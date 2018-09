Mac Miller: toda  la nueva información sobre la muerte del ex de Ariana Grande

Mac Miller, el popular intérprete del hip hop cuyas rimas iban de canciones sobre fiestas a letras sobre depresión y consumo de drogas, quien tuvo el reconocimiento de artistas como Jay-Z y Chance the Rapper, murió a los 26 años.

Actualización (11/09) : Como informa Yahoo News, un vocero de la oficina del forense de Los Ángeles informó que la autopsia a Mac Miller ya fue realizada, pero que la causa de muerte aún está pendiente de determinarse.

Poco después, el portal TMZ dio a conocer lo que decía el certificado de defunción. En el documento se indica "deferred" ("diferido") en el casillero de motivos del deceso, lo que significa que se esperan los resultados toxicológicos para dar un veredicto. Los resultados de estas pruebas demoran entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, según TMZ, el condado de Los Ángeles ya entregó el cuerpo a la familia para el respectivo cortejo fúnebre.



Según TMZ, el cuerpo sin vida de Mac Miller fue encontrado el mediodía del viernes en su casa en San Fernando Valley, California. La alerta la dio una amiga que reportó el hallazgo con una llamada al 911. El incidente se reportó como un "paciente con ataque cardíaco".

LA TRAGEDIA AL DETALLE

De acuerdo a nueva información obtenida por TMZ, la casa de Mac Miller habría sido limpiada de rastros de drogas y otras sustancias tóxicas antes de que se diera aviso a los paramédicos.

"Los policías creen que Mac murió por sobredosis, y nuestras fuentes policiales dicen que no tiene sentido que alguien que haya consumido una dosis fatal tenga la previsión de limpiar la casa de botellas de píldoras, drogas ilegales y parafernalia de drogas ante la posibilidad de morir", afirmó el citado medio.



Por otro lado, la familia de Mac Miller envió un comunicado lamentado el deceso temprano del artista. Estas fueron las palabras consignadas por medios estadounidenses:

"Malcolm McCormick, conocido y adorado por sus fans como MAc Miller, ha muerto tragicamente a los 26 años. Era una luz brillante en este mundo, para sus familiares, amigos y fans".

Tom Corson, de Warner Bros. Records, la disquera del desaparecido artista, dijo, según citó la edición digital de "Cosmopolitan":



"Todos en la disquera estamos realmente apenados por la trágica noticia de la muerte de Mac Miller. Fue un joven muy talentoso e inspirado, con espíritu pionero y gran sentido del humor. La muerte de Mac es devastadora e interrumpe un talento de grandísimo potencial. Nos unimos a los fans alrededor del mundo en las plegarias de familiares y amigos".

De acuerdo al portal XXL, en el Pittsburg Slide Park se llevará a cabo una vigilia en honor al joven músico.

Ariana Grande, ex pareja de Mac Miller, también se manifestó ante lo ocurrido. En su caso, la cantante prefirió prescindir de palabras y publicó una imagen en su Instagram que resultó más que elocuente.

De acuerdo a Shane Powers, podcaster y amigo del fallecido Mac Miller, Ariana Grande intentó ayudar al rapero en todo lo que pudo. "Debo decirlo, ella fue realmente increíble cuando él estaba encaminado a la sobriedad. (...) No podía haber alguien que lo apoyara más que ella", sostuvo.

ÉXITO ENTRE LA TRISTEZA

Tras la muerte del rapero, los fans han vuelto a escuchar su librería musical en diversas plataformas. Esto llegó a tal nivel que, en Estados Unidos, Mac Miller se convirtió en el artista más escuchado en la plataforma Apple Music.

UN CAMINO ACCIDENTADO

Los problemas de adicción del joven músico eran conocidos. Tras su separación de Ariana Grande, en mayo de este año, estos volvieron a las primeras planas. Poco después de su ruptura, fue detenido tras chocar su camioneta contra un poste eléctrico en Los Ángeles y darse a la fuga. En aquella ocasión, fue liberado tras pagar una fianza de 15 mil dólares. Los agentes que lo detuvieron lo definieron como "la persona intoxicada más educada y buena" que habían visto nunca.



EN VIDEO: Accidente de Mac Miller en Los Ángeles. (Fuente: YouTube)

Ante lo ocurrido, Ariana Grande trasladó a Twitter su preocupación y publicó, sin especificar a quién se refería: "Por favor, cuídate".

pls take care of yourself — Ariana Grande (@ArianaGrande) 17 de mayo de 2018

Mac Miller fue pareja de la cantante Ariana Grande por casi dos años. Sin embargo se conocieron mucho antes. Juntos grabaron "The Way" (2013), uno de los primeros hits de la artista, y "My Favorite Part" (2016).

Luego de su separación, la intérprete de "God is a Woman" respondió el comentario de un usuario de Instagram que la acusó de causar el desorden en el comportamiento del músico.

"No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años (y siempre lo haré, por supuesto), pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave. Por favor, dejemos de hacer eso. Por supuesto, no hablé acerca de lo duro o atemorizante que era mientras sucedía, pero sí lo fue. Seguiré rezando desde el fondo de mi corazón que se encuentre y que otra mujer en esta posición también lo haga", afirmó Ariana Grande en aquel momento.



UN TALENTO INNEGABLE

Más allá de su mediática relación con Ariana Grande, Mac Miller fue un artista bien valorado en la industria musical por su inusual fusión del hip hop con instrumentación de jazz. "The Divine Feminine", álbum del 2016, le valió reseñas positivas de medios de prestigio como "Rolling Stone" y "Pitchfork".

"Self Care" fue su último lanzamiento en YouTube. En esta canción, Mac Miller decía: "Tengo todo el tiempo del mundo y por eso ahora me relajo. Además, sé que es un sentimiento hermoso. El olvido, oh sí, el olvido".

Malcolm James McCormick descubrió su vocación a temprana edad. Aunque deseaba ser cantante, a los 14 años decantó por el rap. En 2010 firmó contrato con Rostrum Records, disquera que veía un futuro promisorio en él tras escuchar sus mixtapes. Con ellos lanzaría "Best Day Ever", de donde se extraían los temas "Wear My Hat", "All Around The World" y "Donald Trump".

Rapero Mac Miller falleció a los 26 años (VIDEO: El Comercio)

En 2011, todavía en los inicios de su carrera, él y algunos amigos fueron detenidos por posesión de marihuana y pasaron una noche detenidos. Pese a incidentes como este, continuaría trabajando activamente en sus proyectos musicales.



En 2012 llamó la atención del famoso productor y músico Pharrell Williams, quien trabajó con él en la canción "Onaroll". Al año siguiente conocería a Ariana Grande, con quien grabaría el tema "The Way", incluido en "Yours Truly", el disco con el que la joven, en este entonces conocida por su trabajo actoral en la serie "Victorious", se daría a conocer en la industria musical.

Fue por aquella época también que Mac Miller comenzó a consumir sustancias tóxicas para soportar el estrés de las giras promocionales del mixtape "Macadelic". Aunque aseguró estar limpio para iniciar las grabaciones de su 'reality' "Mac Miller and the Most Dope Family", sus problemas con las drogas aparecería en los medios en sucesivas ocasiones.

EL OJO PÚBLICO

Mac Miller tenía programado iniciar la gira promocional de "Swimming", su más reciente álbum, en octubre. Sus últimas publicaciones en Instagram y Facebook fueron alusivas a su nuevo trabajo artístico.

El martes compartió un video de un tocadiscos sonando el tema "So it Goes" en el que canta: "Nueve vidas, nunca morir, maldito cielo. Todavía estoy colgado".

Mac Miller: uno de los últimos videos que subió a Instagram.

El artista recientemente ofreció una entrevista a "Vulture" en la que se explayó sobre la presión que sentía de crecer frente a los ojos del mundo. "Por mucho tiempo me he sometido a esta presión de comportarme como lo dictan los estándares o como debía de ser percibido. Y eso te crea mucha presión", indicó.

ARIANA GRANDE CIERRA COMENTARIOS

La ex pareja de Mac Miller, Ariana Grande, tuvo que cerrar los comentarios en Instagram al recibir comentarios donde la culpan de la muerte del rapero. La intérprete de "Into you" inició una relación con el comediante Pete Davidson poco tiempo después de haber roto con Miller.

FORTUNA

La revista People reveló que el rapero tenía una pequeña fortuna de 9 millones de dólares gracias a los trabajos discográficos que sacó desde el 2011.

Cuando Miller lanzó su primer álbum "Blue Slide Park" hizo historia al convertirse en el primer álbum distribuido de forma independiente en alcanzar el primer puesto de la lista Billboard 200. En ese momento, el rapero tenía 19 años.



LO RECUERDAN

La noticia del deceso de Mac Miller generó hondo pesar en sus colegas artistas. Estos fueron algunos de los pronunciamientos más destacados:

Diplo: "Él irradiaba cosas positivas, pero no había un balance. El otro lado era profundamente inseguro y siempre encontraba sustituto para lo que le faltaba en la vida".

Kehlani: "Se supone que estaríamos en Ohana este fin de semana, se supone que filmaríamos tu video la próxima semana, teníamos que terminar tu nuevo show favorito. No, no, no. Esto es demasiado".

WE WERE SUPPOSED TO GO TO OHANAS THIS WEEK I WAS SUPPOSED TO COME THIS WEEKEND WE WERE SHOOTING YOUR VIDEO NEET WEEK WE HAD TO FINISH YOUR NEW FAVORITE SHOW NO NO NO NO U GOT THE SATURN TATOO AFTER I DID UR CHART THIS IS TOO MUCH — Kehlani (@Kehlani) 7 de septiembre de 2018

Shawn Mendes: "Imposible de creer. Tan triste. Descansa en paz, Mac Miller".

Unreal. So sad. RIP Mac Miller ❤️ — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 7 de septiembre de 2018

Solange Knowles: "Descansa en tu paz, Mac Miller. Siempre transmitiste mucha amabilidad y bondad. Gracias por compartir tus talentos con nosotros".

Rest in your peace Mac Miller.

Always exuded so much kindness and goodness.

Thank you for sharing your gifts with us all. — solange knowles (@solangeknowles) 7 de septiembre de 2018

Jaden Smith: "Larga vida a Mac Miller. Descansa en paz. Te amamos".

Long Live Mac Miller, Rest In Peace We Love You — Jaden Smith (@officialjaden) 7 de septiembre de 2018

Cardi B: "Es muy triste. Siento que la gente no sabe que la fama te trae mucha tristeza, mucha presión. Solo espero que ahora esté en un lugar mejor".



Wiz Khalifa: "Rezando por la familia de Mac. Descansa bien".

Praying for Mac’s family and that he rest easy 🙏🏽👼🏽 #pgh #412 — Wiz Khalifa (@wizkhalifa) 7 de septiembre de 2018

Khalid: "Te amo, hermano".

Chance The Rapper: "Mac me llevó al que fue el segundo tour de mi vida. Más allá de ayudarme con mi carrera, fue uno de los tipos más dulces que he conocido. Gran hombre. Lo quise de verdad. Estoy destrozado. Que Dios lo bendiga".

I dont know what to say Mac Miller took me on my second tour ever. But beyond helping me launch my career he was one of the sweetest guys I ever knew. Great man. I loved him for real. Im completely broken. God bless him. — Chance The Rapper (@chancetherapper) 7 de septiembre de 2018

Por su parte Childish Gambino (Donald Glover) le dedicó un mensaje a Mac Miller en una reciente presentación. "Era el chico más dulce. Era muy bueno. Y ambos éramos chicos de música por internet, y muchos nos decían 'este blanco cursi' o 'este negro cursi’ y solíamos hablar. Y a este chico le encantaba la música".

Tampoco se quedó sin rendirle homenaje el británico Elton John, quien lo hizo durante un concierto. "Mac, donde sea que estés, espero que estés feliz ahora", indica Elton John antes de iniciar una canción dedicada al rapero.

De igual modo le rindió homenaje la cantante Fiona Apple por medio de un video, donde dijo que, a pesar de solo haber conversado con Mac Miller una vez, sintió que era una gran persona y que le hubiese gustado trabajar con él.

Otro cantante que recordó al rapero fue el británico Liam Gallagher, ex miembro de Oasis. Así lo hizo durante una presentación en Berlín, Alemania.

Liam Gallagher dedicated Live Forever to Mac Miller in Berlin today pic.twitter.com/532gfO8vk3 — Mainly Oasis (@MainlyOasis) 9 de septiembre de 2018

También se pronunció en redes Karen Meyers, madre del músico, quien puso en Instagram una foto del joven artista con el emoji de un corazón roto.