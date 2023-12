A inicios de los 90, en los años del grunge y del rock alternativo, Locomía irrumpió en la escena musical con un estilo único y transgresor. Con abanicos enormes, zapatos de puntas infinitas y hombreras exorbitantes, la boyband española alcanzó rápidamente la cúspide, y al mismo tiempo el declive. “Se nos abrió el cielo y de repente se nos cerró”, comenta Xavier Font, creador y exintegrante de esta propuesta que pasó por claros y oscuros, y que en su actual etapa renaciente y fulgurosa, vuelve a nuestro país el próximo 16 de marzo, como parte de su gira tour Back to the Glam.

“Hemos estado activos casi siempre. Solo paramos en pandemia. De hecho, en la actual agrupación hay dos integrantes que llevan 12 y 13 años (Félix Montas y Ricky Arenas), y otro que tiene ocho (Edén Cañadas). Harold (Cala), mi marido, ingresó hace tres. Es el que menos tiempo tiene. Locomía en primera persona soy yo. Lo creé cuando tenía 20 años. Llevo cuarenta en esto. Fui el precursor, sobre todo de la estética. Ningún grupo es igual al nuestro. Y lo que traemos ahora es lo de siempre: frescura y temas clásicos, además de reversiones con las voces de hoy”, aclara Font en comunicación telefónica desde Barcelona.

Fan de élite

A tres décadas del surgimiento de la banda, Xavier rememora hechos resaltantes que rodean al grupo y la primera anécdota que cuenta es imperdible:

Antes de ser Locomía, Xavier Font y su troupe eran una de las principales atracciones de las noches de desenfado en Ibiza. En la discoteca Ku, una de las más importantes del lugar, además de bailar, vendían sus vistosos y extravagantes atuendos y zapatos.

“Debo reconocer que cuando Freddie Mercury llegó a mi tienda y compró dos prendas mías, no sabía quién era”, narra. Después de ese primer encuentro con los integrantes de la banda española, el líder de Queen los invitó a su fiesta decumpleaños, en el hotel Pikes, su refugio en Ibiza. Esta se celebró el 5 de setiembre de 1987.

“El día de su cumpleaños, le regalé un par de zapatos de punta, confeccionado a mano. Me prometió que se los iba a poner, y lo hizó. Lo usó en uno de los últimos vídeos que grabó con Queen, “I’m Going Slightly Mad” (1991). Lloré de emoción cuando lo vi. Me daba pena porque no podía caminar bien”, enfatiza.

En 1987, Locomía pasó de ser un fenómeno de performance en Ibiza a un grupo musical imponente, que tuvo como base principal de creación, el amor y la pasión entre sus integrantes.

“Empezó de una gente que se enamoró. Yo me enamoré de Manuel (Arjona) y del holandés Gard (Passchier). Empecé una relación con los dos. Luego, me enamoré de Carlos, de todos. Era un soñador e hice soñar a otras gentes. Cuando apareció el ejecutivo discográfico José Luis Gil, un representante que vio la grandeza de ese grupo adelantado a su época, empezó el proyecto de música con cuatro de los 16 que éramos: Carlos (Armas) ingresó por Gard, y el grupo se completó conmigo, Manuel y mi hermano Juan Antonio Luego, nos llevaron a Madrid”, rememora.

Loco mía se formó como grupo de diseñadores de moda y animadores de discoteca en Ibiza. (Foto: Difusión?

En 1989, la agrupación lanzó su primer disco “Taiyo”, el cual incluía “Locomía”, tema que tuvo éxito mundial, llegando a vender más de 60.000 copias en un trimestre y un disco de oro. Posteriormente vinieron “Rumba Samba Mambo” y “Gorbachov”. No obstante, no se grabaron con las voces de los integrantes.

“Tuve que hacer playback, que era algo que nunca había hecho. Y no lo quise decir por no desmerecer a la banda. Fue una decisión de Gil que grabó con su voz, sin darnos la oportunidad a nosotros. Cualquiera de nosotros hubiésemos podido hacerlo, pero no nos dejaron, ni nos consultaron. Luego todo cambió. En lo que vino después sí tuvimos participación (’Loco Vox’ y ‘Party Time’)”, aclara.

Compromiso limitante

Para formar parte de Locomía con Gil al mando, sus integrantes tuvieron que firmar un contrato limitante, el que los obligaba a ocultar sus preferencias sexuales y les restringía ciertas libertades, como por ejemplo, ir a lugares exclusivos para gays.

“Gil llegó en un momento de crisis económica, difícil, cuando la competencia quemó mi casa y me despojaron de todos mis bienes. Fue la agresión más fuerte que me tocó vivir, pero me levanté de las cenizas como el Ave Fénix. Como era uno de los más grandes de la industria confié en él. Firmé un contrato sin saber que iba acabar con mi libertad sexual. Nunca necesité salir del closet porque jamás estuve dentro. En el contrato nos prohibían tocarnos las manos, besarnos en sitios públicos, ir a discotecas gays, maquillarnos. Era un hombre completamente autoritario”, destaca.

La fama llegó abruptamente y paralelamente a esta, los problemas de celos de Font con su pareja, Carlos, se incrementaron. Para evitar que la situación se desbordara, Gil ofreció a Font dejar el escenario y le propuso dedicarse de lleno a la imagen del grupo y a la administración del local “El santuario Locomía”, en Madrid. Font aceptó, pero el negocio de venta de artículos de la banda no tuvo el éxito esperado y poco tiempo después debió cerrar sus puertas. En su lugar ingresó Francesc Picas a la agrupación. Frances falleció el último 22 de noviembre a los 54 años.

“Me sentía bendecido con el grupo, En Ibiza me sentía realizado, admirado. Soy egocéntrico. Y Gil se aprovechó. En mi lugar ingresó Frances, quien lamentablemente falleció hace poco. Una lástima. Me quitó mi marca, pero luego la recuperé. Y Locomía sigue siendo mía porque estoy de pie. Volví . Retomé lo que por derecho me pertenece”, destaca.

Para Font, Locomía es mucho más que un negocio: es su vida. Y así como ocurrió tras el estreno del documental biográfico de Movistar Plus+, espera que la película que se estrenará en abril del 2024, en Netflix, repotencie al grupo.

“Estoy enamorado de mi historia y tengo que seguir vendiéndola porque es mía. Cuando yo no esté de pie, veremos si mi marido (Harold) tenga los cojones de hacer lo suyo y seguir con esta magia”, subraya.

Locomía en Lima Día: 16 de marzo Lugar: Centro Español del Perú. Entradas: Joinnus.