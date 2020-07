Dicen que la balada nunca muere y, aunque no siempre sea la más popular, existe un público fiel. Por ello no resulta extraño notar que, durante estos momentos difíciles a causa de la pandemia del coronavirus, la música romántica es uno de los géneros que ha resurgido con más fuerza. En esa tendencia, Luciano Pereyra se unió al reconocido pianista chino Lang Lang para reestrenar una de sus composiciones más exitosas en la voz de David Bisbal: “Me enamoré de ti”.

Con poco más de 20 años de carrera, el cantante argentino no solo se da el lujo de interpretar una canción con uno de los pianistas prodigios de Asia, sino también de ostentar una serie de récords conseguidos en su país natal. El sold out absoluto en el estadio de Vélez, la serie de 12 conciertos en el Luna Park y sus cinco nominaciones a los Premios Gardel 2020 son algunos de ellos. El Comercio conversó con él sobre esta etapa profesional, los cambios en la música a causa de la pandemia y sus planes a futuro.

“Me enamoré de ti” se estrenó hace cuatro años en la voz de David Bisbal. ¿Tiene algún mensaje especial el volver a cantarla durante estos tiempos difíciles?

Es muy loco lo que preguntás y es tan cierto a la vez. Hace un año, volví a leer “Juan Salvador Gaviota”; lo leí en la primaria, en secundaria y hace poco. Es el mismo libro, pero en diferentes etapas de la vida uno lo interpreta y lo lee de otra manera. A “Me enamoré de ti” le está pasando lo mismo. En un mundo intoxicado por la pandemia, con tanto ruido e incertidumbre, las parejas se han reencontrado con esta canción y se la han dedicado de nuevo. Esta balada acompaña un poco lo que nos toca vivir en este momento de pausas, de silencios y reflexión. Todo lo que antes no le dábamos importancia, como un simple abrazo, cuando esto pase, va a ser muy curador.

En tus 20 años de carrera, has recibido 5 nominaciones a los Premios Gardel 2020 y tienes los récords del estadio de Vélez y del Luna Park. ¿Sientes que estás en tu mejor momento?

Son momentos tan lindos para disfrutar y ser feliz. A mí me gusta mucho irme de gira, porque me encanta volver de ella, me encanta prepararme para cada gira y cada escenario. Hay resultados hermosos como el récord de Vélez, del Luna Park, del Gran Rex; pero también me ha tocado momentos en los que no iba nadie a los conciertos. Hay una frase que me gusta mucho que es “una tristeza compartida es la mitad de la tristeza; pero una alegría, es el doble de alegría”. Cuando tengo la posibilidad de compartir mi música con tanta gente, imaginate por cuánto se multiplica la alegría que siento. Tener una pasión como esta es una bendición.

Con una trayectoria asentada en Latinoamérica, ¿tienes alguna meta profesional que te queda pendiente? Quizás un país nuevo o una premiación específica...

Sí, un montón de cosas (risas). Día a día, los sueños se van renovando. Imaginate que hace 21 años, soñaba con mi primer disco y, el primer día que lo tuve en mis manos, dije: “¡Buenísimo! y ahora, ¿qué?”. No hay una universidad que te diga qué tienes que hacer; uno va haciendo camino con muchos errores y algunos aciertos. El resultado siempre es aprender con el trabajo. Y después de una canción con Lang Lang, el mejor pianista del mundo, me podría retirar tranquilo (risas); pero no es la idea. Sueño que vienen más colaboraciones y, cuando todo esto termine, volver a la gira; poder hacer mi primer concierto en Perú, que lo teníamos para este año, pero no sabemos. Estamos a la orden del día con lo que esta pandemia nos enseña a vivir.

Hablando de la pandemia, Argentina está atormentada por los más de 100 días de cuarentena. ¿A ti te pasa lo mismo y tienes alguna queja de cómo se está manejando la situación en tu país?

Dentro de la incertidumbre, los estados de ánimo varían un montón. Por momentos, los problemas se calman; por otros, hay rebrotes. Hay tristeza, extraño a mis padres, a mis sobrinos. No creo que estamos preparados para aguantar 100 días; es muy duro lo que nos toca. No sé si manejaron bien o mal las cosas, pero desde lo personal, sí ha sido difícil los primeros días. Igual agradezco a Dios porque tengo un techo, un plato de comida, una ducha caliente. Me preocupa tanta gente en situación de calle; me pongo a pensar “¿qué habremos hecho durante tantos años para que hoy tengamos que pensar que el sistema educativo y de salud no tienen que colapsar?”. Me cansa que falten insumos, que los hospitales no estén en los estados que tengan que estar; eso me duele un poco. Nadie está preparado para una pandemia o para la espera, pero nos tocó. Ojalá que la gente que nos representa, tome nota de todo esto para que no vuelva a suceder. Acá lo importante es el pueblo siempre.

Una de las consecuencias de la crisis para la música es realizar conciertos online. Hace poco estuviste en el festival de Billboard Argentina por Zoom. ¿Cómo te sientes con esta dinámica virtual?

Es muy raro (risas). Es muy raro porque terminás de tocar, dejás tu computadora y ya, terminó. Igual hay que aprovechar en esta etapa las herramientas que da la tecnología para poder unirnos, aunque tampoco quiero que se haga costumbre, porque los seres humanos necesitamos el contacto con el otro, poder mirarnos a los ojos, el abrazo, el beso, el compartir; y en mi caso, los conciertos en vivo. En cuanto todo esto pase, volveremos a la vida normal y, desde este tiempo de reflexión, valoraremos mucho más todo lo que nos estuvo faltando.

Después de tus colaboraciones con Greeicy y Lang Lang, ¿queda algún artista con el que compartas canción pronto?

Sí, claro; música siempre va a haber. El disco lo quería terminar para setiembre, pero la pandemia retrasó todo. Aprovechamos ahora para juntarnos y hacer canciones por Zoom y, si Dios quiere, ojalá para fin de año lo tendremos terminado. En cuanto a otros artistas, me animé a una colaboración con un chino, osea… (risas). Arrancamos el disco con una colaboración con Colombia (Greeicy), entonces, ¿por qué encasillarse en un solo género, cuando la música nos da la posibilidad de trabajar con tantos artistas? Para mí es una forma de seguir aprendiendo, siempre animándome a lo nuevo.

