A pocos meses de ganar el Festival de Viña del Mar 2023, la música le da un nuevo motivo para sonreír y agradecer. Milena Warthon le puso voz y sentimiento al himno de la Teletón. Junto a la colombiana Fanny Lu y a su hijo Teo Madriñán, interpreta “Mostremos que podemos”, tema emblema del evento presidido por el hermano Isidro Vásquez.

“Desde Colombia nos escribió que está viendo la Teletón este año. Coordinó con mi papá. Al principio no sabíamos si era una propuesta verdadera o no. Me tomó por sorpresa. Nunca he estado en una, no conozco cómo es el proceso. Nos dijeron que tenía que ir a grabar a Colombia, a Bogotá, a inicios de julio. Estuvimos allá, los días 7, 8 y 9. Grabamos con gente súper pro y buena onda. También hicimos un videoclip”, narra la intérprete de “Warmisitay”.

“Salió súper chévere. A Teo lo conocí en Viña del Mar (compitió en la categoría internacional), había una afinidad. Me alegré cuando me dijeron que estaría en la grabación. A Fanny Lu también la conocí porque estaba en la competencia acompañando a su hijo. Para mí es un honor poder ser la voz de este evento, de la juventud y de los niños. Es una canción que va a llegar a mucha gente con un mensaje de ayuda y solidaridad”, destaca.

El videoclip se grabó entre Colombia y Lima. Warthon Tamariz explicó que su participación se desarrolló íntegramente en un estudio colombiano, mientras que las escenas en las que aparecen los niños de San Juan de Dios, entre otras figuras, se hicieron en Lima. “Las tomas se editaron y el resultado quedó hermoso. Estoy satisfecha y agradecida por esta oportunidad”, destaca la joven cantante.

“Es la primera vez que participo en una Teletón, pero siempre tuve una especial identificación con este evento porque de niña viví de cerca un caso. A mi prima, que tiene casi mi edad, tuvieron que operarle de la cadera. Estuvo internada durante un tiempo. Quedó muy bien. Si no hubiese sabido el problema que tuvo, jamás me hubiese dado cuenta porque recibió el tratamiento adecuado y en el momento oportuno”, reflexiona.

“Mostremos que podemos” está inspirada en la cultura peruana, en sus ritmos musicales y su diversidad. Invoca a la unión y solidaridad. Fue compuesta por el compositor colombiano argentino Santiago Deluchi.

─¿Ganar en Viña del Mar te cambió la vida?

Creo que mi vida cambió antes, en 2021, cuando empezamos a salir de la pandemia. Realmente, me costó volver a amoldarme a esta vida llena de beneficios, pero también de pesares que vienen con la fama. Creo que Viña simplemente me dio el empujoncito. Fue la prueba que necesitaba mucha gente para entender que mi trabajo es profesional. Realmente nos estamos esforzando mucho para poder salir adelante y que el proyecto siga creciendo.

─Siento que después de ganar una Gaviota de plata, la gente espera más de ti. ¿Lo sientes también? ¿Hay más presión que antes?

Puede ser. Desde que empezó a funcionar mi proyecto, que es novedoso, siempre sentí presión. Realmente hacer música en el Perú es complicado. Ahora estoy buscando un nivel de estabilidad. Tuve que tomar una “pausa” para volver con más fuerza. Invertí lo que gané en Viña. Lancé mi disco y sigo trabajando en nuevos videoclips. Gracias a Dios tengo un público bastante fiel que no me abandona. Creo que recién estoy terminando de procesar lo que pasó en Viña y todo lo que significó para mí y mi carrera.

─Habiendo iniciado una carrera tan joven, ¿alguna vez te perdiste entre las luces y reflectores?

A veces uno se pierde un poco en todo, pero tengo claro qué quiero hacer y cuáles son mis metas. Quiero seguir haciendo música a nivel profesional, vivir de esto de una manera estable, [es] algo complejo a veces. Ahora estoy cosechando los frutos que sembré. Sigo saliendo del país y manteniendo la humildad de siempre. Estuvimos en Colombia, pronto estaré en Chile y México. Realmente están llegando muchas oportunidades.

─Alguna vez mencionaste que haberte expuesto en redes te llevó a una lucha con las críticas. ¿Sigues en esa lucha?

Con los años uno se va haciendo más duro en algunos aspectos y va aprendiendo. Soy muy autoanalítica y analizo las situaciones en las que me involucro. Tuve que aprender a sobrellevar cosas que nunca en mi vida había pensado enfrentar. En su momento me costó bastante. Probablemente, mañana me venga un reto nuevo y me vuelvan a criticar. Estoy preparada para todo.

─¿Cuál ha sido el regalo más grande que te ha dado la música?

Me empoderó a corta edad, me hizo preservar mi esencia y recordar de dónde vengo y quién soy. Es lo mejor que tengo.

─¿Aceptarías que una casa discográfica te represente?

Me encanta ser una artista independiente, pero tengo claro que llegará un momento en que necesitaré mayor inversión, y no sé si podré seguir siendo autosuficiente. Ahorita estoy feliz con los socios que tengo. Nunca he estado con una casa discográfica, pero me han dicho que te ponen restricciones, y yo soy un alma libre. Para mí es importante preservar la esencia de Milena y del proyecto que nace del amor cultural.

─¿Qué paso sigue luego de Viña del Mar y del lanzamiento de tu disco?

Me encantaría seguir ganando premios, pero no siempre pasará. Ahora estoy enfocada a promocionar mi disco y a seguir sacando videoclips. También está el tema de la Teletón, que es una gran oportunidad de poder ayudar y de estar con los niños. Me encantan. Ellos vienen a mí de una manera orgánica. Me hacen feliz.