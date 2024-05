“Plan Formal” es el título del primer adelanto de una serie de lanzamientos que el cantautor peruano Moncho Berry tiene pensado presentar este 2024 junto al productor costarricense y nominado al Grammy Julián Picado.

Se trata de una reflexión –envuelta entre guitarras y sintetizadores– sobre las decisiones que uno se plantea a cierta edad y en ciertos momentos de la vida, como la búsqueda por la autenticidad.

Además, “Plan Formal” es un examen evolutivo para Simón Yriberry, nombre real del artista. Y es que a sus 25 años lleva publicados el EP “Critic To The Youngkind” (2017), y los álbumes “Zoo Lion” (2018) y “Degenerado” (2021), en donde se respiran temas cargados de nostalgia.

Ahora, con un cambio de ruta hacia el new wave, el synth rock y el indie pop, Berry va en busca de nuevos horizontes.

Hace un par de años conversamos por tu disco “Degenerado”. ¿Cuánto has cambiado como artista desde esa fecha?

Hubo una transformación significativa en varios aspectos. Regresé a Lima después de vivir seis años en Boston, donde estaba inmerso en un proceso de exploración y aprendizaje musical en Berklee. Durante ese tiempo profundicé en la ingeniería de sonido, la teoría musical y la composición, sumergiéndome en una variedad de géneros y estilos, desde la música afroperuana hasta el jazz y el rock latinoamericano. “Degenerado” fue un reflejo de mi amor por la música y mi resiliencia ante los desafíos. La mayoría de las canciones transmiten un mensaje de autoayuda y aceptación, inspirado en mi propia experiencia y en los momentos importantes de la vida. Son momentos de introspección, reflexión y aceptación. Ha habido un cambio notable en mi enfoque creativo, mi habilidad técnica y mi perspectiva personal, todo lo cual ha contribuido a mi evolución como artista.

“Plan Formal” presenta un sonido particular en tu repertorio. ¿Cómo llegó esta nueva etapa musical?

Fue una progresión interesante llegar a un sonido más indie synthpop. Quien se encargó de presentarme un sonido mucho más moderno fue Julián, mi productor actual. A nivel personal, siempre he buscado explorar y fusionar diferentes estilos musicales de manera creativa. Creo que “Plan Formal” representa a un nuevo Moncho… esta vez más abierto a una colaboración creativa y seguro de lo que quiere transmitir. Después de casi una década creando música, nunca me había sentido tan seguro de mis letras. Ahí aparece “Plan Formal”, canción que marca un nuevo comienzo, con una visión moderna y atrevida.

Moncho Berry lleva publicados dos álbumes de estudios y un EP. (Foto: Gabriel Barreto)

¿Y qué querías transmitir con esta canción?

Ha habido varias personas en mi vida que me han hecho dudar y han cuestionado mis planes; sobre “si tengo algún Plan B o C por si eso de la música no funciona”, o que “¿cómo planeo yo vivir de la música?”, o si ando haciendo algo más aparte de pasarme todo el día cantando y tocando el piano. Esta canción va dedicada a esas personas y a esos planes que el mundo espera que tengamos. Es un elogio valiente al riesgo inherente en la búsqueda de la autenticidad, especialmente para aquellos con un espíritu creativo o artístico. La historia detrás de la canción es una amalgama de mis propias experiencias y observaciones, así como de las luchas y triunfos que enfrentamos todos en nuestro viaje hacia la autenticidad y la realización personal.

Dejaste Estados Unidos para mudarte a Lima nuevamente. ¿Por qué el cambio?

Mis años en Estados Unidos fueron increíbles y muy educativos, pero también absorbieron gran parte de mi tiempo creativo. A pesar de disfrutar del mundo de la producción musical, llegué a un punto en el que necesitaba un cambio radical. Anhelaba reconectar con mi pasión por cantar y escribir música, volver a mis raíces creativas. Al final del 2023, decidí dar un paso adelante en mi carrera artística y regresar a Lima, donde todo comenzó. Después de analizar los datos de mi proyecto en Spotify y consultar con mentores y amigos, comprendí que mi audiencia principal se encontraba en países como Perú, Colombia y México. Ahora estoy aquí en Lima, emocionado por lo que está por venir, preparando nuevas canciones y ansioso por impulsar mi música.

A tu corta edad, ¿cuánto le ha sumado a tu carrera vivir fuera del país?

Vivir en el extranjero ha sido un viaje de descubrimiento y crecimiento como ningún otro. Me encontré sin amigos, ni familiares cercanos. Siempre supe que estaba en un territorio desconocido. Fue un desafío que me brindó una increíble sensación de independencia, pero también muchos errores y momentos difíciles. Sin embargo, cada caída fue una lección, y cada obstáculo una oportunidad para crecer. Todo este viaje ha tenido un impacto directo en mi música. Las letras de mis canciones reflejan mi perspectiva ampliada y desafían las normas establecidas. He aprendido más de las conversaciones con personas de diferentes culturas que de cualquier libro que haya leído. En resumen, mi viaje al extranjero no solo ha sido una experiencia personal, sino también una fuente inagotable de inspiración y crecimiento artístico.