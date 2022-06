Piensa esto, imagínalo un momento: tienes 27 años y formas parte de la banda de rock más famosa del mundo, para la que tocas el bajo, cantas y escribes canciones. Integras un fructífero y exitoso tándem creativo con el primer guitarrista de tu grupo. Pero estás harto. Acabas de casarte, te sientes acosado y abrumado, el clima entre los cuatro integrantes es denso y opresivo. Sales de la ciudad, te refugias en las montañas, en tu matrimonio, en el whisky y en la marihuana, hasta que tu esposa te dice “Basta”. Un día tomas la guitarra, otro día escribes una canción y así, poco a poco, tu crisis acaba y regresa la alegría de la música. Es la historia de cómo Paul McCartney supo declarar su independencia creativa fuera del regazo de los Beatles, produciendo uno de los primeros discos indie de la historia, McCartney, en el que tocó todos los instrumentos y solo contó con la ayuda de Linda Eastman, su esposa, en los coros.

A la edad en que muchas grandes estrellas del rock, como Janis, Brian Jones, Hendrix o Jim Morrison, ya habían partido de este mundo, Paul colocaba los cimientos de la nueva etapa de su vida, ya lejos de los Fab Four, lo que significaba también lejos de la influencia directa de John Lennon. Esto, aunque oficialmente el grupo siguiera junto unos meses más, hasta abril de 1970. Aquel disco autogestionado –con joyas como Maybe I´m Amazed- fue uno de los pasos más importantes para el futuro de su carrera artística.

“Éramos cuatro contra el mundo. Nos metíamos constantemente en situaciones muy extrañas y sólo nos teníamos el uno al otro para intentar afrontarlas lo mejor posible”, dijo McCartney el 2021 sobre sus excompañeros, ya lejos de cualquiera de los resentimientos que los hicieron separarse.

Un largo y sinuoso camino

Los casi 10 años que pasó con ellos bastaron para convertirlo en uno de los músicos más influyentes de la historia del rock. Temas como Yesterday, Hey Jude, Let it Be o All My Loving así lo corroboran. Y su trabajo con Wings, Band on the Run, Mull of Kintyre o Live and Let Die incluidas, lo reafirma como un compositor versátil, capaz de amalgamar pop, rock o hasta reggae, disco o new wave para convertir sus letras y melodías en canciones diáfanas, poderosas o lúdicas, preseas capaces de brillar en la soledad de una sala o en las radios de todo el planeta, como lo confirmaron sus hits ochenteros con Michael Jackson y Stevie Wonder, Say, Say, Say y Ebony & Ivory, además de Hope of Deliverance, tema solista de los 90, entre muchas otras. A fines del 2020 lanzó McCartney III y el 2021 McCartney III Imagined –mismos temas en manos de otros artistas, como Damon Albarn o Beck-, cuyo single fue la sorprendente Find My Way, que grabó junto a este último y en cuyo video se le puede ver tocando, como en su primer disco de 1970, todos los instrumentos. Casi 3 millones y medio de visualizaciones demuestran, del mismo modo que cuando se habla de él y se menciona siempre a John, George y Ringo, que le hace honor al himno del equipo de su ciudad natal, el Liverpool al que le cantan You Never Walk Alone. A sus 80 años, Paul McCartney demuestra que nunca caminará solo. Mientras el rock siga moviendo melenas y encendiendo fiestas, así será.

Piensa esto, imagínalo un momento: tienes 80 años y siempre seguirás siendo parte de la banda más famosa del mundo –con perdón de los Stones-.

Al cierre de este artículo, Bon Jovi acababa de cantarle Happy Birthday en vivo en un concierto de su gira Get Back, en New Jersey, ante 50 mil personas. Hoy, sábado, se lo canta el mundo entero. Como en aquella canción del Álbum Blanco, le dirán: You say it’s your birthday/ It’s my birthday too, yeah.