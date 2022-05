En los años 70 del siglo pasado, un ya consagrado David Bowie se trasladaría a Berlín con la intención de renovarse musicalmente. En ese famoso período en la capital alemana, el Duque Blanco les daría forma a tres de sus discos más aclamados: “Low”, “Heroes” y “Lodger”. Sonidos nuevos, más minimalistas, influenciados por la música local de la época y por la producción de Brian Eno.

Casi 30 años después, la banda The Kooks elegiría su nombre en honor a la famosa canción del “Hunky Dory” de Bowie. Y hace muy poco, el propio vocalista de la agrupación, Luke Pritchard, se asentaría también en Berlín en una coincidencia más con el cantante de “Modern Love”, casi como si estuviera siguiéndole los pasos.

La estancia de Pritchard en Berlín coincidió con la composición y grabación del que será su próximo álbum de estudio: “10 Tracks to Echo In the Dark”, un disco que está planificado para publicarse en tres partes y de las cuales ya se han lanzado las dos primeras, con mayor presencia de sintetizadores, de electrónica y otros sonidos hasta antes poco asociados al indie rock de The Kooks.

¿Influyó algo Berlín en ese estilo?, le preguntamos por Zoom a Pritchard. “Sí, fue muy importante –responde–. Yo estaba probando algo diferente en este disco y ya había estado trabajando en ciudades como Londres o Los Ángeles, que tienen un ritmo diferente. Pero Berlín siempre ha sido como una especie de santuario para los artistas. Desde lo arquitectónico, es bastante diferente a otros lugares”.

Por eso la experiencia berlinesa para el cantante y líder de The Kooks fue trascendental en el sentido de que pudo reencontrarse consigo mismo. “Quería también estar un lugar sin mucha presión. Presión del tipo comercial, me refiero. Y allí podría sentir como la gente se compromete más, es más perspicaz. Eso fue algo que conectaba mucho conmigo y se reflejaba de alguna manera en mi propia vida”.

NUEVA VIDA

“10 Tracks to Echo In the Dark” será lanzado oficialmente el próximo 22 de julio y tendrá 10 canciones. ¿Una coincidencia más entre las vidas de Bowie y Pritchard? Si el primero le dedicó la canción “Kooks” a su hijo, el vocalista de The Kooks también asegura que haberse convertido en padre hace poco es un hecho que se deja sentir en el nuevo álbum.

“Estaba tratando de encontrar esperanza en un mundo como el nuestro. Realmente he querido hacer un disco esperanzador para mi hijo y pensé mucho en eso. Estar en un gran lugar, tener un hijo, ser más sensible que nunca en mi vida. Sí, por supuesto que todo eso tiene un impacto en mi música”, afirma el cantante.

Con todos esos nuevos elementos –musicales, geográficos, familiares– es que la banda conocida por temas como “Naive” y “She Moves in Her Own Way” llegará a Lima por segunda vez (la primera fue en el 2018) el martes 25 de mayo, en Arena 1 de la Costa Verde. Estarán los temas recientes, por supuesto, pero también los clásicos, al tratarse de una gira por decimoquinto aniversario de su disco “Inside In / Inside Out”. Advertidos están.

Sepa más… Cuenta regresiva Las entradas para el concierto de The Kooks en Lima están a la venta en Teleticket. Hay un descuento de 15% con tarjeta Interbank hasta el 15 de mayo.