“Lost on You”, la canción que ha hecho que su voz dé la vuelta al mundo, se lanzó en 2015, pero fue recién en 2018, con su publicación como ‘single’ en México, que se empezó a extender como una avalancha por toda América Latina. Entre las más de 2 mil personas que acudieron la noche del viernes a ver a LP en Lima, por ejemplo, la historia se repetía: ‘Me dedicaron ese tema y me enamoré de su voz', ‘encontré el video en YouTube y no pude dejar de escucharla’, ‘oí ese tema y sentí que cantaba para mí’.

Así, la mayoría de las personas que fueron al show de Laura Pergolizzi en Barranco Arena se convirtieron -gracias a esa canción- en sus devotos entre fines del año pasado e inicios de este. En junio nacía su club de fans oficial -LPeoplePerú- y en agosto llegaba por sorpresa el anuncio de su presentación. Las entradas se agotaron en pocos días. El tiempo ahora estaba a favor de la compositora a la que en el pasado se le cerraban la puertas por no ajustarse a los estereotipos preferidos por la industria.

Faltando unos minutos para las 10 de la noche, la voz de mezzosoprano de LP se deja oír por primera vez en la ciudad. Suena “Strange”, un himno para aquellos que no encajan con el mundo. “Todos somos raros y nunca vamos a cambiar”, dice, mientras sus fans empiezan un ritual de aplausos, coros y regalos que lanzan al escenario, y que ella va acomodando sobre los amplificadores de la tarima.

“Dreamer" y “When We’re High” son otras de las canciones que formaron parte del repertorio para su debut en escenarios peruanos. La entrega con la que sus seguidores recitaban cada frase de sus composiciones (“Si buscas un hogar, no estás solo. Yo puedo ser tu escalera al cielo”/ “Vamos a tragarnos la luna y las estrellas, vivir hasta morir”) demostraba otra de las cualidades que la han convertido en motivo de adoración para tantas personas: su capacidad para conectar.

“Ella es una inspiración, su historia te enseña a salir adelante", dice una de sus fans. “Si pudiera hablar con ella, le diría que siga siendo como es, porque marca la diferencia", añade otra.

El concierto de LP en Lima se extendió por más de una hora y concluyó, como era de esperarse, con “Lost on You”, la canción que le ha permitido escribir el más importante capítulo de su carrera musical. La artista volverá a América Latina en 2020 para ser parte de las ediciones regionales del festival Lolapalooza. Sus fans peruanos esperan que sea una nueva oportunidad para volverla a ver, quizás en un escenario más grande.