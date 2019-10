Luciendo un lujoso vestido Versace, Becky G llegó a la edición 2019 de los Latin American Music Awards acompañada de su novio, el futbolista estadounidense Sebastián Francisco y varios miembros de su familia.

La intérprete de “Mayores”, nominada este año en tres categorías, recibirá el premio Evolución Extraordinaria, un reconocimiento honorífico a la Evolución Extraordinaria.

Con 22 años, Becky G puede presumir de contar con una de las carreras artísticas que más ha evolucionado en menos tiempo, desde lanzar al mercado sencillos sueltos hasta estrenar su primer álbum, “Mala Santa”, convertida en uno de los referentes actuales de la música urbana latina.

Horas antes, en entrevista a EFE, la cantante de 22 años declaró que en los inicios de su carrrera, la industria la discriminó por ser mujer.

“Haciendo música urbana, como mujer, muchos me dijeron que no iba a funcionar porque (enumera comentarios): ‘Las mujeres no venden boletos’, 'nunca vas a tener tu propia gira, ‘no van a tocar tus canciones en la radio’...”, señalo Becky G.

“Pero lo hicimos y aquí estamos”, asegura sonriente. Y justamente uno de los lugares en los que la artista estará en unas semanas, además de ocupar posiciones en las listas de lo más escuchado, será en el escenario de los MTV EMA -la versión europea de los premios de la cadena musical- donde será presentadora de la gala celebrada en Sevilla (España) y embajadora de la música urbana ante millones de espectadores.