto en su totalidad por Neyra; mientras que el arreglo de arpa fue realizado por Armando Becerra.

Soul

“Se van” es la nueva canción del artista peruano Soul que habla sobre alguien que aún extraña a su expareja y busca aplacar el dolor para poder superar por fin ese capítulo de su vida. El sencillo presenta una vibra festiva que se complementa con los ritmos de la cumbia-pop urbana y la influencia sonora de la agrupación uruguaya Romabi.

"Se Van" se complementa con los ritmos de la cumbia-pop urbana. (Foto: Difusión)

“Es una canción que abarca muchas cosas importantes para mí, este tema me ha ayudado a expresar sentimientos que sé que no soy el único que los ha sentido. Ha sido muy bonito ver cómo muchos se han identificado con lo que cuento y transmito”, dijo Soul en un comunicado de prensa.

Quique Neira

El ex vocalista de la banda Godwana estrenó su nuevo cover “Como la Flor”, uno de los clásicos más emblemáticos de la fallecida cantante Selena Quintanilla. Esta canción forma parte de su disco “Cover me again”, el cual interpretará en vivo este 25 de diciembre en el Festival “Cosas Buenas” a través de la plataforma YouTube.

Quique Neira estará en el Festival “Cosas Buenas” a través de la plataforma YouTube. (Foto: Difusión)

El chileno Quique Neira es consciente de la influencia de la artista mexicana y señaló que ciertas casualidades lo unen a ella. “Cuando aprecié quién era Selena, su historia, su música y su legado; quedé asombrado. No podía creer que nunca puse suficiente atención a su hermosa voz y a sus canciones tan bellas. Rápidamente me volví un admirador de ella y de todo lo que su vida inspira”, dijo en nota de prensa.

Dirk y Tiare

Durante el confinamiento por el COVID-19, se compuso la canción latín pop “Juego de Palabras” y reúne al cantante peruano Dirk y a la artista venezolana Tiare para su interpretación. El single cuenta -de manera dulce y divertida- el momento de cortejo previo entre dos personas y los sentimientos de inseguridad, ambivalencia y confusión que se generan; dando como resultado un enredo para los involucrados

Dirk y Tiare para la portada del sencillo "Juego de palabras". (Foto: Difusión)

El lyric video de “Juego de Palabras” muestra fotografías de ambos artistas, acompañados de una selección de elementos re-imaginados descritos en la canción; presentando una estética que mezcla los finales de los años 80s con los 90s, junto a ligeros aires retros, grunge y rock & roll.

