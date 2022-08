Entre René Farrait y el Perú hay una complicidad eterna. La primera vez que pisó suelo peruano era adolescente, tenía quince años, llegó como parte de la exitosa boyband puertorriqueña Menudo. Algunos años después regresó integrando Proyecto M, luego El Reencuentro. Pero la música no fue lo único que lo trajo a nuestro país. Cuando bordeaba las cinco décadas pisó suelo peruano como parte del elenco de actores de la película “La paisana Jacinta en búsqueda de Wasaberto” y hoy lo vemos integrando el staff de entrenadores de “La Voz Senior”, sintonizado espacio de competencia de canto de Latina.

“Fue una sorpresa para mí, estaba en mi casa, cuando mi manejador me llamó por teléfono para decirme que había la posibilidad de formar parte de este programa en Perú. No estaba familiarizado con el formato, pero apenas lo vi me encantó porque toca mucho la parte humana, es especial porque los concursantes son mayores que no tenemos -y me incluyo- el tiempo que los más jóvenes tienen. Verlos cumplir sus sueños es emocionante”, destaca el cantautor mexicano.

─¿Te preocupa el paso de los años?

No me preocupa, obviamente me gustaría vivir mil años, me gusta estar vivo, me encanta la vida, nunca me quisiera ir; pero a todos nos toca en algún momento. No vivo con eso en la mente.

─¿Hay edad para cantar, para pararse en un escenario?

Claro que no, y no solo para cantar, tampoco para tocar algún instrumento, actuar, hacer arte. La cosa cambia si se se trata de algún deporte, de cosas demasiado físicas.

─¿Qué tal la conexión con Eva Ayllón, Raúl Romero y Daniela Darcourt?

Espectacular, a ninguno lo conocía personalmente, pero han sido maravillosos conmigo, cariñosos, buenos, me han hecho sentir cómodo desde el día uno, me han ayudado a familiarizarme con el formato del programa, especialmente Eva y Daniella que ya tienen experiencia, porque con Raúl somos nuevos.

─Tenías doce años cuando ingresaste a Menudo, una agrupación que vendió más de 20 millones de discos en el mundo, un fenómeno musical. ¿Qué representó Menudo en tu vida?

La oportunidad para hacer algo que era mi sueño y sigue siendo mi sueño porque amo mi carrera y todo lo que hago lo hago con amor. Me abrió las puertas para entrar en el mundo del negocio de la música, que es lo que me gusta.

─Después de tres años en Menudo, de viajes, de fama internacional, ¿fue difícil la separación?

No, pues antes de salir del grupo ya estaba preparando mi disco como solista. Yo quería hacer mi propia música, diferente, por eso apenas seis meses después debuté como solista. En 1987 se hizo Proyecto M con Xavier, Jhonny y yo. Grabamos varios discos, luego ingresó Ray en lugar de Xavier. En 1998 llegó El Reencuentro, el cual duró muchos años. No paré.

─La fama te llegó siendo adolescente, ¿a esa edad, cómo la manejaste para no perder el rumbo?

Nosotros no nos dábamos cuenta, pero ahora de adulto te puedo decir que se nos hacía un poco difícil. A esa edad vivimos cosas que muchos jóvenes hubiesen querido experimentar, pero a la vez no tuvimos cosas que muchos sí tuvieron.

─¿Qué cosas, por ejemplo?

Ir a la escuela, ir al cine, a un centro comercial, cosas que parecen insignificantes, pero para nosotros eran importantes.

─Compartiste en Instagram una fotografía con Brooke Shields cuando ambos eran adolescentes y tus seguidores especularon sobre un posible romance. ¿Cómo se dio esa foto? ¿Ese romance existió?

¿Romance? No, ojalá (Risas). Nosotros estábamos haciendo un programa de TV en Venezuela y ella estaba en el mismo programa, nos conocimos, compartimos un rato, es muy simpática. Después del programa fuimos al hotel en el que estaba hospedada y compartimos también con su mamá. Fue una experiencia bien chévere.

─¿Qué recuerdas de la primera presentación de Menudo en Lima, en el coliseo Amauta, en 1981, en la que casi caes del escenario por una fan?

Fue una cosa increíble, bien grande, nos recibieron como si nos conocieran de toda la vida, como si hubiésemos venido antes. Nos recibieron en el aeropuerto, no podíamos salir, el cariño de los peruanos fue inmenso, descomunal, nos fuimos muy contentos, pero te mentiría si te digo que recuerdo lo de la fan.

─¿Algún hecho durante la etapa de Menudo que te haya marcado?

Me acuerdo mucho de mi despedida en Monterrey, en México. Nunca antes había visto tanta gente reunida como ese día, miles de personas fueron a vernos al Estadio Universitario en Monterrey.

─“Súbete a mi moto”, uno de los más grandes éxitos de Menudo, nació de un pedido tuyo. ¿Fue hecho para ti?

Así es, de niño corría motocross, por eso entonces antes de salir del grupo les pedí que me hicieran una canción que tenga que ver con esa competición de motocicletas, y nació la canción que conocen.

─Tras el estreno de la serie “Súbete a mi moto” comentaste que lanzarás tu propio documental biográfico titulado “Mi historia: La vida de René Farrait”. ¿Cómo va ese proyecto?

Ese título lo inventó el medio que hizo la nota, pero está bien. Es un proyecto muy delicado, se tiene que hacer con mucho cuidado, especialmente por la parte legal y toma mucho tiempo. No es sentarse en una silla y hablar como un loco, hay que saber cómo hacerlo para que llegue correctamente el mensaje, y debo asesorarme para hacerlo de la manera correcta.

─¿En el documental harás referencia a los abusos, maltrato físico y explotación infantil cometidos presuntamente por Edgardo Díaz?

Ya lo verás cuando salga, pero te adelanto que el documental será sobre toda mi vida, desde mi niñez, desde antes de entrar a Menudo hasta la actualidad. También entrarán mis vivencias en “La Voz Senior”.

─¿Vas a incluir a Perú en tu gira René mi música 2022?

Estoy loco por empezar aquí en Perú, me encantaría, ojalá sea dé. Por lo pronto tenemos una fecha que es en Houston, para finales de año.

─¿Cómo defines el momento que estás viviendo actualmente?

Me siento contento y bendecido de poder estar aquí hoy, de participar en este programa tan bonito, de poder darle la oportunidad a la gente a que cumpla su sueño. Lo estoy disfrutando al máximo.