La canción, que habla sobre los inesperados reencuentros de examores, fue compuesta hace casi un año. No tuvo referencias puntuales ni se pensó específicamente en nadie. “Una tarde nos juntamos en Bogotá con Juan Pablo Isaza y Nicolás González y estuvimos conversando sobre la vida, tomándonos unas cervezas y coincidimos en esta temática: todos tenemos esa persona, ese amor que vuelve a reaparecer en nuestras vidas. Y es como sarcástico el monólogo que tenemos frente al espejo, “ya me olvidé de esta persona, voy a dejarla atrás”. Y al día siguiente te la encuentras y lo único que quieres es chantarle un beso. Así nació la canción”, cuenta la cantante.

Basta ver el video y escuchar la letra para saber de qué habla la intérprete: “Yo no creía en las casualidades, pero llegué a tu puerta. Dime quién lo diría” canta Nicole al inicio de la pegajosa canción. Y más adelante, en clave pop: “Desde hace poco no sabía si olvidarte. Por otra parte yo sé que todavía tengo pegada esta manía de pensarte”.

Lagos y Nicole Zignago no descartan próximas colaboraciones.

Sobre su incursión en otros géneros musicales, la artista deja en claro que a ella le interesa la música sobre las etiquetas. “A mí me gusta hacer música desde el sentir, desde el momento bien en el que estoy. Siento que siempre van a querer poner todo en una caja con una etiqueta que diga exactamente qué género es. Siempre va a pasar con cualquier canción que salga. Para mí no es tan importante. Hago pop y escribo canciones, hago música y lo que termina siendo creo que es producto del sentir de la canción. Me fascina lo urbano, me fascina la música en general. Canción que haga para mí, para otro artista o colaboración que salga. Música es música y está para conectar con la gente”.

Y ante la obvia pregunta del vínculo musical con su padre, Giamarco, dice: “No siento el peso del apellido, para nada. Estoy orgullosísima de ser hija de mi señor padre. Lo amo, lo adoro. Lo admiro muchísimo como papá y lo respeto de la misma manera como artista. Qué mejor que tener un referente como él y poder haber crecido viendo su carrera. Gran parte de lo que soy como persona y como artista es por él. No siento absolutamente ningún tipo de peso. No tengo que llenar los zapatos de nadie, tampoco. Él siempre ha llenado los suyos y yo voy llenando lo míos y me siento muy bien acompañada. Es mi mentor y mi mejor amigo. Lo amo”.

El dato

“Quién lo diría” fue lanzado el 15 de enero y a la fecha registra más de 300.000 vistas en YouTube y 100.000 reproducciones en Spotify. Se encuentra disponible en ambas plataformas.

Además, la intérprete tiene pendiente dos colaboraciones que saldrán estos primeros meses del año con artistas cuyos nombres aún no puede revelar. El álbum está en la mira, pero no tiene fecha confirmada.

