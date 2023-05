Wos

“Descartable”

El cantante argentino Wos estrenó “Descartable”, el primer sencillo de su próximo álbum que aún no tiene fecha de lanzamiento. La canción muestra una faceta más alternativa del artista sin alejarse de la música urbana y evoca al rock alternativo de los años 80, presentando sonidos del synth-pop de esa época y un riff del tema “Junk” del grupo británico Bronski Beat. Además de este lanzamiento, Wos también colaboró con Molotov en el tema “Money In The Bank”, incluido en el disco “Solo D’Lira”.

04 de mayo